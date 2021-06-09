https://ria.ru/20210609/ucheniya-1736352353.html

Шойгу рассказал о подготовке к учениям "Запад-2021"

Шойгу рассказал о подготовке к учениям "Запад-2021" - РИА Новости, 09.06.2021

Шойгу рассказал о подготовке к учениям "Запад-2021"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о планах провести серию подготовительных учений, которые будут предварять стратегические командно-штабные учения... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T18:37

2021-06-09T18:37

2021-06-09T18:37

россия

черное море

каспийская флотилия

воздушно-десантные войска россии

сергей шойгу

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731553885_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_ad3da3ff759ad0e7f26473c05436d201.jpg

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о планах провести серию подготовительных учений, которые будут предварять стратегические командно-штабные учения "Запад-2021"."До этого у нас пройдет целая серия подготовительных учений, которые сопровождают любые крупные учения такого плана", - сказал Шойгу на пленарном заседании общественного совета при Минобороны.В целом, по его словам, до конца года помимо "Запада-2021" запланировано большое количество мероприятий боевой подготовки.Министр напомнил, что ранее в российских ВС прошли контрольные внезапные проверки боеготовности, и выразил недоумение, что они "напугали" западных соседей, хотя проверки проводились планово и не нарушали международные договоренности."Отмечу, что все мероприятия проводились планово и в соответствии с международными договоренностями. Тем не менее, они почему-то сильно напугали наших западных соседей", - сказал Шойгу.Он рассказал, что в проверках было задействовано 35 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, 180 кораблей и катеров, около 900 летательных аппаратов, в том числе самолеты дальней и военно-транспортной авиации. На 101 полигоне прошло более 4 тысяч занятий, тренировок и учений различного масштаба. Проверяемые объединения и соединения осуществляли перегруппировку на расстояния свыше 3,5 тысяч километров. Отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии совершил межфлотский переход в Черное море протяженностью свыше 1,3 тысячи километров. ВДВ отработали подготовку и применение в составе межвидовой группировки войск, при этом осуществили десантирование на дальность 1,5 тысячи километров.

https://ria.ru/20210609/ssha-1736349109.html

https://ria.ru/20210608/spetsnaz-1736186519.html

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, каспийская флотилия, воздушно-десантные войска россии, сергей шойгу, безопасность