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На военной базе в Техасе произошла стрельба
На военной базе в Техасе произошла стрельба - РИА Новости, 09.06.2021
На военной базе в Техасе произошла стрельба
На объединенной военной базе ВВС США Лаклэнд в Сан-Антонио, Техас, произошла стрельба, говорится в ее Twitter-аккаунте. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T20:58
2021-06-09T20:58
2021-06-09T23:23
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ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. На объединенной военной базе ВВС США Лаклэнд в Сан-Антонио, Техас, произошла стрельба, говорится в ее Twitter-аккаунте."Предупреждение об активной стрельбе для всех сотрудников Лаклэнд. Всем незамедлительно в укрытие", — сказано в предупреждении.Других подробностей пока нет.На базе Лаклэнд готовят бойцов национальной гвардии и офицеров американской армии.Сведений о пострадавших в результате стрельбы на базе ВВС США в Техасе на данный момент нет, сообщается в Twitter-аккаунте базы."Как предполагается, на данный момент пострадавших нет", — говорится в сообщении.Отмечается, что поиск стрелявших уже идет.Военные расследуют возможность ложной тревоги на базе в Техасе, но есть надежные данные о двух выстрелах, сообщил представитель базы Брайан Лавлесс в ходе пресс-конференции."Мы расследуем это в настоящий момент", - сказал Лавлесс в ответ на вопрос журналистов о том, рассматривают ли военные возможность ложной тревоги.По его словам, у военных уже есть некоторая информация, которая позволит прояснить ситуацию. "Но у нас есть надежные сообщения о том, что произошли два выстрела", -сказал он.
https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html
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сан-антонио, сша, ввс сша, техас, в мире
ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости.
На объединенной военной базе ВВС США
Лаклэнд в Сан-Антонио, Техас
, произошла стрельба, говорится в ее Twitter
-аккаунте.
"Предупреждение об активной стрельбе для всех сотрудников Лаклэнд. Всем незамедлительно в укрытие", — сказано в предупреждении.
Других подробностей пока нет.
На базе Лаклэнд готовят бойцов национальной гвардии и офицеров американской армии.
Сведений о пострадавших в результате стрельбы на базе ВВС США в Техасе на данный момент нет, сообщается в Twitter-аккаунте базы.
"Как предполагается, на данный момент пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что поиск стрелявших уже идет.
Военные расследуют возможность ложной тревоги на базе в Техасе, но есть надежные данные о двух выстрелах, сообщил представитель базы Брайан Лавлесс в ходе пресс-конференции.
"Мы расследуем это в настоящий момент", - сказал Лавлесс в ответ на вопрос журналистов о том, рассматривают ли военные возможность ложной тревоги.
По его словам, у военных уже есть некоторая информация, которая позволит прояснить ситуацию. "Но у нас есть надежные сообщения о том, что произошли два выстрела", -сказал он.