Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/kompensatsiya-1736442886.html
Пушков потребовал от Украины компенсацию за русские земли
Пушков потребовал от Украины компенсацию за русские земли - РИА Новости, 10.06.2021
Пушков потребовал от Украины компенсацию за русские земли
Прежде чем требовать репарации, Украина должна выплатить России компенсацию за переданные ей земли, написал сенатор Алексей Пушков в Twitter. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:45
2021-06-10T15:16
россия
андрей мельник
донбасс
совет федерации рф
алексей пушков
республика крым
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Прежде чем требовать репарации, Украина должна выплатить России компенсацию за переданные ей земли, написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.Сенатор подчеркнул, что эти территории никогда не принадлежали Украине."И все порты на Черном море построили русские", — заключил он.Накануне правительство Украины согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности до 2024 года, в которой отдельным пунктом прописано "осуществление компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесенный Украине вследствие временной оккупации территорий". А ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник назвал одним из условий для нормализации отношений с Россией выплату репарации после возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева.Киевские власти официально называют Россию "агрессором" и обвиняют ее во вмешательстве во внутренние дела. При этом они сами дискриминируют население по национальному и языковому признаку и на законодательном уровне выдавливают русский язык из употребления, а в Донбассе уже семь лет ведут военную операцию против самопровозглашенных республик.Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, выступает за его мирное разрешение на основе Минских соглашений и заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210601/plan-1735025564.html
россия
донбасс
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8227e759ab2a6e72d7683c654c5693a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей мельник, донбасс, совет федерации рф, алексей пушков, республика крым, украина, политика

Пушков потребовал от Украины компенсацию за русские земли

12:45 10.06.2021 (обновлено: 15:16 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Прежде чем требовать репарации, Украина должна выплатить России компенсацию за переданные ей земли, написал сенатор Алексей Пушков в Twitter.

"За Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области", — уточнил он.

Сенатор подчеркнул, что эти территории никогда не принадлежали Украине.
"И все порты на Черном море построили русские", — заключил он.
Накануне правительство Украины согласовало Стратегию внешнеполитической деятельности до 2024 года, в которой отдельным пунктом прописано "осуществление компенсаций и других форм репараций за ущерб, нанесенный Украине вследствие временной оккупации территорий". А ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник назвал одним из условий для нормализации отношений с Россией выплату репарации после возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева.
Киевские власти официально называют Россию "агрессором" и обвиняют ее во вмешательстве во внутренние дела. При этом они сами дискриминируют население по национальному и языковому признаку и на законодательном уровне выдавливают русский язык из употребления, а в Донбассе уже семь лет ведут военную операцию против самопровозглашенных республик.
Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, выступает за его мирное разрешение на основе Минских соглашений и заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис.
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год в пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 01:03
Бывший премьер Украины раскрыл план "расправы" Зеленского над Донбассом
 
РоссияАндрей МельникДонбассСовет Федерации РФАлексей ПушковРеспублика КрымУкраинаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
07:49В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
07:39"Лето как лето": Вильфанд назвал погоду в столице "старомосковской"
07:29Число погибших в ДТП с автобусом на Урале возросло до семи человек
07:26Госдума рассмотрит закон о репатриации граждан Белоруссии и Украины
07:13У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
07:09В Южно-Сахалинске произошел пожар в пятиэтажном доме
Лента новостейМолния