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В Томске арестовали обвиняемого в убийстве жены главврача и охранника
В Томске арестовали обвиняемого в убийстве жены главврача и охранника - РИА Новости, 09.06.2021
В Томске арестовали обвиняемого в убийстве жены главврача и охранника
Суд в Томске заключил под стражу мужчину, который обвиняется в убийстве супруги главврача больницы в Искитиме Новосибирской области и в убийстве охранника... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:42
2021-06-09T10:42
россия
томская домостроительная компания
следственный комитет россии (ск рф)
искитим
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Суд в Томске заключил под стражу мужчину, который обвиняется в убийстве супруги главврача больницы в Искитиме Новосибирской области и в убийстве охранника Томской домостроительной компании, сообщает СУСК по Томской области."По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.СК РФ 8 июня сообщал, что 49-летнего жителя Новосибирской области, который был объявлен в международный розыск после убийства в сентябре 2020 года в Искитиме 66-летней супруги главврача Искитимской ЦГБ Людмилы Кайгородовой, задержали в Томске.Также сообщалось, что этот же мужчина подозревается в том, что 2 июня в административном здании Томской домостроительной компании (ТДСК) в Томске убил охранника и украл из сейфа организации более 600 тысяч рублей. В квартире по месту проживания задержанного в Томске были обнаружены, предположительно, похищенные деньги."При предъявлении обвинения в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и пунктом "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), задержанный полностью признал себя виновным", - говорится в сообщении.Следствие проверяет его причастность к совершению особо тяжких преступлений на территории и других регионов России.
https://ria.ru/20210608/sud-1736201296.html
https://ria.ru/20210607/sud-1736052548.html
россия
искитим
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россия, томская домостроительная компания, следственный комитет россии (ск рф), искитим, новосибирская область, происшествия

В Томске арестовали обвиняемого в убийстве жены главврача и охранника

10:42 09.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Суд в Томске заключил под стражу мужчину, который обвиняется в убийстве супруги главврача больницы в Искитиме Новосибирской области и в убийстве охранника Томской домостроительной компании, сообщает СУСК по Томской области.
"По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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СК РФ 8 июня сообщал, что 49-летнего жителя Новосибирской области, который был объявлен в международный розыск после убийства в сентябре 2020 года в Искитиме 66-летней супруги главврача Искитимской ЦГБ Людмилы Кайгородовой, задержали в Томске.
Также сообщалось, что этот же мужчина подозревается в том, что 2 июня в административном здании Томской домостроительной компании (ТДСК) в Томске убил охранника и украл из сейфа организации более 600 тысяч рублей. В квартире по месту проживания задержанного в Томске были обнаружены, предположительно, похищенные деньги.
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"При предъявлении обвинения в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и пунктом "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), задержанный полностью признал себя виновным", - говорится в сообщении.
Следствие проверяет его причастность к совершению особо тяжких преступлений на территории и других регионов России.
 
РоссияТомская домостроительная компанияСледственный комитет России (СК РФ)ИскитимНовосибирская областьПроисшествия
 
 
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