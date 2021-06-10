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Белогорск обесточен после града
Белогорск обесточен после града - РИА Новости, 10.06.2021
Белогорск обесточен после града
Город Белогорск в Амурской области пострадал от непогоды: град засыпал огороды и дачные участки, ветер перевернул автобусные остановки, часть города обесточена, РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:33
2021-06-10T12:25
амурская область
белогорск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн – РИА Новости. Город Белогорск в Амурской области пострадал от непогоды: град засыпал огороды и дачные участки, ветер перевернул автобусные остановки, часть города обесточена, сообщил в своем Telegram-канале мэр Белогорска Станислав Мелюков."Похоже "Гора" (один из районов города – ред.) попал в эпицентр внезапной непогоды. Двор дома, где живу, усеян градом, с теплицы сорвало крышу, град в ней побил что смог, автобусный павильон рядом с домом перевернуло. Микрорайон обесточен", - написал Мелюков в Теlegram.Власти добавляют, что с одного из частных зданий по улице Кирова сорвало крышу площадью 360 квадратных метров, она повредила автомобили на парковке, также в некоторых районах Белогорска упали сосны и тополя. "Предупреждений о резком изменении погодных условий не поступало, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС", - уточняет мэрия Белогорска.Белогорск – второй по численности населения город Амурской области.
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Град в Белогорске
Город Белогорск в Амурской области пострадал от непогоды: град засыпал огороды и дачные участки, ветер перевернул автобусные остановки, часть города обесточена.
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амурская область, белогорск, происшествия

Белогорск обесточен после града

11:33 10.06.2021 (обновлено: 12:25 10.06.2021)
 
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн – РИА Новости. Город Белогорск в Амурской области пострадал от непогоды: град засыпал огороды и дачные участки, ветер перевернул автобусные остановки, часть города обесточена, сообщил в своем Telegram-канале мэр Белогорска Станислав Мелюков.
"Похоже "Гора" (один из районов города – ред.) попал в эпицентр внезапной непогоды. Двор дома, где живу, усеян градом, с теплицы сорвало крышу, град в ней побил что смог, автобусный павильон рядом с домом перевернуло. Микрорайон обесточен", - написал Мелюков в Теlegram.
Власти добавляют, что с одного из частных зданий по улице Кирова сорвало крышу площадью 360 квадратных метров, она повредила автомобили на парковке, также в некоторых районах Белогорска упали сосны и тополя. "Предупреждений о резком изменении погодных условий не поступало, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС", - уточняет мэрия Белогорска.
Белогорск – второй по численности населения город Амурской области.
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