https://ria.ru/20210610/dogovor-1736408072.html

В МИД оценили ситуацию с выходом России из Договора по открытому небу

В МИД оценили ситуацию с выходом России из Договора по открытому небу - РИА Новости, 10.06.2021

В МИД оценили ситуацию с выходом России из Договора по открытому небу

Москва в ближайшее время передаст депозитариям Договора по открытому небу ноту о выходе, затягивания процесса из-за саммита нет, речь о следовании российским... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T10:16

2021-06-10T10:16

2021-06-10T11:13

россия

договор по открытому небу

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

владимир путин

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москва в ближайшее время передаст депозитариям Договора по открытому небу ноту о выходе, затягивания процесса из-за саммита нет, речь о следовании российским законам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы ни в коем случае ничего не затягиваем, а следуем строго требованиям российского законодательства", - заявил Рябков, отвечая на вопрос, связано ли то, что Москва пока не направила ноту Канаде и Венгрии - депозитариям ДОН, - с предстоящим саммитом РФ-США и надеждой, что США еще пересмотрят свою позицию.Рябков пояснил, что после подписания и обнародования закона он вступает в силу через десять дней. "И только после вступления закона в силу стоит вопрос о том, чтобы передать ноту депозитариям. Здесь уже нет никаких соображений, связанных с тем, как себя поведут американцы или кто-то из их союзников", - подчеркнул замминистра.Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОН 7 июня."По срокам, когда будет передана нота депозитариям, - это технический момент, но это в любом случае произойдёт в самое ближайшее время после вступления закона в силу", - добавил Рябков.Он напомнил, что в соответствии с положениями самого Договора после этого созывается конференция государств–участников."Мы думаем, что и с этим вопросом затягивать тоже не нужно", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210608/dogovor-1736100992.html

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россия, договор по открытому небу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, владимир путин, москва, сша, в мире