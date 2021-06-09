В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Задержанный в Томске подозреваемый в убийстве в 2020 году супруги главврача больницы в Искитиме Новосибирской области подозревается также в убийстве охранника Томской домостроительной компании 2 июня этого года, сообщает СУСК по Томской области.
Также сообщалось, что 2 июня неизвестный в административном здании Томской домостроительной компании (ТДСК) в Томске убил охранника и похитил деньги из кассы. Было возбуждено дело об убийстве, сопряженном с разбоем. Позже выяснилось, что из сейфа преступник похитил более 600 тысяч рублей.
"В результате профессиональных действий сотрудников Управления уголовного розыска УМВД России по Томской области в ходе проведенных ими оперативно-разыскных мероприятий было установлено лицо, подозреваемое в совершении данного преступления. Им оказался мужчина 1972 года рождения, находящийся в международном розыске", - говорится в сообщении томского СУСК.
В управлении отметили, что в ходе допроса в качестве подозреваемого задержанный дал признательные показания, которые подтвердил при проверке на месте. При обыске в квартире по месту его проживания в Томске были обнаружены деньги, предположительно, похищенные в ТДСК. Сообщается, что мужчина полностью признал себя виновным, решается вопрос о заключении его под стражу.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская, генотипические, компьютерные, комплексные (генотипические, дактилоскопические и трасологические), допрашиваются свидетели", - добавили в управлении.
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