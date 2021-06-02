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СК завел дело после убийства охранника томской домостроительной компании
СК завел дело после убийства охранника томской домостроительной компании - РИА Новости, 02.06.2021
СК завел дело после убийства охранника томской домостроительной компании
Неизвестные в среду в административном здании Томской домостроительной компании (ТДСК) в Томске убили охранника и похитили деньги из кассы, возбуждено дело,... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:16
2021-06-02T15:16
2021-06-02T15:16
россия
томская домостроительная компания
следственный комитет россии (ск рф)
советский район
томская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 2 июн – РИА Новости. Неизвестные в среду в административном здании Томской домостроительной компании (ТДСК) в Томске убили охранника и похитили деньги из кассы, возбуждено дело, сообщает СУСК по Томской области."По факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти в помещении административного здания ТДСК в Томске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем)", - говорится в сообщении.По предварительным данным СК, из кассы предприятия похищены деньги, сумма уточняется."В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую входят следователи следственного отдела по Советскому району Томска, следователи-криминалисты СУСК России по Томской области и Главного управления криминалистики СК России и сотрудники полиции", - рассказали в СК.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется розыск подозреваемых.Томская домостроительная компания – крупный строительный холдинг Сибирского федерального округа и основной производитель жилья в Томске и Томской области. В состав ТДСК входит 21 предприятие, функционирующее как единый технологический комплекс.
https://radiosputnik.ria.ru/20210601/ubiystvo-1735163641.html
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россия, томская домостроительная компания, следственный комитет россии (ск рф), советский район, томская область, происшествия