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https://ria.ru/20210610/immunitet-1736404343.html
Мурашко отметил важность ускорения формирования коллективного иммунитета
Мурашко отметил важность ускорения формирования коллективного иммунитета - РИА Новости, 10.06.2021
Мурашко отметил важность ускорения формирования коллективного иммунитета
Угроза развития пандемии коронавируса еще сохраняется, надо ускорить формирование коллективного иммунитета к COVID-19, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T09:49
2021-06-10T09:55
вакцина "ковивак"
вакцина "спутник лайт"
центр им. м. п. чумакова
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
россия
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
российская академия наук
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Угроза развития пандемии коронавируса еще сохраняется, надо ускорить формирование коллективного иммунитета к COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Несмотря на то, что угроза развития пандемии еще сохраняется, перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу", - сказал Мурашко на конференции "ФармМедОбращение 2021".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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вакцина "ковивак", вакцина "спутник лайт", центр им. м. п. чумакова, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", россия, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко отметил важность ускорения формирования коллективного иммунитета

09:49 10.06.2021 (обновлено: 09:55 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Угроза развития пандемии коронавируса еще сохраняется, надо ускорить формирование коллективного иммунитета к COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Несмотря на то, что угроза развития пандемии еще сохраняется, перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу", - сказал Мурашко на конференции "ФармМедОбращение 2021".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаВакцина "КовиВак"Вакцина "Спутник Лайт"Центр им. М. П. ЧумаковаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"РоссияНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Российская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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