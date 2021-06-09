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Главное из интервью Путина об Украине
Главное из интервью Путина об Украине - РИА Новости, 10.06.2021
Главное из интервью Путина об Украине
Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, в котором оценил последние решения украинских властей по разделению народа на... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-09T22:42
2021-06-10T00:08
россия
обсе
верховная рада украины
нато
владимир зеленский
владимир путин
днепропетровск
сша
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, в котором оценил последние решения украинских властей по разделению народа на коренной и некоренной, о конфликте в Донбассе и о том, есть ли у него темы для разговора с президентом Владимиром Зеленским. Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости."Коренной народ"Комментируя законопроект о коренных народах, который Зеленский в мае внес в Верховную раду, Путин отметил, что отрицательно относится к такой инициативе. По его словам, "само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии".Российский президент подчеркнул, что Москва не может оставаться безразличной к подобным решениям, так как "это мощный, серьезный удар по русскому народу в целом".Путин подчеркнул, что говорить о русских как о некоренном народе — не просто некорректно, но смешно и глупо, так как это противоречит историческим фактам.Президент предположил, что никакой реакции западных стран и ОБСЕ на украинский законопроект, прямо нарушающий международное гуманитарное право, не последует.О планах Украины вступить в НАТОГоворя о намерениях украинских властей вступить в НАТО, Путин призвал задуматься о возможной реакции Москвы. Он напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до центральной части России составит менее десяти минут."Это для нас красная линия или нет?" — поинтересовался президент.Он напомнил, что когда СССР разместил ракеты на Кубе, их подлетное время до Вашингтона было 15 минут."Это для США красная линия или нет?" — вновь задал вопрос глава государства."Кто-то вообще должен об этом подумать. Подумать о том, как мы должны реагировать на то, что, по сути, предлагается и обсуждается", — заявил Путин.Президент подчеркнул, что приближение инфраструктуры НАТО к российским границам — чрезвычайно важная тема для безопасности России и ее граждан. Он напомнил о так называемых двух волнах расширения альянса на восток.По словам российского лидера, сегодня нет никаких гарантий того, что Украина не вступит в НАТО, несмотря на заявления о ее неготовности. Исходя из этого, Россия будет выстраивать свои отношения в сфере безопасности, добавил он.Есть о чем говорить?В то же время Путин уточнил, что у президентов России и Украины всегда есть темы для разговора, так как это две соседние страны.При этом глава государства отметил необычную позицию Киева по поводу возможных переговоров. Российский лидер также указал на необходимость диалога Киева с непризнанными республиками Донбасса. Он подчеркнул, что это не прихоть, а требование существующих договоренностей, под которыми стоят конкретные подписи.Как констатировал Путин, сегодня все говорит о том, что у киевских властей нет никакого желания выполнять Минские соглашения.
https://ria.ru/20210530/mova-1734655421.html
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россия, обсе, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, владимир путин, днепропетровск, сша

Главное из интервью Путина об Украине

22:42 09.06.2021 (обновлено: 00:08 10.06.2021)
 
© Фото : из личного архива Павла ЗарубинаПрезидент РФ Владимир Путин и автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин
Президент РФ Владимир Путин и автор и соведущий программы Москва. Кремль. Путин Павел Зарубин - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : из личного архива Павла Зарубина
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, в котором оценил последние решения украинских властей по разделению народа на коренной и некоренной, о конфликте в Донбассе и о том, есть ли у него темы для разговора с президентом Владимиром Зеленским. Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости.

"Коренной народ"

Комментируя законопроект о коренных народах, который Зеленский в мае внес в Верховную раду, Путин отметил, что отрицательно относится к такой инициативе. По его словам, "само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии".

"Сам Зеленский — еврей по национальности. Я не знаю, у него, может быть, там кровь намешанная. Что делать вот с этими людьми? Их что, будут сейчас, как в нацистской Германии, — мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и не настоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и не настоящего? Я уже не говорю о других составляющих".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с экспертным советом РФПИ, лидерами международного инвестиционного сообщества и представителями иностранных компаний производителей вакцины Спутник V
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Российский президент подчеркнул, что Москва не может оставаться безразличной к подобным решениям, так как "это мощный, серьезный удар по русскому народу в целом".

"Никто не захочет быть людьми второго сорта, я уже не говорю о дискриминации по языку и по другим составляющим нормальной жизни человека, но это приведет к тому, что сотни тысяч, а может быть, даже миллионы вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с экспертным советом РФПИ, лидерами международного инвестиционного сообщества и представителями иностранных компаний производителей вакцины Спутник V
Владимир Путин
Путин подчеркнул, что говорить о русских как о некоренном народе — не просто некорректно, но смешно и глупо, так как это противоречит историческим фактам.

"Большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе, союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что вот эти территории пришли в состав российского государства, процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году, после Переяславской рады. И тогда те люди, которые проживали на этих территориях, — а это, выражаясь сегодняшним языком, три области — так вот эти люди считали и назвали себя русскими и православными, это все в документах, все эти документы лежат в архивах".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с экспертным советом РФПИ, лидерами международного инвестиционного сообщества и представителями иностранных компаний производителей вакцины Спутник V
Владимир Путин
Президент предположил, что никакой реакции западных стран и ОБСЕ на украинский законопроект, прямо нарушающий международное гуманитарное право, не последует.
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О планах Украины вступить в НАТО

Говоря о намерениях украинских властей вступить в НАТО, Путин призвал задуматься о возможной реакции Москвы. Он напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до центральной части России составит менее десяти минут.
"Это для нас красная линия или нет?" — поинтересовался президент.
Он напомнил, что когда СССР разместил ракеты на Кубе, их подлетное время до Вашингтона было 15 минут.
"Это для США красная линия или нет?" — вновь задал вопрос глава государства.
"Кто-то вообще должен об этом подумать. Подумать о том, как мы должны реагировать на то, что, по сути, предлагается и обсуждается", — заявил Путин.
Президент подчеркнул, что приближение инфраструктуры НАТО к российским границам — чрезвычайно важная тема для безопасности России и ее граждан. Он напомнил о так называемых двух волнах расширения альянса на восток.

"Это происходило тогда, когда не было Крыма, не было никаких событий после госпереворота на Украине. Отношения между Россией и коллективным Западом, с США, были ровными, вполне приемлемыми, если не сказать партнерскими в прямом, хорошем смысле этого слова. И тем не менее все наши так называемые озабоченности просто были проигнорированы. <...> Не хочется употреблять грубые слова, но просто наплевали на наши интересы, и все".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с экспертным советом РФПИ, лидерами международного инвестиционного сообщества и представителями иностранных компаний производителей вакцины Спутник V
Владимир Путин
По словам российского лидера, сегодня нет никаких гарантий того, что Украина не вступит в НАТО, несмотря на заявления о ее неготовности. Исходя из этого, Россия будет выстраивать свои отношения в сфере безопасности, добавил он.
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Есть о чем говорить?

В то же время Путин уточнил, что у президентов России и Украины всегда есть темы для разговора, так как это две соседние страны.
При этом глава государства отметил необычную позицию Киева по поводу возможных переговоров.
"Сейчас дело даже не в этом уродливом проекте закона, а дело в том, что когда мы спросили на уровне администрации, а о чем же предполагается поговорить, мы получили ответ. Вам покажется, может быть, это странным, но не думаю, что здесь какой-то секрет. Но в целом предлагалось говорить о международной безопасности. Это, конечно, важный аспект ситуации в мире. Международная безопасность важна для всех, в том числе и для России, для Украины. Но мне думается, что у нас в двухсторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с экспертным советом РФПИ, лидерами международного инвестиционного сообщества и представителями иностранных компаний производителей вакцины Спутник V
Владимир Путин
Российский лидер также указал на необходимость диалога Киева с непризнанными республиками Донбасса. Он подчеркнул, что это не прихоть, а требование существующих договоренностей, под которыми стоят конкретные подписи.
Как констатировал Путин, сегодня все говорит о том, что у киевских властей нет никакого желания выполнять Минские соглашения.
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РоссияОБСЕВерховная Рада УкраиныНАТОВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДнепропетровскСША
 
 
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