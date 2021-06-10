Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/bayden-1736528866.html
Жена Байдена заявила, что он "чересчур готов" к встрече с Путиным
Жена Байдена заявила, что он "чересчур готов" к встрече с Путиным - РИА Новости, 10.06.2021
Жена Байдена заявила, что он "чересчур готов" к встрече с Путиным
Президент США Джо Байден "чересчур готов" ко встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, заявила супруга американского лидера Джилл Байден. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T19:03
2021-06-10T22:30
джилл байден
россия
борис джонсон
нато
евросоюз
джо байден
владимир путин
великобритания
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593850900_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7258068f51e2e184b40b071c818d1bde.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден "чересчур готов" ко встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, заявила супруга американского лидера Джилл Байден.Отмечается, что она пару минут поговорила с репортерами после чаепития с супругой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.Первая леди США отметила, что Байден хорошо подготовлен к своему первому зарубежному турне. "Я думаю, он настолько хорошо готов. Он изучал неделями, работал до сегодняшнего дня. Конечно, он знает большинство лидеров, которые здесь будут. Джо любит зарубежную политику. Это его крепость", - сказала она.Байден в среду начал свое первое с момента вступления в должность зарубежное турне, в рамках которого он примет участие во встрече лидеров "Большой семерки" на юго-западе Великобритании, встретится с главами государств НАТО и представителями Евросоюза в Брюсселе и проведет двусторонние переговоры в Женеве с Путиным.
https://ria.ru/20210531/diplomatiya-1734982966.html
россия
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593850900_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4bd207eeeae41b257ad76e10ea89173f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джилл байден, россия, борис джонсон, нато, евросоюз, джо байден, владимир путин, великобритания, сша, в мире
Жена Байдена заявила, что он "чересчур готов" к встрече с Путиным
19:03 10.06.2021 (обновлено: 22:30 10.06.2021)
 
© AP Photo / Julio CortezКандидат в президенты США Джо Байден с супругой Джилл после финальных дебатов в Нашвилле
Кандидат в президенты США Джо Байден с супругой Джилл после финальных дебатов в Нашвилле - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© AP Photo / Julio Cortez

Супруга президента США заявила, что он "чересчур готов" к встрече с Путиным

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден "чересчур готов" ко встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, заявила супруга американского лидера Джилл Байден.

"О мой бог, он чересчур готов", - сказала первая леди США в ответ на вопрос журналистов, готов ли Байден ко встрече с Путиным. Ее цитирует журналистский пул Белого дома.

Отмечается, что она пару минут поговорила с репортерами после чаепития с супругой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Первая леди США отметила, что Байден хорошо подготовлен к своему первому зарубежному турне. "Я думаю, он настолько хорошо готов. Он изучал неделями, работал до сегодняшнего дня. Конечно, он знает большинство лидеров, которые здесь будут. Джо любит зарубежную политику. Это его крепость", - сказала она.
Байден в среду начал свое первое с момента вступления в должность зарубежное турне, в рамках которого он примет участие во встрече лидеров "Большой семерки" на юго-западе Великобритании, встретится с главами государств НАТО и представителями Евросоюза в Брюсселе и проведет двусторонние переговоры в Женеве с Путиным.
Президент США Джо Байден на авиабазе Эндрюс в Мэриленде - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 18:38
Начнет ли Байден на встрече с Путиным "качать права"
 
Джилл БайденРоссияБорис ДжонсонНАТОЕвросоюзДжо БайденВладимир ПутинВеликобританияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
07:49В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
07:39"Лето как лето": Вильфанд назвал погоду в столице "старомосковской"
07:29Число погибших в ДТП с автобусом на Урале возросло до семи человек
07:26Госдума рассмотрит закон о репатриации граждан Белоруссии и Украины
07:13У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
07:09В Южно-Сахалинске произошел пожар в пятиэтажном доме
Лента новостейМолния