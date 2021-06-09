https://ria.ru/20210609/superbakterii-1736274690.html

Ученые назвали средство от суперинфекций, доступное каждому

Ученые назвали средство от суперинфекций, доступное каждому - РИА Новости, 09.06.2021

Ученые назвали средство от суперинфекций, доступное каждому

Ученые установили, что жирные кислоты, входящие в состав рыбьего жира, могут стать простой и безопасной пищевой добавкой, повышающей эффективность действия... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T13:30

2021-06-09T13:30

2021-06-09T13:30

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ученые установили, что жирные кислоты, входящие в состав рыбьего жира, могут стать простой и безопасной пищевой добавкой, повышающей эффективность действия антибиотиков против самых сильных бактериальных инфекций. Результаты исследования опубликованы в журнале mBio.В последние годы супербактерии стали серьезной проблемой медицины. К этому классу относят микроорганизмы, выработавшие устойчивость к антибиотикам. Способность бактерий сопротивляться противомикробным препаратам возникает естественным путем в результате генетических мутаций, однако естественному отбору способствует ускоренное внедрение новых видов антибиотиков.В итоге биологи во всем мире фиксируют появление новых микробов с беспрецедентным уровнем устойчивости к антибиотикам. Один из примеров таких супербактерий — Acinetobacter baumannii, грамотрицательная бактерия, вызывающая множество внутрибольничных инфекций — менингит, пневмонию, заражение ран, инфекции кровотока и урологической сферы.Австралийские биологи под руководством доктора Барта Эйкелькампа (Bart Eijkelkamp), микробиолога из Университета Флиндерса, впервые обнаружили способность обычного рыбьего жира разрушать защиту супербактерий. Ученые установили, что на устойчивость клеток к антибиотикам влияет поглощение пищевых липидов класса омега-3."В ходе экспериментов и сопутствующего суперкомпьютерного моделирования мы обнаружили, что эти жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире, делают бактерии более восприимчивыми к различным распространенным антибиотикам", — приводятся в пресс-релизе университета слова Эйкелькампа.Результаты исследования показали, что жирные кислоты, которые бактерии используют для питания, встраиваются в мембрану бактерий и делают ее более проницаемой для антибиотиков. "Открытие этой бреши в броне вредоносных бактерий — важный шаг в борьбе с ростом числа супербактерий, которые развивают множественную лекарственную устойчивость к антибиотикам", — говорит еще один автор статьи Меган О'Мара (Megan O'Mara), доцент Австралийского национального университета.Авторы надеются, что их открытие будет способствовать разработке нового подхода к лечению опасных внутрибольничных инфекций, основанного на комплексном использовании антибиотиков и добавок с омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами.

https://ria.ru/20190408/1552481339.html

https://ria.ru/20210602/frukty-1735257359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, здоровье, австралия, питание