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В МИД оценили ситуацию с выходом России из Договора по открытому небу
В МИД оценили ситуацию с выходом России из Договора по открытому небу - РИА Новости, 10.06.2021
В МИД оценили ситуацию с выходом России из Договора по открытому небу
Москва в ближайшее время передаст депозитариям Договора по открытому небу ноту о выходе, затягивания процесса из-за саммита нет, речь о следовании российским... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T10:16
2021-06-10T11:13
россия
договор по открытому небу
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
владимир путин
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москва в ближайшее время передаст депозитариям Договора по открытому небу ноту о выходе, затягивания процесса из-за саммита нет, речь о следовании российским законам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы ни в коем случае ничего не затягиваем, а следуем строго требованиям российского законодательства", - заявил Рябков, отвечая на вопрос, связано ли то, что Москва пока не направила ноту Канаде и Венгрии - депозитариям ДОН, - с предстоящим саммитом РФ-США и надеждой, что США еще пересмотрят свою позицию.Рябков пояснил, что после подписания и обнародования закона он вступает в силу через десять дней. "И только после вступления закона в силу стоит вопрос о том, чтобы передать ноту депозитариям. Здесь уже нет никаких соображений, связанных с тем, как себя поведут американцы или кто-то из их союзников", - подчеркнул замминистра.Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОН 7 июня."По срокам, когда будет передана нота депозитариям, - это технический момент, но это в любом случае произойдёт в самое ближайшее время после вступления закона в силу", - добавил Рябков.Он напомнил, что в соответствии с положениями самого Договора после этого созывается конференция государств–участников."Мы думаем, что и с этим вопросом затягивать тоже не нужно", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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россия, договор по открытому небу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, владимир путин, москва, сша, в мире

В МИД оценили ситуацию с выходом России из Договора по открытому небу

10:16 10.06.2021 (обновлено: 11:13 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москва в ближайшее время передаст депозитариям Договора по открытому небу ноту о выходе, затягивания процесса из-за саммита нет, речь о следовании российским законам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы ни в коем случае ничего не затягиваем, а следуем строго требованиям российского законодательства", - заявил Рябков, отвечая на вопрос, связано ли то, что Москва пока не направила ноту Канаде и Венгрии - депозитариям ДОН, - с предстоящим саммитом РФ-США и надеждой, что США еще пересмотрят свою позицию.
Договор по открытому небу (ДОН)
6 апреля, 12:24Инфографика
Договор по открытому небу (ДОН)
Инфографика
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Рябков пояснил, что после подписания и обнародования закона он вступает в силу через десять дней. "И только после вступления закона в силу стоит вопрос о том, чтобы передать ноту депозитариям. Здесь уже нет никаких соображений, связанных с тем, как себя поведут американцы или кто-то из их союзников", - подчеркнул замминистра.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОН 7 июня.
"По срокам, когда будет передана нота депозитариям, - это технический момент, но это в любом случае произойдёт в самое ближайшее время после вступления закона в силу", - добавил Рябков.
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В МИД Китая прокомментировали выход России из Договора по открытому небу
Он напомнил, что в соответствии с положениями самого Договора после этого созывается конференция государств–участников.
"Мы думаем, что и с этим вопросом затягивать тоже не нужно", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.
Читайте полный текст интервью >>>
 
РоссияДоговор по открытому небуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
 
 
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