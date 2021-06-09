https://ria.ru/20210609/veb-1736379882.html

ВЭБ готов участвовать в проектах по повышению качества жизни в Свободном

ВЭБ готов участвовать в проектах по повышению качества жизни в Свободном - РИА Новости, 09.06.2021

ВЭБ готов участвовать в проектах по повышению качества жизни в Свободном

ВЭБ готов участвовать в проектах по повышению качества жизни в городе Свободный Амурской области, а также совместно с российскими банками рассматривает участие... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T23:16

2021-06-09T23:16

2021-06-09T23:16

амурский гпз

новости компаний - экономика

вэб.рф (вэб)

сила сибири (газопровод)

амурская область

свободный

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ВЭБ готов участвовать в проектах по повышению качества жизни в городе Свободный Амурской области, а также совместно с российскими банками рассматривает участие в финансировании Амурского газохимического комплекса, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.ВЭБ.РФ с синдикатом российских, европейских и китайских кредиторов также участвует в финансировании строительства Амурского ГПЗ. Строительство завода с объемом переработки в 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года в районе города Свободный. Его сырьем является газ из трубопровода "Сила Сибири".Проект Амурского ГХК предполагает строительство комплекса по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 миллиона тонн в год - 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. Инвестиции в проект предварительно оцениваются в 10-11 миллиардов долларов. Ранее в июне зампред правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил журналистам, что банк готов профинансировать проект Амурского ГХК на сумму до 1,5 миллиарда долларов и готовит необходимые документы.

https://realty.ria.ru/20210603/veb-1735365557.html

амурская область

свободный

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амурский гпз, новости компаний - экономика, вэб.рф (вэб), сила сибири (газопровод), амурская область, свободный, экономика