https://ria.ru/20210610/immunitet-1736404343.html

Мурашко отметил важность ускорения формирования коллективного иммунитета

Мурашко отметил важность ускорения формирования коллективного иммунитета - РИА Новости, 10.06.2021

Мурашко отметил важность ускорения формирования коллективного иммунитета

Угроза развития пандемии коронавируса еще сохраняется, надо ускорить формирование коллективного иммунитета к COVID-19, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T09:49

2021-06-10T09:49

2021-06-10T09:55

вакцина "ковивак"

вакцина "спутник лайт"

центр им. м. п. чумакова

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

россия

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

российская академия наук

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Угроза развития пандемии коронавируса еще сохраняется, надо ускорить формирование коллективного иммунитета к COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Несмотря на то, что угроза развития пандемии еще сохраняется, перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу", - сказал Мурашко на конференции "ФармМедОбращение 2021".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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