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ВЭБ готов участвовать в проектах по повышению качества жизни в Свободном
ВЭБ готов участвовать в проектах по повышению качества жизни в Свободном - РИА Новости, 09.06.2021
ВЭБ готов участвовать в проектах по повышению качества жизни в Свободном
ВЭБ готов участвовать в проектах по повышению качества жизни в городе Свободный Амурской области, а также совместно с российскими банками рассматривает участие... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T23:16
2021-06-09T23:16
амурский гпз
новости компаний - экономика
вэб.рф (вэб)
сила сибири (газопровод)
амурская область
свободный
экономика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ВЭБ готов участвовать в проектах по повышению качества жизни в городе Свободный Амурской области, а также совместно с российскими банками рассматривает участие в финансировании Амурского газохимического комплекса, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.ВЭБ.РФ с синдикатом российских, европейских и китайских кредиторов также участвует в финансировании строительства Амурского ГПЗ. Строительство завода с объемом переработки в 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года в районе города Свободный. Его сырьем является газ из трубопровода "Сила Сибири".Проект Амурского ГХК предполагает строительство комплекса по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 миллиона тонн в год - 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. Инвестиции в проект предварительно оцениваются в 10-11 миллиардов долларов. Ранее в июне зампред правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил журналистам, что банк готов профинансировать проект Амурского ГХК на сумму до 1,5 миллиарда долларов и готовит необходимые документы.
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амурский гпз, новости компаний - экономика, вэб.рф (вэб), сила сибири (газопровод), амурская область, свободный, экономика

ВЭБ готов участвовать в проектах по повышению качества жизни в Свободном

23:16 09.06.2021
 
© "ВЭБ.РФ"Офис "ВЭБ.РФ"
Офис ВЭБ.РФ
© "ВЭБ.РФ"
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ВЭБ готов участвовать в проектах по повышению качества жизни в городе Свободный Амурской области, а также совместно с российскими банками рассматривает участие в финансировании Амурского газохимического комплекса, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"ВЭБ.РФ совместно с российскими коммерческими банками рассматривает участие в финансировании Амурского газохимического комплекса, а также​ готов участвовать в проектах по повышению качества жизни в городе Свободный", - отметили в госкорпорации.

ВЭБ.РФ с синдикатом российских, европейских и китайских кредиторов также участвует в финансировании строительства Амурского ГПЗ. Строительство завода с объемом переработки в 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года в районе города Свободный. Его сырьем является газ из трубопровода "Сила Сибири".
Проект Амурского ГХК предполагает строительство комплекса по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 миллиона тонн в год - 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. Инвестиции в проект предварительно оцениваются в 10-11 миллиардов долларов. Ранее в июне зампред правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил журналистам, что банк готов профинансировать проект Амурского ГХК на сумму до 1,5 миллиарда долларов и готовит необходимые документы.
Офис ВЭБ.РФ
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Амурский ГПЗНовости компаний - ЭкономикаВЭБ.РФ (ВЭБ)Сила Сибири (газопровод)Амурская областьСвободныйЭкономика
 
 
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