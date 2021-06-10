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Украли еще одного оппозиционера: "диктатор" снова унизил Вашингтон
Украли еще одного оппозиционера: "диктатор" снова унизил Вашингтон - РИА Новости, 10.06.2021
Украли еще одного оппозиционера: "диктатор" снова унизил Вашингтон
Вчера стартовал официальный визит президента Киргизии Садыра Жапарова в Турцию. Он начался со встречи с президентом Турции тет-а-тет. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T08:00
2021-06-10T08:06
садыр жапаров
фетхуллах гюлен
сша
анкара
казахстан
авторы
в мире
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Вчера стартовал официальный визит президента Киргизии Садыра Жапарова в Турцию. Он начался со встречи с президентом Турции тет-а-тет.Киргизские власти не скрывают, что рассчитывают в ходе поездки на достижение договоренностей об инвестициях и финансовой помощи стране со стороны Анкары. Республика находится в остром экономическом кризисе, поскольку в очередной раз выяснила, что революция — третья за пятнадцать лет — не является способом одним махом решить все проблемы.Фоном же для проходящего визита служит локальный и не очень громкий, но крайне показательный скандал, в котором проглядывают масштабные геополитические изменения, переживаемые миром.Суть в том, что 1 июня в Бишкеке пропал Орхан Инанды — турок, с 1990-х живущий в Киргизии. Он создал в республике обширную сеть образовательных учреждений "Сапат", в которую входят многочисленные лицеи, школы и даже университет. Его жена уверена, что муж находится на территории посольства Турции, где подвергается пыткам, принуждаемый к отказу от киргизского гражданства.Инанды — довольно заметная для Киргизии фигура, поскольку в руководимых им учебных заведениях получает образование абсолютное большинство детей местной элиты. Сейчас в Бишкеке проходят митинги — у Дома правительства и турецкого посольства — с требованиями не допустить его незаконного вывоза из страны.Но в чем же интерес к Орхану Инанды у турецких властей, что их подозревают в столь экстремальной спецоперации, как похищение?Ответ простой: Фетхуллах Гюлен. Тот самый, которого обычно называют турецким общественным деятелем, писателем и исламским проповедником, стоящим на принципах пацифизма и "предлагающим новый современный взгляд на ислам". Однако если говорить по существу, Гюлен является американским проектом влияния в исламском мире — причем проектом, впечатляющим своим масштабом и амбициями.Гюлен с 1999 года живет в США, но его сторонники, сподвижники и просто симпатизирующие ему люди живут и активно работают по всему миру — а сфера образования находится в центре деятельности его движения. Десятки "гюленовских школ" созданы от Германии до Афганистана. Киргизская образовательная сеть "Сапат" входит в их число, хотя ее руководство настаивает, что имеющаяся связь носит абсолютно неформальный характер.Руководство Турции и лично президент Эрдоган считают Фетхуллаха Гюлена едва ли не главным своим врагом. Именно его обвиняют в организации попытки военного переворота в 2016 году. Последовавшие после этого в стране масштабные чистки в армии, спецслужбах, органах государственной власти, учреждениях образования и так далее преследовали своей целью освобождение их от гюленистов, которые действительно за последние десятилетия стали там очень внушительной силой. А созданное проповедником общественное движение официально признано в Турции террористическим.Все попытки Анкары добиться от США выдачи самого Гюлена провалились. Однако турецкие власти активно борются с гюленовским движением и его видными фигурами не только в Турции, но и за пределами страны. Орхан Инанды давно попал в поле зрения турецких правоохранительных органов. В 2019 году они пытались экстрадировать его на родину, обвинив в подготовке террористов и других серьезных преступлениях. Киргизия тогда в выдаче отказала, и, по признанию Бишкека, "после этого двусторонние отношения охладились". И вот теперь случилось загадочное исчезновение Инанды, хотя стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай.Например, три года назад, в июле 2018 года, в Улан-Баторе была пресечена попытка похищения руководителя "гюленовских школ" в Монголии. Вейсель Аксай был на несколько часов захвачен неизвестными, а в столичном аэропорту ждал турецкий чартерный самолет.Монгольские власти продемонстрировали впечатляющую волю: они запретили самолету подниматься в воздух и выступили с заявлением о "неприемлемом акте нарушения суверенитета и независимости Монголии". В результате самолет улетел без Аксая на борту, а он сам был освобожден.Правда, между этими двумя историями есть принципиальная разница, которая, вероятно, и предопределит исход дела Инанды: Киргизия отчаянно нуждается в турецких вливаниях в свою экономику, ради чего президент Жапаров и отправился в Анкару.А вообще, захват гюленистов турецкими спецслужбами по всему миру в последние годы стал обыденной практикой, которую Анкара фактически не скрывает и открыто гордится своими достижениями на этой ниве. Оценки разнятся, но в любом случае речь идет о десятках похищенных и переправленных в Турцию сподвижников проповедника. Предыдущим громким делом стала успешная операция по захвату в Кении племянника Гюлена — Селахаддина Гюлена в мае этого года.И можно было бы все эти процессы рассматривать в рамках привычной схемы, где государство активно борется с враждебной ему организацией, если бы не одно но: за Гюленом и его движением стоят Соединенные Штаты.Да, изначальный замысел был иным и предполагал превращение Турции в государственную базу для гюленизма, что обеспечило бы дополнительную мощную поддержку для ее политической, культурной и всех прочих экспансий в других странах с мусульманским населением. Вот только Турция в этом случае должна была стать полностью американской марионеткой.Приход к власти Эрдогана и политических сил, ориентированных на реальный суверенитет Турции, разрушил этот сценарий. А попытки американцев использовать гюленистов в турецких внутриполитических процессах (включая самые радикальные — в виде того же переворота) обернулись описанными выше событиями.И теперь каждый успех турецких спецслужб указывает на неспособность американцев защитить свой проект, свои ресурсы, важный инструмент собственной "мягкой силы". Ведь любой случай, подобный тому, что ныне происходит с Орханом Инанды, бьет по репутации США в соответствующих странах.Элиты этих государств отдают своих детей учиться в "гюленовские школы" не в последнюю очередь из стремления приобщиться к мировому гегемону, из проамериканских симпатий. А в итоге они видят колосса на глиняных ногах, который ничего не может противопоставить нахальному выскочке, делающему что считает нужным и добивающемуся успеха.Единственное, на что Вашингтона пока хватает, — это на обеспечение безопасности для самого Фетхуллаха Гюлена. Однако если того все-таки умудрятся похитить с территории США, это станет похоронной песнью для американской репутации во всем мусульманском мире.
https://ria.ru/20200603/1572423447.html
https://ria.ru/20161201/1482581293.html
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Ирина Алкснис
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садыр жапаров, фетхуллах гюлен, сша, анкара, казахстан, авторы, в мире

Украли еще одного оппозиционера: "диктатор" снова унизил Вашингтон

08:00 10.06.2021 (обновлено: 08:06 10.06.2021)
 
© Sputnik / Эркин СадыковМитинг сторонников пропавшего главы сети образовательных учреждений "Сапат" Орхана Инанды возле посольства Турции в Кыргызстане
Митинг сторонников пропавшего главы сети образовательных учреждений Сапат Орхана Инанды возле посольства Турции в Кыргызстане - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Sputnik / Эркин Садыков
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Вчера стартовал официальный визит президента Киргизии Садыра Жапарова в Турцию. Он начался со встречи с президентом Турции тет-а-тет.
Киргизские власти не скрывают, что рассчитывают в ходе поездки на достижение договоренностей об инвестициях и финансовой помощи стране со стороны Анкары. Республика находится в остром экономическом кризисе, поскольку в очередной раз выяснила, что революция — третья за пятнадцать лет — не является способом одним махом решить все проблемы.
Фоном же для проходящего визита служит локальный и не очень громкий, но крайне показательный скандал, в котором проглядывают масштабные геополитические изменения, переживаемые миром.
Суть в том, что 1 июня в Бишкеке пропал Орхан Инанды — турок, с 1990-х живущий в Киргизии. Он создал в республике обширную сеть образовательных учреждений "Сапат", в которую входят многочисленные лицеи, школы и даже университет. Его жена уверена, что муж находится на территории посольства Турции, где подвергается пыткам, принуждаемый к отказу от киргизского гражданства.
Инанды — довольно заметная для Киргизии фигура, поскольку в руководимых им учебных заведениях получает образование абсолютное большинство детей местной элиты. Сейчас в Бишкеке проходят митинги — у Дома правительства и турецкого посольства — с требованиями не допустить его незаконного вывоза из страны.
Но в чем же интерес к Орхану Инанды у турецких властей, что их подозревают в столь экстремальной спецоперации, как похищение?
Фетхуллах Гюлен - РИА Новости, 1920, 03.06.2020
3 июня 2020, 18:38
Турция обвинила оппозиционера Гюлена в поддержке беспорядков в США
Ответ простой: Фетхуллах Гюлен. Тот самый, которого обычно называют турецким общественным деятелем, писателем и исламским проповедником, стоящим на принципах пацифизма и "предлагающим новый современный взгляд на ислам". Однако если говорить по существу, Гюлен является американским проектом влияния в исламском мире — причем проектом, впечатляющим своим масштабом и амбициями.
Гюлен с 1999 года живет в США, но его сторонники, сподвижники и просто симпатизирующие ему люди живут и активно работают по всему миру — а сфера образования находится в центре деятельности его движения. Десятки "гюленовских школ" созданы от Германии до Афганистана. Киргизская образовательная сеть "Сапат" входит в их число, хотя ее руководство настаивает, что имеющаяся связь носит абсолютно неформальный характер.
Руководство Турции и лично президент Эрдоган считают Фетхуллаха Гюлена едва ли не главным своим врагом. Именно его обвиняют в организации попытки военного переворота в 2016 году. Последовавшие после этого в стране масштабные чистки в армии, спецслужбах, органах государственной власти, учреждениях образования и так далее преследовали своей целью освобождение их от гюленистов, которые действительно за последние десятилетия стали там очень внушительной силой. А созданное проповедником общественное движение официально признано в Турции террористическим.
Президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.12.2016
1 декабря 2016, 11:32
В Киргизии не будут закрывать "гюленовские" школыОфициальная Анкара связывает летний путч с именем проповедника Гюлена и призывает другие страны бороться с явлениями "гюленизма".
Все попытки Анкары добиться от США выдачи самого Гюлена провалились. Однако турецкие власти активно борются с гюленовским движением и его видными фигурами не только в Турции, но и за пределами страны.
Орхан Инанды давно попал в поле зрения турецких правоохранительных органов. В 2019 году они пытались экстрадировать его на родину, обвинив в подготовке террористов и других серьезных преступлениях. Киргизия тогда в выдаче отказала, и, по признанию Бишкека, "после этого двусторонние отношения охладились".
И вот теперь случилось загадочное исчезновение Инанды, хотя стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай.
Например, три года назад, в июле 2018 года, в Улан-Баторе была пресечена попытка похищения руководителя "гюленовских школ" в Монголии. Вейсель Аксай был на несколько часов захвачен неизвестными, а в столичном аэропорту ждал турецкий чартерный самолет.
Монгольские власти продемонстрировали впечатляющую волю: они запретили самолету подниматься в воздух и выступили с заявлением о "неприемлемом акте нарушения суверенитета и независимости Монголии". В результате самолет улетел без Аксая на борту, а он сам был освобожден.
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.11.2019
14 ноября 2019, 01:08
Эрдоган вновь потребовал от Трампа выдачи Гюлена
Правда, между этими двумя историями есть принципиальная разница, которая, вероятно, и предопределит исход дела Инанды: Киргизия отчаянно нуждается в турецких вливаниях в свою экономику, ради чего президент Жапаров и отправился в Анкару.
А вообще, захват гюленистов турецкими спецслужбами по всему миру в последние годы стал обыденной практикой, которую Анкара фактически не скрывает и открыто гордится своими достижениями на этой ниве. Оценки разнятся, но в любом случае речь идет о десятках похищенных и переправленных в Турцию сподвижников проповедника. Предыдущим громким делом стала успешная операция по захвату в Кении племянника Гюлена — Селахаддина Гюлена в мае этого года.
И можно было бы все эти процессы рассматривать в рамках привычной схемы, где государство активно борется с враждебной ему организацией, если бы не одно но: за Гюленом и его движением стоят Соединенные Штаты.
Дворец правосудия Анкары - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
13 ноября 2019, 18:55
Анкара собирала информацию о сторонниках Гюлена, сообщили СМИ
Да, изначальный замысел был иным и предполагал превращение Турции в государственную базу для гюленизма, что обеспечило бы дополнительную мощную поддержку для ее политической, культурной и всех прочих экспансий в других странах с мусульманским населением. Вот только Турция в этом случае должна была стать полностью американской марионеткой.
Приход к власти Эрдогана и политических сил, ориентированных на реальный суверенитет Турции, разрушил этот сценарий. А попытки американцев использовать гюленистов в турецких внутриполитических процессах (включая самые радикальные — в виде того же переворота) обернулись описанными выше событиями.
И теперь каждый успех турецких спецслужб указывает на неспособность американцев защитить свой проект, свои ресурсы, важный инструмент собственной "мягкой силы". Ведь любой случай, подобный тому, что ныне происходит с Орханом Инанды, бьет по репутации США в соответствующих странах.
Элиты этих государств отдают своих детей учиться в "гюленовские школы" не в последнюю очередь из стремления приобщиться к мировому гегемону, из проамериканских симпатий. А в итоге они видят колосса на глиняных ногах, который ничего не может противопоставить нахальному выскочке, делающему что считает нужным и добивающемуся успеха.
Единственное, на что Вашингтона пока хватает, — это на обеспечение безопасности для самого Фетхуллаха Гюлена. Однако если того все-таки умудрятся похитить с территории США, это станет похоронной песнью для американской репутации во всем мусульманском мире.
 
Садыр ЖапаровФетхуллах ГюленСШААнкараКазахстанАвторыВ мире
 
 
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