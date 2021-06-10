Жена Байдена заявила, что он "чересчур готов" к встрече с Путиным
19:03 10.06.2021 (обновлено: 22:30 10.06.2021)
© AP Photo / Julio CortezКандидат в президенты США Джо Байден с супругой Джилл после финальных дебатов в Нашвилле
© AP Photo / Julio Cortez
Супруга президента США заявила, что он "чересчур готов" к встрече с Путиным
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден "чересчур готов" ко встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, заявила супруга американского лидера Джилл Байден.
"О мой бог, он чересчур готов", - сказала первая леди США в ответ на вопрос журналистов, готов ли Байден ко встрече с Путиным. Ее цитирует журналистский пул Белого дома.
Отмечается, что она пару минут поговорила с репортерами после чаепития с супругой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Первая леди США отметила, что Байден хорошо подготовлен к своему первому зарубежному турне. "Я думаю, он настолько хорошо готов. Он изучал неделями, работал до сегодняшнего дня. Конечно, он знает большинство лидеров, которые здесь будут. Джо любит зарубежную политику. Это его крепость", - сказала она.
Байден в среду начал свое первое с момента вступления в должность зарубежное турне, в рамках которого он примет участие во встрече лидеров "Большой семерки" на юго-западе Великобритании, встретится с главами государств НАТО и представителями Евросоюза в Брюсселе и проведет двусторонние переговоры в Женеве с Путиным.
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