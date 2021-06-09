https://ria.ru/20210609/tiktok-1736301022.html

Генпрокурора попросили проверить TikTok-дома

Генпрокурора попросили проверить TikTok-дома - РИА Новости, 09.06.2021

Генпрокурора попросили проверить TikTok-дома

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку так называемых... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:39

2021-06-09T14:39

2021-06-09T14:39

tiktok

владимир петров

игорь краснов

общество

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку так называемых TikTok-домов в России на предмет соблюдения законодательства и иных норм проживания и работы в них детей и подростков-блогеров."Прошу вас организовать и провести общероссийскую проверку всех так называемых "TikTok-домов" на территории нашей страны на предмет соблюдения законодательства и иных норм проживания и работы в них детей и подростков-блогеров", - говорится в письме общественника к Краснову, имеющемся в распоряжении РИА Новости.В своем обращении Петров указал на то, что десятки несовершеннолетних блогеров живут в TikTok-домах под надзором теневых продюсеров со всевозможными нарушениями трудового законодательства и санитарных норм."Молодые люди, подростки и даже дети вынуждены постоянно производить видеоконтент и приносить организаторам "TikTok-домов" бешеную прибыль от продажи рекламы. Блогеры становятся заложниками собственной популярности и рекламных контрактов - у них не остаётся времени на учебу, занятия спортом и интеллектуальное развитие. Можно утверждать, что они становятся жертвами эксплуатации детского труда", - подчеркнул общественник.

https://ria.ru/20210515/rolik-1732466883.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/draka-1728842411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, владимир петров, игорь краснов, общество