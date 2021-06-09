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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210609/sud-1736345459.html
Петербурженка подала в суд на Шнурова из-за песни "В Питере — пить"
Петербурженка подала в суд на Шнурова из-за песни "В Питере — пить" - РИА Новости, 09.06.2021
Петербурженка подала в суд на Шнурова из-за песни "В Питере — пить"
В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд зарегистрировал исковое заявление Ксении Овчинниковой к Шнурову Сергею Владимировичу и соцсети "ВКонтакте" о защите РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:57
2021-06-09T19:23
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд зарегистрировал исковое заявление Ксении Овчинниковой к Шнурову Сергею Владимировичу и соцсети "ВКонтакте" о защите прав потребителя из-за песни "В Питере — пить". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе инстанций.К производству документ пока не приняли.В инстанции рассказали, что женщина 8 июня воспользовалась подпиской "VK Combo" и прослушала композицию "В Питере — пить": в ней было два бранных выражения, одно из которых употребляется четыре раза, второе — один.По мнению истца, ответчики нарушили закон "О защите прав потребителей": Шнуров произвел некачественную музыкальную продукцию, а ООО "ВКонтакте" предоставило ей такой контент.Овчинникова попросила суд разобраться, имело ли место нарушение закона и ее прав, и взыскать с ответчиков тысячу рублей морального вреда.
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новости культуры, шоу-бизнес, россия, шнур (сергей шнуров), санкт-петербург, общество

Петербурженка подала в суд на Шнурова из-за песни "В Питере — пить"

17:57 09.06.2021 (обновлено: 19:23 09.06.2021)
 
© YouTube/"Ленинград"Кадр из видео группы "Ленинград" "В Питере - пить"
Кадр из видео группы Ленинград В Питере - пить
© YouTube/"Ленинград"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд зарегистрировал исковое заявление Ксении Овчинниковой к Шнурову Сергею Владимировичу и соцсети "ВКонтакте" о защите прав потребителя из-за песни "В Питере — пить". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе инстанций.
К производству документ пока не приняли.
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В инстанции рассказали, что женщина 8 июня воспользовалась подпиской "VK Combo" и прослушала композицию "В Питере — пить": в ней было два бранных выражения, одно из которых употребляется четыре раза, второе — один.
По мнению истца, ответчики нарушили закон "О защите прав потребителей": Шнуров произвел некачественную музыкальную продукцию, а ООО "ВКонтакте" предоставило ей такой контент.

"При использовании русского языка как государственного не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка", — говорится в заявлении.

Овчинникова попросила суд разобраться, имело ли место нарушение закона и ее прав, и взыскать с ответчиков тысячу рублей морального вреда.
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