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В МИД Украины заявили о готовности к разговору в "нормандском формате"
В МИД Украины заявили о готовности к разговору в "нормандском формате" - РИА Новости, 09.06.2021
В МИД Украины заявили о готовности к разговору в "нормандском формате"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к предметному разговору с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в "нормандском формате" по вопросам безопасности и... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:39
2021-06-09T17:53
россия
ситуация на украине
дмитрий кулеба
мид украины
украина
в мире
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КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к предметному разговору с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в "нормандском формате" по вопросам безопасности и политическим вопросам по урегулированию в Донбассе."Я готов к предметному разговору с министром иностранных дел (Сергеем) Лавровым в четырехстороннем "нормандском формате" как относительно вопросов по безопасности, так и политических вопросов по урегулированию. Мы хотим четко понимать, какая будет последовательность шагов в процессе урегулирования и какие шаги будет делать Россия, если Украина будет делать свои шаги", - заявил Кулеба в ходе совместного брифинга с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, который транслировался в среду на странице Facebook украинского дипведомства.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что есть вероятность, что встреча в "нормандской формате" по урегулированию в Донбассе на уровне глав МИД состоится, рассчитывает, что она будет результативной."Сейчас снова благодаря усилиям (главы МИД Германии) Хайко и (главы МИД Франции) Жан-Ива мы получили шанс на то, что все-таки такая встреча состоится. Я искренне надеюсь, что она будет проведена и мы все готовы к очень предметному разговору, чтобы господин (глава МИД РФ Сергей) Лавров приехал на нее договариваться, а не выступать с классической российской позицией, что во всем все виноваты, кроме России", - заявил Кулеба в ходе совместного брифинга с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, который транслировался в среду на странице Facebook украинского дипведомства.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210428/zelenskiy-1730283312.html
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россия, ситуация на украине, дмитрий кулеба, мид украины, украина, в мире

В МИД Украины заявили о готовности к разговору в "нормандском формате"

17:39 09.06.2021 (обновлено: 17:53 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде
Здание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КИЕВ, 9 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к предметному разговору с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в "нормандском формате" по вопросам безопасности и политическим вопросам по урегулированию в Донбассе.
"Я готов к предметному разговору с министром иностранных дел (Сергеем) Лавровым в четырехстороннем "нормандском формате" как относительно вопросов по безопасности, так и политических вопросов по урегулированию. Мы хотим четко понимать, какая будет последовательность шагов в процессе урегулирования и какие шаги будет делать Россия, если Украина будет делать свои шаги", - заявил Кулеба в ходе совместного брифинга с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, который транслировался в среду на странице Facebook украинского дипведомства.
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что есть вероятность, что встреча в "нормандской формате" по урегулированию в Донбассе на уровне глав МИД состоится, рассчитывает, что она будет результативной.
"Сейчас снова благодаря усилиям (главы МИД Германии) Хайко и (главы МИД Франции) Жан-Ива мы получили шанс на то, что все-таки такая встреча состоится. Я искренне надеюсь, что она будет проведена и мы все готовы к очень предметному разговору, чтобы господин (глава МИД РФ Сергей) Лавров приехал на нее договариваться, а не выступать с классической российской позицией, что во всем все виноваты, кроме России", - заявил Кулеба в ходе совместного брифинга с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, который транслировался в среду на странице Facebook украинского дипведомства.
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Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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