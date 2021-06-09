Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210609/zaderzhanie-1736298819.html
Источник: экс-руководителей ПАО "Звезда" заподозрили в крупной растрате
Источник: экс-руководителей ПАО "Звезда" заподозрили в крупной растрате - РИА Новости, 09.06.2021
Источник: экс-руководителей ПАО "Звезда" заподозрили в крупной растрате
Четверо человек, среди которых трое бывших руководителей завода ПАО "Звезда", задержаны в Петербурге по подозрению в растрате на сумму свыше 140 миллионов... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:30
2021-06-09T14:30
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736296542_7:0:1378:771_1920x0_80_0_0_270d207b28e7cfc9273d5c1006fee2ed.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Четверо человек, среди которых трое бывших руководителей завода ПАО "Звезда", задержаны в Петербурге по подозрению в растрате на сумму свыше 140 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, подозреваемые под предлогом поставки товаров для ПАО переводили деньги на счета посторонних организаций в рамках фиктивных договоров.Петербургское ПАО "Звезда" - ведущий российский разработчик и производитель высокооборотных дизельных двигателей мощностью от 500 до 7400 кВт для судостроения, железнодорожного транспорта и малой энергетики, а также тяжелых судовых редукторов мощностью до 20 000 кВт.
https://ria.ru/20210517/proisshestviya-1732612919.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736296542_178:0:1206:771_1920x0_80_0_0_584596ff2836afe425617999beb6946a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, происшествия

Источник: экс-руководителей ПАО "Звезда" заподозрили в крупной растрате

14:30 09.06.2021
 
© Фото : ПАО "ЗВЕЗДА"Завод "Звезда" в Санкт-Петербурге
Завод Звезда в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : ПАО "ЗВЕЗДА"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Четверо человек, среди которых трое бывших руководителей завода ПАО "Звезда", задержаны в Петербурге по подозрению в растрате на сумму свыше 140 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Четверо, среди которых трое бывших руководителей завода ПАО "Звезда", задержаны. Они подозреваются в растрате 142,3 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, подозреваемые под предлогом поставки товаров для ПАО переводили деньги на счета посторонних организаций в рамках фиктивных договоров.
Петербургское ПАО "Звезда" - ведущий российский разработчик и производитель высокооборотных дизельных двигателей мощностью от 500 до 7400 кВт для судостроения, железнодорожного транспорта и малой энергетики, а также тяжелых судовых редукторов мощностью до 20 000 кВт.
суд - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 12:39
Экс-глава Центра Хруничева получил срок по делу о растрате
 
Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:57Петербурженка подала в суд на Шнурова из-за песни "В Питере - пить"
17:52В московской квартире обнаружили тело двухмесячного ребенка
17:50Российские протестанты призвали закрыть микрофинансовые организации
17:47На Украине сочли решение Берлина не поставлять оружие Киеву политическим
17:42Посол США в Белоруссии анонсировала новые санкции против республики
17:40В США проверят иностранные приложения на наличие угроз нацбезопасности
17:39В МИД Украины заявили о готовности к разговору в "нормандском формате"
17:38В Воронеже мужчина сломал нос полицейскому из-за замечания
17:37Кубанец взыскал деньги с больницы за ошибочно удаленную часть кишечника
17:35Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус"
17:33Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat
17:31Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
17:30В Германии назвали условие для завершения "Северного потока — 2"
17:29Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
17:29Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
Лента новостейМолния