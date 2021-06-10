В Петербурге суд рассмотрит вопрос об аресте блогера Хованского
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкВидеоблогер Юрий Хованский во время задержания в Санкт-Петербурге Следственным комитетом РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Дзержинский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу блогеру Юрию Хованскому, задержанному за призывы к террористической деятельности, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Материалы следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Хованскому переданы судье Дзержинского районного суда Бражниковой. Заседание назначено на 15.00", - отметили в пресс-службе.
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Накануне СК РФ сообщил, что Хованский задержан, возбуждено уголовное дело – по данным следствия, в размещенном в интернете видео блогер исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к террористической деятельности и публичного оправдания терроризма.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о песне Хованского о "Норд-Осте". В 2002 году после захвата боевиками в во главе с Мовсаром Бараевым заложников во время показа мюзикла в театре на Дубровке погибли, по официальным данным, 130 человек.
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В ролике на YouTube-канале СК Хованский заявил, что признает вину и "полностью раскаивается" в исполнении песни с оправданием терроризма.
По ч.2. ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) блогеру грозит штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.