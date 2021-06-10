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Жена Байдена заявила, что он "чересчур готов" к встрече с Путиным

Жена Байдена заявила, что он "чересчур готов" к встрече с Путиным - РИА Новости, 10.06.2021

Жена Байдена заявила, что он "чересчур готов" к встрече с Путиным

Президент США Джо Байден "чересчур готов" ко встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, заявила супруга американского лидера Джилл Байден. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T19:03

2021-06-10T19:03

2021-06-10T22:30

джилл байден

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великобритания

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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден "чересчур готов" ко встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, заявила супруга американского лидера Джилл Байден.Отмечается, что она пару минут поговорила с репортерами после чаепития с супругой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.Первая леди США отметила, что Байден хорошо подготовлен к своему первому зарубежному турне. "Я думаю, он настолько хорошо готов. Он изучал неделями, работал до сегодняшнего дня. Конечно, он знает большинство лидеров, которые здесь будут. Джо любит зарубежную политику. Это его крепость", - сказала она.Байден в среду начал свое первое с момента вступления в должность зарубежное турне, в рамках которого он примет участие во встрече лидеров "Большой семерки" на юго-западе Великобритании, встретится с главами государств НАТО и представителями Евросоюза в Брюсселе и проведет двусторонние переговоры в Женеве с Путиным.

https://ria.ru/20210531/diplomatiya-1734982966.html

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