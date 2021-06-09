https://ria.ru/20210609/zaderzhanie-1736298819.html
Источник: экс-руководителей ПАО "Звезда" заподозрили в крупной растрате
Источник: экс-руководителей ПАО "Звезда" заподозрили в крупной растрате - РИА Новости, 09.06.2021
Источник: экс-руководителей ПАО "Звезда" заподозрили в крупной растрате
Четверо человек, среди которых трое бывших руководителей завода ПАО "Звезда", задержаны в Петербурге по подозрению в растрате на сумму свыше 140 миллионов... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:30
2021-06-09T14:30
2021-06-09T14:30
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Четверо человек, среди которых трое бывших руководителей завода ПАО "Звезда", задержаны в Петербурге по подозрению в растрате на сумму свыше 140 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, подозреваемые под предлогом поставки товаров для ПАО переводили деньги на счета посторонних организаций в рамках фиктивных договоров.Петербургское ПАО "Звезда" - ведущий российский разработчик и производитель высокооборотных дизельных двигателей мощностью от 500 до 7400 кВт для судостроения, железнодорожного транспорта и малой энергетики, а также тяжелых судовых редукторов мощностью до 20 000 кВт.
https://ria.ru/20210517/proisshestviya-1732612919.html
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санкт-петербург, происшествия