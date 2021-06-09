https://ria.ru/20210609/ubiystvo-1736250539.html

В Томске арестовали обвиняемого в убийстве жены главврача и охранника

В Томске арестовали обвиняемого в убийстве жены главврача и охранника - РИА Новости, 09.06.2021

В Томске арестовали обвиняемого в убийстве жены главврача и охранника

Суд в Томске заключил под стражу мужчину, который обвиняется в убийстве супруги главврача больницы в Искитиме Новосибирской области и в убийстве охранника... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T10:42

2021-06-09T10:42

2021-06-09T10:42

россия

томская домостроительная компания

следственный комитет россии (ск рф)

искитим

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Суд в Томске заключил под стражу мужчину, который обвиняется в убийстве супруги главврача больницы в Искитиме Новосибирской области и в убийстве охранника Томской домостроительной компании, сообщает СУСК по Томской области."По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.СК РФ 8 июня сообщал, что 49-летнего жителя Новосибирской области, который был объявлен в международный розыск после убийства в сентябре 2020 года в Искитиме 66-летней супруги главврача Искитимской ЦГБ Людмилы Кайгородовой, задержали в Томске.Также сообщалось, что этот же мужчина подозревается в том, что 2 июня в административном здании Томской домостроительной компании (ТДСК) в Томске убил охранника и украл из сейфа организации более 600 тысяч рублей. В квартире по месту проживания задержанного в Томске были обнаружены, предположительно, похищенные деньги."При предъявлении обвинения в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и пунктом "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), задержанный полностью признал себя виновным", - говорится в сообщении.Следствие проверяет его причастность к совершению особо тяжких преступлений на территории и других регионов России.

https://ria.ru/20210608/sud-1736201296.html

https://ria.ru/20210607/sud-1736052548.html

россия

искитим

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, томская домостроительная компания, следственный комитет россии (ск рф), искитим, новосибирская область, происшествия