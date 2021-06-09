Петербурженка подала в суд на Шнурова из-за песни "В Питере — пить"
17:57 09.06.2021 (обновлено: 19:23 09.06.2021)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд зарегистрировал исковое заявление Ксении Овчинниковой к Шнурову Сергею Владимировичу и соцсети "ВКонтакте" о защите прав потребителя из-за песни "В Питере — пить". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе инстанций.
К производству документ пока не приняли.
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В инстанции рассказали, что женщина 8 июня воспользовалась подпиской "VK Combo" и прослушала композицию "В Питере — пить": в ней было два бранных выражения, одно из которых употребляется четыре раза, второе — один.
По мнению истца, ответчики нарушили закон "О защите прав потребителей": Шнуров произвел некачественную музыкальную продукцию, а ООО "ВКонтакте" предоставило ей такой контент.
"При использовании русского языка как государственного не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка", — говорится в заявлении.
Овчинникова попросила суд разобраться, имело ли место нарушение закона и ее прав, и взыскать с ответчиков тысячу рублей морального вреда.
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