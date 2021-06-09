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На Украине сочли решение Берлина не поставлять оружие Киеву политическим
На Украине сочли решение Берлина не поставлять оружие Киеву политическим - РИА Новости, 09.06.2021
На Украине сочли решение Берлина не поставлять оружие Киеву политическим
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву ничего не мешает покупать оружие за границей, а решение правительства ФРГ не... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:47
2021-06-09T18:15
россия
дмитрий кулеба
хайко маас
мид германии
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КИЕВ, 9 июн – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву ничего не мешает покупать оружие за границей, а решение правительства ФРГ не поставлять на Украину оружие назвал политическим.Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что немецкое правительство не выдает разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерено придерживаться данной политики.При этом, по словам главы МИД Украины, в законодательстве ФРГ нет запрета на передачу или продажу оружия Украине. "Мы понимаем, что решение, которое приняло правительство Германии политическое, и я хочу четко снять любые подозрения относительно того, что есть какие-то ограничения на поставки оружия на Украину. Германия - суверенное государство. И она имеет право принимать те решения, которые она считает эффективными и действенными", - сказал Кулеба.При этом глава украинского МИД заявил, что Киев надеется на деокупацию украинских территорий политическим путем."Но мы должны быть откровенны, что если эти усилия не завершаться успехом, и президент (РФ Владимир – ред.) Путин проигнорирует мнение Берлина, Парижа, Вашингтона, Киева и начнет очередную горячую фазу войны, то российская армия, вооруженная более современным оружием, будет опять атаковать Украину. А мы будем защищаться тем, что у нас будет в тот момент в нашем распоряжении", - резюмировал Кулеба.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung призвал Германию поставить Киеву оружие. Глава МИД ФРГ Хайко Маас перед встречей с коллегами из государств-участников НАТО позже заявил, что поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт.
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россия, дмитрий кулеба, хайко маас, мид германии, нато, владимир зеленский, мид украины, германия, киев, в мире

На Украине сочли решение Берлина не поставлять оружие Киеву политическим

17:47 09.06.2021 (обновлено: 18:15 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 июн – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву ничего не мешает покупать оружие за границей, а решение правительства ФРГ не поставлять на Украину оружие назвал политическим.
Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что немецкое правительство не выдает разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерено придерживаться данной политики.

"Нет ни одного международного правила, которое бы ограничивало возможность Украины получать или покупать оружие за границей. Мы не под оружейным эмбарго, мы ответственный участник международных механизмов по контролю над передачей вооружения", - сказал Кулеба на совместном с главой ФРГ Хайко Маасом брифинге, который транслировался в среду на странице украинского дипломатического ведомства в Facebook.

При этом, по словам главы МИД Украины, в законодательстве ФРГ нет запрета на передачу или продажу оружия Украине. "Мы понимаем, что решение, которое приняло правительство Германии политическое, и я хочу четко снять любые подозрения относительно того, что есть какие-то ограничения на поставки оружия на Украину. Германия - суверенное государство. И она имеет право принимать те решения, которые она считает эффективными и действенными", - сказал Кулеба.
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При этом глава украинского МИД заявил, что Киев надеется на деокупацию украинских территорий политическим путем.
"Но мы должны быть откровенны, что если эти усилия не завершаться успехом, и президент (РФ Владимир – ред.) Путин проигнорирует мнение Берлина, Парижа, Вашингтона, Киева и начнет очередную горячую фазу войны, то российская армия, вооруженная более современным оружием, будет опять атаковать Украину. А мы будем защищаться тем, что у нас будет в тот момент в нашем распоряжении", - резюмировал Кулеба.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung призвал Германию поставить Киеву оружие. Глава МИД ФРГ Хайко Маас перед встречей с коллегами из государств-участников НАТО позже заявил, что поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт.
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