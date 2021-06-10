https://ria.ru/20210610/donorstvo-1736505537.html

В ФМБА рассказали, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови

В ФМБА рассказали, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови - РИА Новости, 10.06.2021

В ФМБА рассказали, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови

Привитые от коронавируса могут стать донорами крови через 30 дней после второй прививки, сдача крови в период между первым и вторым этапом вакцинации... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T17:20

2021-06-10T17:20

2021-06-10T17:56

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Привитые от коронавируса могут стать донорами крови через 30 дней после второй прививки, сдача крови в период между первым и вторым этапом вакцинации невозможна, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства."Учитывая, что многие доноры сделали прививку от коронавирусной инфекции, а кто-то переболел COVID-19 и хотел бы стать донором плазмы с антителами, медики дают несколько советов. Например, если вы сделали прививку, то срок отвода от донорства составляет 30 календарных дней после вакцинации. Обратите внимание, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в два этапа, поэтому отсчет 30 календарных дней необходимо вести с даты проведения второй вакцинации", - говорится в сообщении.Сдача крови в период между 1 и 2 этапами вакцинации невозможна, подчеркнули в пресс-службе.Срок отвода от донорства после перенесенного заболевания может составлять от 30 до 120 дней после выздоровления в зависимости от тяжести течения заболевания, пояснили в агентстве.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/koronavirus-1727493450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)