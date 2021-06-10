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Путин высказался о форме сборной Украины по футболу на ЕВРО-2020
Путин высказался о форме сборной Украины по футболу на ЕВРО-2020 - РИА Новости, 10.06.2021
Путин высказался о форме сборной Украины по футболу на ЕВРО-2020
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24" прокомментировал форму сборной Украины по футболу с изображением Крыма. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T05:00
2021-06-10T05:00
2021-06-10T05:00
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24" прокомментировал форму сборной Украины по футболу с изображением Крыма.Российский лидер отметил, что пренебрежительная позиция киевских властей по поводу волеизъявления крымчан давно известна Москве. Президент добавил, что в этом "нет никакой новизны".Президент также напомнил, что Киев не признал референдум.Реакция в России Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин выразил надежду, что организаторы ЕВРО-2020 по футболу отметят нарушение в дизайне формы сборной Украины.Сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал обратить внимание на нацистские лозунги на украинской форме.Сенатор Алексей Пушков назвал размещение Крыма на форме украинских спортсменов "пустой затеей"Ситуация с формой сборной УкраиныРанее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новый дизайн формы сборной страны для участия в ЕВРО-2020. На футболках спортсменов будут размещены надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!", а также очертание карты Украины вместе с Крымом.УЕФА утвердил форму украинской команды для участия в чемпионате Европы. ФИФА заявила, что сохраняет нейтралитет в политических вопросах, а также подчеркнула, что вопрос по футбольным формам на матчах чемпионата Европы находится в ведении УЕФА.
https://rsport.ria.ru/20210606/futbol-1735900585.html
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борис пайкин, россия, евро-2020, андрей павелко, фифа, уефа, сергей цеков, госдума рф, владимир путин, москва, киев, в мире
Путин высказался о форме сборной Украины по футболу на ЕВРО-2020
Путин высказался о форме сборной Украины по футболу с изображением Крыма на ЕВРО-2020