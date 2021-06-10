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https://ria.ru/20210610/daniya-1736504314.html
В МИД оценили реакцию Европы на сообщения о слежке со стороны США и Дании
В МИД оценили реакцию Европы на сообщения о слежке со стороны США и Дании - РИА Новости, 10.06.2021
В МИД оценили реакцию Европы на сообщения о слежке со стороны США и Дании
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фантастическим отсутствие реакции в Европе на слежку Агентства нацбезопасности США с помощью Дании за... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T17:14
2021-06-10T17:59
россия
мария захарова
нато
ангела меркель
швеция
йенс столтенберг
сша
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фантастическим отсутствие реакции в Европе на слежку Агентства нацбезопасности США с помощью Дании за рядом европейских политиков.Ранее германская газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Агентство национальной безопасности США с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально - за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешним президентом ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером ШтайнбрюкомКак отметила Захарова на брифинге, фантастическим образом Соединенные Штаты Америки сначала вовлекали Швецию, которая должна была вместе с Британией шпионить в отношении своих соседей, а потом, спустя некоторое время, Соединенные Штаты вовлекли Данию, которая уже шпионила в отношении Швеции."Это не то, что неприглядно, не то, что это находится вне закона, это просто какая-то невозможная грязь. Самое фантастическое в этом даже не это, к подобным вещам в истории США мы привыкли. Самое фантастическое - отсутствие реакции самих стран, которые пострадали (от кибершпионажа), и факты об этом налицо, никто их даже не опровергает. Почему же такая чувствительность в отношении мифических угроз и такая абсолютная безразличная реакция в отношении реальных угроз?" - сказала Захарова на брифинге.Поэтому и придумывают истории с китайскими и русскими хакерами, чтобы отвлечь внимание, заключила официальный представитель МИД РФМинистр обороны Дании Трине Брамсен на фоне появившихся в СМИ данных о шпионаже за Меркель и другими политиками заявила, что действия против союзников Дании неприемлемы.Как отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг, скандал, связанный со шпионажем Агентства национальной безопасности (АНБ) США за европейскими политиками при помощи датских спецслужб, не повлиял на доверие к Дании в НАТО, однако необходимо подробно разобраться в ситуации.
https://ria.ru/20210601/slezhka-1735110385.html
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россия, мария захарова, нато, ангела меркель, швеция, йенс столтенберг, сша, в мире
В МИД оценили реакцию Европы на сообщения о слежке со стороны США и Дании
17:14 10.06.2021 (обновлено: 17:59 10.06.2021)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Фото : МИД России

Официальный представитель МИД назвала "невозможной грязью" сообщения о слежке со стороны США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фантастическим отсутствие реакции в Европе на слежку Агентства нацбезопасности США с помощью Дании за рядом европейских политиков.
Ранее германская газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Агентство национальной безопасности США с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально - за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешним президентом ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком
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Как отметила Захарова на брифинге, фантастическим образом Соединенные Штаты Америки сначала вовлекали Швецию, которая должна была вместе с Британией шпионить в отношении своих соседей, а потом, спустя некоторое время, Соединенные Штаты вовлекли Данию, которая уже шпионила в отношении Швеции.
"Это не то, что неприглядно, не то, что это находится вне закона, это просто какая-то невозможная грязь. Самое фантастическое в этом даже не это, к подобным вещам в истории США мы привыкли. Самое фантастическое - отсутствие реакции самих стран, которые пострадали (от кибершпионажа), и факты об этом налицо, никто их даже не опровергает. Почему же такая чувствительность в отношении мифических угроз и такая абсолютная безразличная реакция в отношении реальных угроз?" - сказала Захарова на брифинге.
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Министр обороны Дании Трине Брамсен на фоне появившихся в СМИ данных о шпионаже за Меркель и другими политиками заявила, что действия против союзников Дании неприемлемы.
Как отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг, скандал, связанный со шпионажем Агентства национальной безопасности (АНБ) США за европейскими политиками при помощи датских спецслужб, не повлиял на доверие к Дании в НАТО, однако необходимо подробно разобраться в ситуации.
 
РоссияМария ЗахароваНАТОАнгела МеркельШвецияЙенс СтолтенбергСШАВ мире
 
 
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