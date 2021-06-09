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В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже - РИА Новости, 09.06.2021
В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
Задержанный в Томске подозреваемый в убийстве в 2020 году супруги главврача больницы в Искитиме Новосибирской области подозревается также в убийстве охранника... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T08:50
2021-06-09T08:50
томская домостроительная компания
томск
искитим
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Задержанный в Томске подозреваемый в убийстве в 2020 году супруги главврача больницы в Искитиме Новосибирской области подозревается также в убийстве охранника Томской домостроительной компании 2 июня этого года, сообщает СУСК по Томской области.Ранее СК РФ сообщал, что 49-летнего жителя Новосибирской области, который был объявлен в международный розыск после убийства в сентябре 2020 года в городе Искитиме 66-летней супруги главврача Искитимской ЦГБ Людмилы Кайгородовой задержали в Томске.Также сообщалось, что 2 июня неизвестный в административном здании Томской домостроительной компании (ТДСК) в Томске убил охранника и похитил деньги из кассы. Было возбуждено дело об убийстве, сопряженном с разбоем. Позже выяснилось, что из сейфа преступник похитил более 600 тысяч рублей.В управлении отметили, что в ходе допроса в качестве подозреваемого задержанный дал признательные показания, которые подтвердил при проверке на месте. При обыске в квартире по месту его проживания в Томске были обнаружены деньги, предположительно, похищенные в ТДСК. Сообщается, что мужчина полностью признал себя виновным, решается вопрос о заключении его под стражу."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская, генотипические, компьютерные, комплексные (генотипические, дактилоскопические и трасологические), допрашиваются свидетели", - добавили в управлении.
https://ria.ru/20210401/prestuplenie-1603855240.html
томск
искитим
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томская домостроительная компания, томск, искитим, новосибирская область, происшествия

В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже

08:50 09.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Задержанный в Томске подозреваемый в убийстве в 2020 году супруги главврача больницы в Искитиме Новосибирской области подозревается также в убийстве охранника Томской домостроительной компании 2 июня этого года, сообщает СУСК по Томской области.
Ранее СК РФ сообщал, что 49-летнего жителя Новосибирской области, который был объявлен в международный розыск после убийства в сентябре 2020 года в городе Искитиме 66-летней супруги главврача Искитимской ЦГБ Людмилы Кайгородовой задержали в Томске.
Также сообщалось, что 2 июня неизвестный в административном здании Томской домостроительной компании (ТДСК) в Томске убил охранника и похитил деньги из кассы. Было возбуждено дело об убийстве, сопряженном с разбоем. Позже выяснилось, что из сейфа преступник похитил более 600 тысяч рублей.
"В результате профессиональных действий сотрудников Управления уголовного розыска УМВД России по Томской области в ходе проведенных ими оперативно-разыскных мероприятий было установлено лицо, подозреваемое в совершении данного преступления. Им оказался мужчина 1972 года рождения, находящийся в международном розыске", - говорится в сообщении томского СУСК.
В управлении отметили, что в ходе допроса в качестве подозреваемого задержанный дал признательные показания, которые подтвердил при проверке на месте. При обыске в квартире по месту его проживания в Томске были обнаружены деньги, предположительно, похищенные в ТДСК. Сообщается, что мужчина полностью признал себя виновным, решается вопрос о заключении его под стражу.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская, генотипические, компьютерные, комплексные (генотипические, дактилоскопические и трасологические), допрашиваются свидетели", - добавили в управлении.
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Томская домостроительная компанияТомскИскитимНовосибирская областьПроисшествия
 
 
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