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В Болгарии объявили о гибели пилота истребителя, пропавшего с радаров
В Болгарии объявили о гибели пилота истребителя, пропавшего с радаров - РИА Новости, 10.06.2021
В Болгарии объявили о гибели пилота истребителя, пропавшего с радаров
Министерство обороны Болгарии сообщило о гибели пилота истребителя ВВС Болгарии, пропавшего с радаров во время выполнения тренировочного задания и потерпевшего... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T21:29
2021-06-10T21:29
черное море
миг-29
болгария
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министерство обороны Болгарии сообщило о гибели пилота истребителя ВВС Болгарии, пропавшего с радаров во время выполнения тренировочного задания и потерпевшего крушение 9 июня."В ходе поисковой операции было установлено, что пилот истребителя МиГ-29 майор Валентин Терзиев погиб 9 июня во время тренировочного полета", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Ранее министерство обороны Болгарии сообщало, что связь с МиГ-29 была потеряна в среду в 00.45, когда он выполнял полет над акваторией Черного моря. Власти вели поисково-спасательную операцию. В ней участвовали силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС. По данным СМИ, самолет рухнул в море. Ранее глава технического правительства Болгарии Стефан Янев сообщил, что шансов найти пилота живым немного.
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черное море, миг-29, болгария, в мире
В Болгарии объявили о гибели пилота истребителя, пропавшего с радаров
21:29 10.06.2021
 
© Фото : U.S. Air National Guard / Master Sgt. Andrew MoseleyИстребитель МиГ-29 ВВС Болгарии
Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Фото : U.S. Air National Guard / Master Sgt. Andrew Moseley

Министерство обороны Болгарии сообщило о гибели пилота истребителя, пропавшего с радаров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министерство обороны Болгарии сообщило о гибели пилота истребителя ВВС Болгарии, пропавшего с радаров во время выполнения тренировочного задания и потерпевшего крушение 9 июня.
"В ходе поисковой операции было установлено, что пилот истребителя МиГ-29 майор Валентин Терзиев погиб 9 июня во время тренировочного полета", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Истребитель МиГ-29. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.11.2018
3 ноября 2018, 20:41
Летно-технические характеристики истребителя МиГ-29
Ранее министерство обороны Болгарии сообщало, что связь с МиГ-29 была потеряна в среду в 00.45, когда он выполнял полет над акваторией Черного моря. Власти вели поисково-спасательную операцию. В ней участвовали силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС. По данным СМИ, самолет рухнул в море. Ранее глава технического правительства Болгарии Стефан Янев сообщил, что шансов найти пилота живым немного.
 
Черное мореМиГ-29БолгарияВ мире
 
 
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