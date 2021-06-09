https://ria.ru/20210609/ukraina-1736343758.html

На Украине сочли решение Берлина не поставлять оружие Киеву политическим

На Украине сочли решение Берлина не поставлять оружие Киеву политическим - РИА Новости, 09.06.2021

На Украине сочли решение Берлина не поставлять оружие Киеву политическим

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву ничего не мешает покупать оружие за границей, а решение правительства ФРГ не... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T17:47

2021-06-09T17:47

2021-06-09T18:15

россия

дмитрий кулеба

хайко маас

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мид украины

германия

киев

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КИЕВ, 9 июн – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву ничего не мешает покупать оружие за границей, а решение правительства ФРГ не поставлять на Украину оружие назвал политическим.Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что немецкое правительство не выдает разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерено придерживаться данной политики.При этом, по словам главы МИД Украины, в законодательстве ФРГ нет запрета на передачу или продажу оружия Украине. "Мы понимаем, что решение, которое приняло правительство Германии политическое, и я хочу четко снять любые подозрения относительно того, что есть какие-то ограничения на поставки оружия на Украину. Германия - суверенное государство. И она имеет право принимать те решения, которые она считает эффективными и действенными", - сказал Кулеба.При этом глава украинского МИД заявил, что Киев надеется на деокупацию украинских территорий политическим путем."Но мы должны быть откровенны, что если эти усилия не завершаться успехом, и президент (РФ Владимир – ред.) Путин проигнорирует мнение Берлина, Парижа, Вашингтона, Киева и начнет очередную горячую фазу войны, то российская армия, вооруженная более современным оружием, будет опять атаковать Украину. А мы будем защищаться тем, что у нас будет в тот момент в нашем распоряжении", - резюмировал Кулеба.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung призвал Германию поставить Киеву оружие. Глава МИД ФРГ Хайко Маас перед встречей с коллегами из государств-участников НАТО позже заявил, что поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт.

https://ria.ru/20210608/posol-1736080668.html

https://ria.ru/20210608/ukraina-1736059894.html

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германия

киев

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