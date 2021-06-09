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Шойгу рассказал о подготовке к учениям "Запад-2021"
Шойгу рассказал о подготовке к учениям "Запад-2021" - РИА Новости, 09.06.2021
Шойгу рассказал о подготовке к учениям "Запад-2021"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о планах провести серию подготовительных учений, которые будут предварять стратегические командно-штабные учения... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T18:37
2021-06-09T18:37
россия
черное море
каспийская флотилия
воздушно-десантные войска россии
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о планах провести серию подготовительных учений, которые будут предварять стратегические командно-штабные учения "Запад-2021"."До этого у нас пройдет целая серия подготовительных учений, которые сопровождают любые крупные учения такого плана", - сказал Шойгу на пленарном заседании общественного совета при Минобороны.В целом, по его словам, до конца года помимо "Запада-2021" запланировано большое количество мероприятий боевой подготовки.Министр напомнил, что ранее в российских ВС прошли контрольные внезапные проверки боеготовности, и выразил недоумение, что они "напугали" западных соседей, хотя проверки проводились планово и не нарушали международные договоренности."Отмечу, что все мероприятия проводились планово и в соответствии с международными договоренностями. Тем не менее, они почему-то сильно напугали наших западных соседей", - сказал Шойгу.Он рассказал, что в проверках было задействовано 35 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, 180 кораблей и катеров, около 900 летательных аппаратов, в том числе самолеты дальней и военно-транспортной авиации. На 101 полигоне прошло более 4 тысяч занятий, тренировок и учений различного масштаба. Проверяемые объединения и соединения осуществляли перегруппировку на расстояния свыше 3,5 тысяч километров. Отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии совершил межфлотский переход в Черное море протяженностью свыше 1,3 тысячи километров. ВДВ отработали подготовку и применение в составе межвидовой группировки войск, при этом осуществили десантирование на дальность 1,5 тысячи километров.
https://ria.ru/20210609/ssha-1736349109.html
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россия, черное море, каспийская флотилия, воздушно-десантные войска россии, сергей шойгу, безопасность

Шойгу рассказал о подготовке к учениям "Запад-2021"

18:37 09.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о планах провести серию подготовительных учений, которые будут предварять стратегические командно-штабные учения "Запад-2021".
"До этого у нас пройдет целая серия подготовительных учений, которые сопровождают любые крупные учения такого плана", - сказал Шойгу на пленарном заседании общественного совета при Минобороны.
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В целом, по его словам, до конца года помимо "Запада-2021" запланировано большое количество мероприятий боевой подготовки.
Министр напомнил, что ранее в российских ВС прошли контрольные внезапные проверки боеготовности, и выразил недоумение, что они "напугали" западных соседей, хотя проверки проводились планово и не нарушали международные договоренности.
"Отмечу, что все мероприятия проводились планово и в соответствии с международными договоренностями. Тем не менее, они почему-то сильно напугали наших западных соседей", - сказал Шойгу.
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Он рассказал, что в проверках было задействовано 35 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, 180 кораблей и катеров, около 900 летательных аппаратов, в том числе самолеты дальней и военно-транспортной авиации. На 101 полигоне прошло более 4 тысяч занятий, тренировок и учений различного масштаба. Проверяемые объединения и соединения осуществляли перегруппировку на расстояния свыше 3,5 тысяч километров. Отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии совершил межфлотский переход в Черное море протяженностью свыше 1,3 тысячи километров. ВДВ отработали подготовку и применение в составе межвидовой группировки войск, при этом осуществили десантирование на дальность 1,5 тысячи километров.
 
РоссияЧерное мореКаспийская флотилияВоздушно-десантные войска РоссииСергей ШойгуБезопасность
 
 
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