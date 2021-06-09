https://ria.ru/20210609/ukraine-1736377111.html

Главное из интервью Путина об Украине

Главное из интервью Путина об Украине - РИА Новости, 10.06.2021

Главное из интервью Путина об Украине

Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, в котором оценил последние решения украинских властей по разделению народа на... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-09T22:42

2021-06-09T22:42

2021-06-10T00:08

россия

обсе

верховная рада украины

нато

владимир зеленский

владимир путин

днепропетровск

сша

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, в котором оценил последние решения украинских властей по разделению народа на коренной и некоренной, о конфликте в Донбассе и о том, есть ли у него темы для разговора с президентом Владимиром Зеленским. Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости."Коренной народ"Комментируя законопроект о коренных народах, который Зеленский в мае внес в Верховную раду, Путин отметил, что отрицательно относится к такой инициативе. По его словам, "само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии".Российский президент подчеркнул, что Москва не может оставаться безразличной к подобным решениям, так как "это мощный, серьезный удар по русскому народу в целом".Путин подчеркнул, что говорить о русских как о некоренном народе — не просто некорректно, но смешно и глупо, так как это противоречит историческим фактам.Президент предположил, что никакой реакции западных стран и ОБСЕ на украинский законопроект, прямо нарушающий международное гуманитарное право, не последует.О планах Украины вступить в НАТОГоворя о намерениях украинских властей вступить в НАТО, Путин призвал задуматься о возможной реакции Москвы. Он напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до центральной части России составит менее десяти минут."Это для нас красная линия или нет?" — поинтересовался президент.Он напомнил, что когда СССР разместил ракеты на Кубе, их подлетное время до Вашингтона было 15 минут."Это для США красная линия или нет?" — вновь задал вопрос глава государства."Кто-то вообще должен об этом подумать. Подумать о том, как мы должны реагировать на то, что, по сути, предлагается и обсуждается", — заявил Путин.Президент подчеркнул, что приближение инфраструктуры НАТО к российским границам — чрезвычайно важная тема для безопасности России и ее граждан. Он напомнил о так называемых двух волнах расширения альянса на восток.По словам российского лидера, сегодня нет никаких гарантий того, что Украина не вступит в НАТО, несмотря на заявления о ее неготовности. Исходя из этого, Россия будет выстраивать свои отношения в сфере безопасности, добавил он.Есть о чем говорить?В то же время Путин уточнил, что у президентов России и Украины всегда есть темы для разговора, так как это две соседние страны.При этом глава государства отметил необычную позицию Киева по поводу возможных переговоров. Российский лидер также указал на необходимость диалога Киева с непризнанными республиками Донбасса. Он подчеркнул, что это не прихоть, а требование существующих договоренностей, под которыми стоят конкретные подписи.Как констатировал Путин, сегодня все говорит о том, что у киевских властей нет никакого желания выполнять Минские соглашения.

https://ria.ru/20210530/mova-1734655421.html

https://ria.ru/20210607/nato-1735926880.html

https://rsport.ria.ru/20210609/putin-1736366892.html

https://ria.ru/20210609/ukraina-1736350989.html

россия

днепропетровск

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, владимир путин, днепропетровск, сша