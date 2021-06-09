https://ria.ru/20210609/strelba-1736370833.html

На военной базе в Техасе произошла стрельба

На военной базе в Техасе произошла стрельба - РИА Новости, 09.06.2021

На военной базе в Техасе произошла стрельба

На объединенной военной базе ВВС США Лаклэнд в Сан-Антонио, Техас, произошла стрельба, говорится в ее Twitter-аккаунте. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T20:58

2021-06-09T20:58

2021-06-09T23:23

сан-антонио

сша

ввс сша

техас

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734324665_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_7276d5593c37beb76135ac37fccabd88.jpg

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. На объединенной военной базе ВВС США Лаклэнд в Сан-Антонио, Техас, произошла стрельба, говорится в ее Twitter-аккаунте."Предупреждение об активной стрельбе для всех сотрудников Лаклэнд. Всем незамедлительно в укрытие", — сказано в предупреждении.Других подробностей пока нет.На базе Лаклэнд готовят бойцов национальной гвардии и офицеров американской армии.Сведений о пострадавших в результате стрельбы на базе ВВС США в Техасе на данный момент нет, сообщается в Twitter-аккаунте базы."Как предполагается, на данный момент пострадавших нет", — говорится в сообщении.Отмечается, что поиск стрелявших уже идет.Военные расследуют возможность ложной тревоги на базе в Техасе, но есть надежные данные о двух выстрелах, сообщил представитель базы Брайан Лавлесс в ходе пресс-конференции."Мы расследуем это в настоящий момент", - сказал Лавлесс в ответ на вопрос журналистов о том, рассматривают ли военные возможность ложной тревоги.По его словам, у военных уже есть некоторая информация, которая позволит прояснить ситуацию. "Но у нас есть надежные сообщения о том, что произошли два выстрела", -сказал он.

https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html

https://ria.ru/20210523/strelba-1733563528.html

сан-антонио

сша

техас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сан-антонио, сша, ввс сша, техас, в мире