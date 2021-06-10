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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210610/donorstvo-1736505537.html
В ФМБА рассказали, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови
В ФМБА рассказали, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови - РИА Новости, 10.06.2021
В ФМБА рассказали, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови
Привитые от коронавируса могут стать донорами крови через 30 дней после второй прививки, сдача крови в период между первым и вторым этапом вакцинации... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T17:20
2021-06-10T17:56
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Привитые от коронавируса могут стать донорами крови через 30 дней после второй прививки, сдача крови в период между первым и вторым этапом вакцинации невозможна, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства."Учитывая, что многие доноры сделали прививку от коронавирусной инфекции, а кто-то переболел COVID-19 и хотел бы стать донором плазмы с антителами, медики дают несколько советов. Например, если вы сделали прививку, то срок отвода от донорства составляет 30 календарных дней после вакцинации. Обратите внимание, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в два этапа, поэтому отсчет 30 календарных дней необходимо вести с даты проведения второй вакцинации", - говорится в сообщении.Сдача крови в период между 1 и 2 этапами вакцинации невозможна, подчеркнули в пресс-службе.Срок отвода от донорства после перенесенного заболевания может составлять от 30 до 120 дней после выздоровления в зависимости от тяжести течения заболевания, пояснили в агентстве.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
В ФМБА рассказали, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови
17:20 10.06.2021 (обновлено: 17:56 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДоноры во время сдачи крови в клиническом центре крови
Доноры во время сдачи крови в клиническом центре крови - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ФМБА: привитые от COVID-19 могут стать донорами крови через месяц после вакцинации

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Привитые от коронавируса могут стать донорами крови через 30 дней после второй прививки, сдача крови в период между первым и вторым этапом вакцинации невозможна, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.
"Учитывая, что многие доноры сделали прививку от коронавирусной инфекции, а кто-то переболел COVID-19 и хотел бы стать донором плазмы с антителами, медики дают несколько советов. Например, если вы сделали прививку, то срок отвода от донорства составляет 30 календарных дней после вакцинации. Обратите внимание, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в два этапа, поэтому отсчет 30 календарных дней необходимо вести с даты проведения второй вакцинации", - говорится в сообщении.
Сдача крови в период между 1 и 2 этапами вакцинации невозможна, подчеркнули в пресс-службе.
Срок отвода от донорства после перенесенного заболевания может составлять от 30 до 120 дней после выздоровления в зависимости от тяжести течения заболевания, пояснили в агентстве.
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Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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