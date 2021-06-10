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В Болгарии объявили о гибели пилота истребителя, пропавшего с радаров

В Болгарии объявили о гибели пилота истребителя, пропавшего с радаров - РИА Новости, 10.06.2021

В Болгарии объявили о гибели пилота истребителя, пропавшего с радаров

Министерство обороны Болгарии сообщило о гибели пилота истребителя ВВС Болгарии, пропавшего с радаров во время выполнения тренировочного задания и потерпевшего... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T21:29

2021-06-10T21:29

2021-06-10T21:29

черное море

миг-29

болгария

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министерство обороны Болгарии сообщило о гибели пилота истребителя ВВС Болгарии, пропавшего с радаров во время выполнения тренировочного задания и потерпевшего крушение 9 июня."В ходе поисковой операции было установлено, что пилот истребителя МиГ-29 майор Валентин Терзиев погиб 9 июня во время тренировочного полета", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Ранее министерство обороны Болгарии сообщало, что связь с МиГ-29 была потеряна в среду в 00.45, когда он выполнял полет над акваторией Черного моря. Власти вели поисково-спасательную операцию. В ней участвовали силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС. По данным СМИ, самолет рухнул в море. Ранее глава технического правительства Болгарии Стефан Янев сообщил, что шансов найти пилота живым немного.

https://ria.ru/20181103/1532100355.html

черное море

болгария

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черное море, миг-29, болгария, в мире