https://ria.ru/20210610/grad-1736424744.html

Белогорск обесточен после града

Белогорск обесточен после града - РИА Новости, 10.06.2021

Белогорск обесточен после града

Город Белогорск в Амурской области пострадал от непогоды: град засыпал огороды и дачные участки, ветер перевернул автобусные остановки, часть города обесточена, РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:33

2021-06-10T11:33

2021-06-10T12:25

амурская область

белогорск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн – РИА Новости. Город Белогорск в Амурской области пострадал от непогоды: град засыпал огороды и дачные участки, ветер перевернул автобусные остановки, часть города обесточена, сообщил в своем Telegram-канале мэр Белогорска Станислав Мелюков."Похоже "Гора" (один из районов города – ред.) попал в эпицентр внезапной непогоды. Двор дома, где живу, усеян градом, с теплицы сорвало крышу, град в ней побил что смог, автобусный павильон рядом с домом перевернуло. Микрорайон обесточен", - написал Мелюков в Теlegram.Власти добавляют, что с одного из частных зданий по улице Кирова сорвало крышу площадью 360 квадратных метров, она повредила автомобили на парковке, также в некоторых районах Белогорска упали сосны и тополя. "Предупреждений о резком изменении погодных условий не поступало, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС", - уточняет мэрия Белогорска.Белогорск – второй по численности населения город Амурской области.

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/grad-1732706884.html

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Град в Белогорске Город Белогорск в Амурской области пострадал от непогоды: град засыпал огороды и дачные участки, ветер перевернул автобусные остановки, часть города обесточена. 2021-06-10T11:33 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, белогорск, происшествия