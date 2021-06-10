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Путин высказался о форме сборной Украины по футболу на ЕВРО-2020
Путин высказался о форме сборной Украины по футболу на ЕВРО-2020 - РИА Новости, 10.06.2021
Путин высказался о форме сборной Украины по футболу на ЕВРО-2020
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24" прокомментировал форму сборной Украины по футболу с изображением Крыма. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T05:00
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24" прокомментировал форму сборной Украины по футболу с изображением Крыма.Российский лидер отметил, что пренебрежительная позиция киевских властей по поводу волеизъявления крымчан давно известна Москве. Президент добавил, что в этом "нет никакой новизны".Президент также напомнил, что Киев не признал референдум.Реакция в России Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин выразил надежду, что организаторы ЕВРО-2020 по футболу отметят нарушение в дизайне формы сборной Украины.Сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал обратить внимание на нацистские лозунги на украинской форме.Сенатор Алексей Пушков назвал размещение Крыма на форме украинских спортсменов "пустой затеей"Ситуация с формой сборной УкраиныРанее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новый дизайн формы сборной страны для участия в ЕВРО-2020. На футболках спортсменов будут размещены надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!", а также очертание карты Украины вместе с Крымом.УЕФА утвердил форму украинской команды для участия в чемпионате Европы. ФИФА заявила, что сохраняет нейтралитет в политических вопросах, а также подчеркнула, что вопрос по футбольным формам на матчах чемпионата Европы находится в ведении УЕФА.
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борис пайкин, россия, евро-2020, андрей павелко, фифа, уефа, сергей цеков, госдума рф, владимир путин, москва, киев, в мире
Путин высказался о форме сборной Украины по футболу на ЕВРО-2020
05:00 10.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин высказался о форме сборной Украины по футболу с изображением Крыма на ЕВРО-2020

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24" прокомментировал форму сборной Украины по футболу с изображением Крыма.
Российский лидер отметил, что пренебрежительная позиция киевских властей по поводу волеизъявления крымчан давно известна Москве. Президент добавил, что в этом "нет никакой новизны".
"Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия — это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение", — объяснил Путин.
Президент также напомнил, что Киев не признал референдум.
Юрий Ветоха - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 19:47
Глава футбольного союза Крыма об украинской форме: есть вопросы к УЕФА

Реакция в России

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин выразил надежду, что организаторы ЕВРО-2020 по футболу отметят нарушение в дизайне формы сборной Украины.

"Спорт должен быть вне политики. Это важнейший принцип, который служит развитию спорта как честного состязания. Любые политические инсинуации вокруг международных соревнований недопустимы. Надеюсь, что организаторы чемпионата Европы отметят данное нарушение и сделают соответствующие выводы", — цитирует Пайкина пресс-служба депутата.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал обратить внимание на нацистские лозунги на украинской форме.

"Кроме того, что на форме Украины размещена карта Крыма, там ещё выделен лозунг — "Слава Украине — героям слава", что мы, крымчане, воспринимаем как фашистское приветствие <…> Размещение нацистских лозунгов на форме украинской сборной недопустимо", — сказал Цеков.

Сенатор Алексей Пушков назвал размещение Крыма на форме украинских спортсменов "пустой затеей"

"Украина из всего делает политику: ее сборная будет выступать на ЧЕ-2021 в форме с контурами Крыма. Пустая затея. Куда лучше — с контурами Атлантиды! Ведь Крым сказал Украине "прощай", а на Атлантиду заявки открыты. Ведь в Киеве есть убежденные, что украинцы пошли от атлантов", — написал Пушков в своем аккаунте в Twitter.

Ситуация с формой сборной Украины

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новый дизайн формы сборной страны для участия в ЕВРО-2020. На футболках спортсменов будут размещены надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!", а также очертание карты Украины вместе с Крымом.
УЕФА утвердил форму украинской команды для участия в чемпионате Европы. ФИФА заявила, что сохраняет нейтралитет в политических вопросах, а также подчеркнула, что вопрос по футбольным формам на матчах чемпионата Европы находится в ведении УЕФА.
Новая форма сборной Украины - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 12:45
В Кремле отреагировали на форму сборной Украины с силуэтом Крыма
 
Борис ПайкинРоссияЕвро-2020Андрей ПавелкоФИФАУЕФАСергей ЦековГосдума РФВладимир ПутинМоскваКиевВ мире
 
 
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