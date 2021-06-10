Пушков потребовал от Украины компенсацию за русские земли
12:45 10.06.2021 (обновлено: 15:16 10.06.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Прежде чем требовать репарации, Украина должна выплатить России компенсацию за переданные ей земли, написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.
"За Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области", — уточнил он.
Сенатор подчеркнул, что эти территории никогда не принадлежали Украине.
"И все порты на Черном море построили русские", — заключил он.
Накануне правительство Украины согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности до 2024 года, в которой отдельным пунктом прописано "осуществление компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесенный Украине вследствие временной оккупации территорий". А ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник назвал одним из условий для нормализации отношений с Россией выплату репарации после возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева.
Киевские власти официально называют Россию "агрессором" и обвиняют ее во вмешательстве во внутренние дела. При этом они сами дискриминируют население по национальному и языковому признаку и на законодательном уровне выдавливают русский язык из употребления, а в Донбассе уже семь лет ведут военную операцию против самопровозглашенных республик.
Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, выступает за его мирное разрешение на основе Минских соглашений и заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис.