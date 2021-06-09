В администрации Сочи рассказали детали конфликта жителей с приставами
Сообщение о стрельбе на улице Просвещения поступило в полицию в среду утром.
Сообщение о стрельбе на улице Просвещения поступило в полицию в среду утром.
Выяснилось, что мужчина расстрелял приставов, приехавших к нему с постановлением о выселении.
Выяснилось, что мужчина расстрелял приставов, приехавших к нему с постановлением о выселении.
Два пристава от полученных ранений скончались на месте.
Два пристава от полученных ранений скончались на месте.
Оперативно прибывший на место ЧП наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя.
Оперативно прибывший на место ЧП наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя.
В постройках, из-за которых произошел конфликт, в 2019 году произошел пожар с 11 погибшими.
В постройках, из-за которых произошел конфликт, в 2019 году произошел пожар с 11 погибшими.
Строения, по предварительным данным, были признаны в суде самовольными и должны были быть снесены.
Строения, по предварительным данным, были признаны в суде самовольными и должны были быть снесены.
Сообщение о стрельбе на улице Просвещения поступило в полицию в среду утром.
Выяснилось, что мужчина расстрелял приставов, приехавших к нему с постановлением о выселении.
Два пристава от полученных ранений скончались на месте.
Оперативно прибывший на место ЧП наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя.
В постройках, из-за которых произошел конфликт, в 2019 году произошел пожар с 11 погибшими.
Строения, по предварительным данным, были признаны в суде самовольными и должны были быть снесены.