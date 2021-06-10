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Мурашко отметил важность ускорения формирования коллективного иммунитета
Мурашко отметил важность ускорения формирования коллективного иммунитета - РИА Новости, 10.06.2021
Мурашко отметил важность ускорения формирования коллективного иммунитета
Угроза развития пандемии коронавируса еще сохраняется, надо ускорить формирование коллективного иммунитета к COVID-19, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T09:49
2021-06-10T09:49
2021-06-10T09:55
вакцина "ковивак"
вакцина "спутник лайт"
центр им. м. п. чумакова
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
россия
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
российская академия наук
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Угроза развития пандемии коронавируса еще сохраняется, надо ускорить формирование коллективного иммунитета к COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Несмотря на то, что угроза развития пандемии еще сохраняется, перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу", - сказал Мурашко на конференции "ФармМедОбращение 2021".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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вакцина "ковивак", вакцина "спутник лайт", центр им. м. п. чумакова, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", россия, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество