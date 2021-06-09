https://ria.ru/20210609/zavod-1736296792.html

Путин дал старт началу производства на Амурском ГПЗ "Газпрома"

Путин дал старт началу производства на Амурском ГПЗ "Газпрома" - РИА Новости, 09.06.2021

Путин дал старт началу производства на Амурском ГПЗ "Газпрома"

Президент России Владимир Путин дал старт началу производства на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) "Газпрома" в районе города Свободный Амурской... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:20

2021-06-09T14:20

2021-06-09T15:39

газпром

владимир путин

амурская область

свободный

экономика

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт началу производства на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) "Газпрома" в районе города Свободный Амурской области, в формате видеоконференцсвязи глава государства наблюдал за запуском в работу предприятия, которое станет одним из крупнейших в мире по переработке природного газа."График строительства был очень жесткий, но проделана колоссальная работа. И сегодня мы говорим о том, что завод мы пускаем в строго плановые директивные сроки... Прошу Вас дать команду на пуск завода в работу", - обратился к президенту глава "Газпрома" Алексей Миллер."Начинайте", - ответил Путин.Строительство Амурского ГПЗ с объемом переработки в 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года. Его сырьем является газ из трубопровода "Сила Сибири". Стоимость строительства сам "Газпром" оценивал в 950 миллиардов рублей.Амурский ГПЗ в год будет производить 38 миллиардов кубометров товарного газа, поставляемого в Китай, до 60 миллионов кубометров гелия, 2,4 миллиона тонн этана, около 1 миллиона тонн пропана, около 500 тысяч тонн бутана, около 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции. Выход завода на полную мощность ожидается в 2025 году.В среду дан старт работе первого пускового комплекса в составе двух линий, всего же производственных линий будет шесть. После выхода Амурского ГПЗ на полную проектную производительность перерабатывающие мощности "Газпрома" увеличатся на 80%, выпуск этана - в 7 раз. Выпуск компанией гелия и вовсе вырастет в 16 раз, что примерно соответствует трети текущего мирового потребления."Амурский ГПЗ, газоперерабатывающий завод, - это хороший шаг в повышении глубины переработки сырья, а это означает рачительное, эффективное использование природных ресурсов. После выхода на полную мощность в 2025 году завод ежегодно будет перерабатывать ... 42 миллиарда кубических метров природного газа, производить порядка 60 миллионов кубических метров гелия. Такой объем позволит России обеспечить внутренний спрос на этот газ, а также занять одну из ведущих позиций по его поставкам на мировом рынке", - сказал Путин в ходе церемонии запуска работы завода.Глава государства отметил, что ему особенно приятно, что в совместной работе много заинтересованных партнеров из компаний России, Турции, Китая, Индии, Италии, Германии, Хорватии, Сербии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии."Общая численность у нас представляет 35 тысяч человек – огромный коллектив", - добавил Путин."Знаю, что в него (завод) вложен поистине колоссальный труд нескольких тысяч специалистов из многих регионов страны и из-за рубежа, решен целый ряд сложных строительных, инженерных, логистических задач, учтены все экологические требования, внедрено уникальное современное оборудование отечественного и импортного производства. Здесь отмечу весомый вклад наших зарубежных партнеров", - сказал российский президент.По словам Путина, российские власти приветствуют такое сотрудничество и надеются на него в будущем."Амурский ГПЗ – одно из самых современных и высокотехнологичных производств в мире. График строительства был предельно жестким. От первой сваи до пуска – менее шести лет. За это время выполнен беспрецедентный объем работ. Сегодня Амурский газоперерабатывающий завод запущен в работу и стал неотъемлемой частью единой производственной системы "Газпрома", - заключил Миллер.

https://ria.ru/20210429/gazprom-1730562892.html

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газпром, владимир путин, амурская область, свободный, экономика