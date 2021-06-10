https://ria.ru/20210610/kompensatsiya-1736442886.html

Пушков потребовал от Украины компенсацию за русские земли

Пушков потребовал от Украины компенсацию за русские земли - РИА Новости, 10.06.2021

Пушков потребовал от Украины компенсацию за русские земли

Прежде чем требовать репарации, Украина должна выплатить России компенсацию за переданные ей земли, написал сенатор Алексей Пушков в Twitter. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:45

2021-06-10T12:45

2021-06-10T15:16

россия

андрей мельник

донбасс

совет федерации рф

алексей пушков

республика крым

украина

политика

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Прежде чем требовать репарации, Украина должна выплатить России компенсацию за переданные ей земли, написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.Сенатор подчеркнул, что эти территории никогда не принадлежали Украине."И все порты на Черном море построили русские", — заключил он.Накануне правительство Украины согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности до 2024 года, в которой отдельным пунктом прописано "осуществление компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесенный Украине вследствие временной оккупации территорий". А ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник назвал одним из условий для нормализации отношений с Россией выплату репарации после возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева.Киевские власти официально называют Россию "агрессором" и обвиняют ее во вмешательстве во внутренние дела. При этом они сами дискриминируют население по национальному и языковому признаку и на законодательном уровне выдавливают русский язык из употребления, а в Донбассе уже семь лет ведут военную операцию против самопровозглашенных республик.Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, выступает за его мирное разрешение на основе Минских соглашений и заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210601/plan-1735025564.html

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донбасс

республика крым

украина

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россия, андрей мельник, донбасс, совет федерации рф, алексей пушков, республика крым, украина, политика