https://ria.ru/20210610/armeniya-1736354353.html

Сын в обмен на пленных. В Армении новая война — угроз и компроматов

Сын в обмен на пленных. В Армении новая война — угроз и компроматов - РИА Новости, 10.06.2021

Сын в обмен на пленных. В Армении новая война — угроз и компроматов

В Армении стартовала парламентская кампания. Главный сюжет предвыборных баталий — освобождение армянских военных из азербайджанских тюрем. Противники Никола... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T08:00

2021-06-10T08:00

2021-06-10T08:07

ситуация в нагорном карабахе

россия

дашнакцутюн

никол пашинян

facebook

армянский национальный конгресс

левон тер-петросян

нагорный карабах

роберт кочарян

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Армении стартовала парламентская кампания. Главный сюжет предвыборных баталий — освобождение армянских военных из азербайджанских тюрем. Противники Никола Пашиняна упрекают его в бездействии. Он говорит, что готов обменять пленных на сына Ашота. А болезненная для республики проблема демаркации границ только усугубляется. Война компроматовО военнопленных в Армении твердят с конца прошлого года, когда подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Азербайджан не идет на уступки и задержанных в декабре называет диверсантами. Нет согласия даже относительно числа арестованных. Ереван говорит о двухстах, Баку подтверждает захват шестидесяти. Противники Никола Пашиняна еще до парламентской кампании распекали его за беспомощность. Перед выборами упреки звучат все жестче. Бывший президент Армении Серж Саргсян, который ведет на выборы блок "Честь имею", уличил и. о. премьера в трусости. "Военные каждый день живут в страхе, что с ними произойдет ужасное: пытки, изнасилования, убийства. Пашинян, вообще, понимает, в каком состоянии люди в тюрьмах? Пусть Ашотика (сын Пашиняна. — Прим. ред.) обменяет на удерживаемых солдат", — предложил Саргсян. Эмоции он не сдержал после встречи Пашиняна с избирателями в Армавирской области, где тот заявил: "Да простят нас военные за пребывание в плену еще месяц или два. Но они не простят нас, если мы уступим независимость Армении ради их освобождения". За такое отношение ему досталось и от главного конкурента — бывшего президента Роберта Кочаряна. Он возглавляет блок, объединяющий партии "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения". Кочарян уверен: "Азербайджан использует пленных как рычаг давления на Пашиняна, чтобы принудить его к новым уступкам". Соперники и. о. премьера отказались участвовать с ним в теледебатах. "Нет смысла говорить с напастью, ведущей Армению к гибели", — высказались в предвыборном штабе первого президента страны Левона Тер-Петросяна. На предстоящих 20 июня выборах он руководит партией "Армянский национальный конгресс". Возвращение в политику Тер-Петросян объяснил "нависшей угрозой развала".Спорная демаркацияЗа словом в карман не полез и Пашинян. Предшественников назвал "стаей выскочек", виновных в развале вооруженных сил и тотальной коррупции. Более того, согласился обменять сына Ашота: "Тебе, Саргсян, как сутенеру многих лет и специалисту по торговле людьми, говорю — согласен. И официально предлагаю Алиеву сына вместо всех военнопленных". Отправиться в Азербайджан в статусе заложника не против и сам Ашот. "Всегда был готов и готов сейчас", — написал он в Facebook.Азербайджан внимательно следит за предвыборной кампанией. Баку не раз давал понять, что в этот период не будет обсуждать проблему пленных. И только после появления в Ереване устойчивой власти дискуссия не исключена.Однако Баку сулил подвижки в вопросе военнопленных, если под контроль Азербайджана перейдет дорога Шуша — Красный Базар. Сейчас там российские миротворцы. Еще одно вероятное условие обмена — передача Арменией под влияние Баку семи азербайджанских сел. Но произошедший на днях подрыв на мине азербайджанских журналистов в Кельбаджарском районе изменил расклад. Погибли три человека. Ответственность Баку возложил на Ереван. По версии азербайджанской стороны, минирование проводили армянские солдаты, позже взятые в плен. Баку требует карты минных полей. Пашинян ответил, что военные находились недалеко от границы Кельбаджара в рамках демаркации армяно-азербайджанской границы. Условие за условием"В Армении в разгаре война компроматов. Конкуренты сливают порочащую информацию. Пашинян — не исключение, — рассуждает в беседе в РИА Новости эксперт РСМД Сергей Мелконян. — Готовность обменять сына — всего лишь предвыборная риторика. Он обвиняет конкурентов в неспособности представить план освобождения военнопленных, но сам не может ничего предпринять". Политолог обращает внимание на условия ноябрьского заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Один из пунктов — освобождение пленных: "Пока Баку не выполнит это, Еревану следовало снять и с себя ответственность за документ". После окончания войны не все армянские военные успели покинуть территории, перешедшие под контроль Баку. Политолог считает, что и в этом вопросе ответственность лежит на Пашиняне: "В результате, например, в Гадрутском районе они оказались в окружении. Баку считает их диверсантами и потому не отпускает". Мелконян полагает, что в преддверии выборов Азербайджан может освободить значительную часть военнопленных. Пашинян преподнесет это как личное достижение, чтобы повысить рейтинг. "Впрочем, и Баку преследует ту же цель: повысить рейтинги Пашиняна, — считает Мелконян. — Для Азербайджана он самый удобный визави. В отличие от Кочаряна или Саргсяна, не может отказаться выполнять обещания по разблокировке транспортных коридоров в регионе". Коридоры и мины"Зачем Азербайджану сын Пашиняна, если он ни в чем не виноват? Баку удерживает диверсантов, отказавшихся сложить оружие после окончания войны. Первую группу армянских военных в Гадрутском районе пленили в декабре, через месяц после подписания ноябрьского заявления. Времени было достаточно, но они не покинули местность и напали на мирных жителей, устанавливавших вышки сотовой связи", — говорит азербайджанский политолог Ниджат Гаджиев. Он признает, что подвижки по этому вопросу были возможны до подрыва на минах в Кельбаджарском районе группы журналистов. "Армянские военные ночью проникли вглубь Кельбаджарского района. Шестерых захватили в плен, но они успели заминировать часть территорий. Через неделю там погибли двое сотрудников СМИ", — приводит версию Гаджиев. Несмотря на претензии сторон, политолог полагает, что компромисс возможен — если Армения не станет препятствовать демаркации границ и республики взаимно признают территориальную целостность. "Еще одно условие — разблокирование транспортных коридоров, прежде всего Зангезурского. Он позволит нам получить прямой выход на анклав Нахичевань", — прогнозирует Гаджиев. При этом и армянский, и азербайджанский эксперты признают: найти точки соприкосновения по спорным вопросам непросто. Многое зависит от итогов выборов. Не менее важное условие — политическая воля для решения проблем. Но пока ни у одной стороны ее нет.

https://ria.ru/20210604/karabakh-1735492935.html

https://ria.ru/20210523/gadrut-1732593434.html

https://ria.ru/20210521/azerbaydzhan-1733187262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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