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Зеленский не включил русских в перечень коренных народов Украины
Зеленский не включил русских в перечень коренных народов Украины - РИА Новости, 20.05.2021
Зеленский не включил русских в перечень коренных народов Украины
Русские не вошли в перечень из проекта закона "О коренных народах Украины", который президент Владимир Зеленский внес в парламент. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T17:06
2021-05-20T18:09
верховная рада украины
владимир зеленский
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КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Русские не вошли в перечень из проекта закона "О коренных народах Украины", который президент Владимир Зеленский внес в парламент.Документ определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. Украинский лидер выразил надежду, что его рассмотрят в сжатые сроки.В проекте закона отмечается, что коренной народ Украины — это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.При этом в документе отдельно прописаны коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма, таковыми являются крымские татары, караимы и крымчаки.В законопроекте отмечается, что эти народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и государственных законов, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.Документ гарантирует коренным народам права создавать свои учебные заведения и обучаться на своем языке, а также создавать свои СМИ. Также в законопроекте отмечается, что государство обязуется гарантировать их защиту от актов геноцида и любых других актов коллективного принуждения или насилия.
https://ria.ru/20210518/krym-1732849166.html
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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский не включил русских в перечень коренных народов Украины

17:06 20.05.2021 (обновлено: 18:09 20.05.2021)
 
CC BY 2.0 / Marco Verch / Aerial of Girl with embroidery in KievКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
CC BY 2.0 / Marco Verch / Aerial of Girl with embroidery in Kiev
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КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Русские не вошли в перечень из проекта закона "О коренных народах Украины", который президент Владимир Зеленский внес в парламент.
Документ определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. Украинский лидер выразил надежду, что его рассмотрят в сжатые сроки.
Ялта - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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В проекте закона отмечается, что коренной народ Украины — это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.
При этом в документе отдельно прописаны коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма, таковыми являются крымские татары, караимы и крымчаки.
В законопроекте отмечается, что эти народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и государственных законов, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Документ гарантирует коренным народам права создавать свои учебные заведения и обучаться на своем языке, а также создавать свои СМИ. Также в законопроекте отмечается, что государство обязуется гарантировать их защиту от актов геноцида и любых других актов коллективного принуждения или насилия.
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