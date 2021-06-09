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В администрации Сочи рассказали детали конфликта жителей с приставами
В администрации Сочи рассказали детали конфликта жителей с приставами - РИА Новости, 09.06.2021
В администрации Сочи рассказали детали конфликта жителей с приставами
В самовольных постройках Сочи, из-за которых произошел конфликт с приставами, в 2018 году был пожар, унесший жизни 11 человек, сообщает администрация города. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T13:20
2021-06-09T17:07
гумвд
приставы
краснодарский край
сочи
происшествия
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КРАСНОДАР, 9 июн – РИА Новости. В самовольных постройках Сочи, из-за которых произошел конфликт с приставами, в 2018 году был пожар, унесший жизни 11 человек, сообщает администрация города.Днем в среду ГУМВД по Краснодарскому краю сообщило о задержании в Адлерском районе Сочи подозреваемого, который согласно поступившему сообщению открыл стрельбу по приставам во время выселения жителей из многоквартирного дома. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте. Оперативно прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть."Три года назад, летом 2018 года, в самовольных постройках барачного типа по адресу улица Просвещения 81/2 произошел пожар, в котором погибло 11 человек. Администрацией города Сочи в 2019 году было подано исковое заявление о признании строений капитального строительства, расположенных на земельном участке по адресу г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, уч,. 81/2, самовольными постройками. Это одноэтажные строения барачного типа, расположенные в первой санитарной зоне рядом с железной дорогой. 17 сентября 2020 года решением Адлерского районного суда дело исковое заявление администрации Сочи удовлетворено", - сказано в сообщении.В конце февраля этого года Краснодарский краевой суд оставил данное решение без изменений.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места преступления в Сочи, где застрелены приставы
Кадры с места преступления в Сочи, где застрелены приставы
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гумвд, приставы, краснодарский край, сочи, происшествия

В администрации Сочи рассказали детали конфликта жителей с приставами

13:20 09.06.2021 (обновлено: 17:07 09.06.2021)
 
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КРАСНОДАР, 9 июн – РИА Новости. В самовольных постройках Сочи, из-за которых произошел конфликт с приставами, в 2018 году был пожар, унесший жизни 11 человек, сообщает администрация города.
Днем в среду ГУМВД по Краснодарскому краю сообщило о задержании в Адлерском районе Сочи подозреваемого, который согласно поступившему сообщению открыл стрельбу по приставам во время выселения жителей из многоквартирного дома. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте. Оперативно прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть.
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"Три года назад, летом 2018 года, в самовольных постройках барачного типа по адресу улица Просвещения 81/2 произошел пожар, в котором погибло 11 человек. Администрацией города Сочи в 2019 году было подано исковое заявление о признании строений капитального строительства, расположенных на земельном участке по адресу г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, уч,. 81/2, самовольными постройками. Это одноэтажные строения барачного типа, расположенные в первой санитарной зоне рядом с железной дорогой. 17 сентября 2020 года решением Адлерского районного суда дело исковое заявление администрации Сочи удовлетворено", - сказано в сообщении.
В конце февраля этого года Краснодарский краевой суд оставил данное решение без изменений.
Убийство судебных приставов в Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Сообщение о стрельбе на улице Просвещения поступило в полицию в среду утром.

Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства судебных приставов в Адлере
1 из 8

Сообщение о стрельбе на улице Просвещения поступило в полицию в среду утром.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Выяснилось, что мужчина расстрелял приставов, приехавших к нему с постановлением о выселении.

Убийство судебных приставов в Адлере
2 из 8

Выяснилось, что мужчина расстрелял приставов, приехавших к нему с постановлением о выселении.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Два пристава от полученных ранений скончались на месте.

Машина скорой помощи на месте убийства судебных приставов в Адлере
3 из 8

Два пристава от полученных ранений скончались на месте.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Еще один человек пострадал, ему оказали помощь.

Сотрудник полиции опрашивает свидетелей на месте убийства судебных приставов в Адлере
4 из 8

Еще один человек пострадал, ему оказали помощь.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Оперативно прибывший на место ЧП наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя.

Сотрудники полиции на месте убийства судебных приставов в Адлере
5 из 8

Оперативно прибывший на место ЧП наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

На стрелявшего завели уголовное дело.

Сотрудники полиции на месте убийства судебных приставов в Адлере
6 из 8

На стрелявшего завели уголовное дело.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

В постройках, из-за которых произошел конфликт, в 2019 году произошел пожар с 11 погибшими.

Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства судебных приставов в Адлер
7 из 8

В постройках, из-за которых произошел конфликт, в 2019 году произошел пожар с 11 погибшими.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Строения, по предварительным данным, были признаны в суде самовольными и должны были быть снесены.

Сотрудник полиции на месте убийства судебных приставов в Адлере
8 из 8

Строения, по предварительным данным, были признаны в суде самовольными и должны были быть снесены.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
1 из 8

Сообщение о стрельбе на улице Просвещения поступило в полицию в среду утром.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
2 из 8

Выяснилось, что мужчина расстрелял приставов, приехавших к нему с постановлением о выселении.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
3 из 8

Два пристава от полученных ранений скончались на месте.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
4 из 8

Еще один человек пострадал, ему оказали помощь.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
5 из 8

Оперативно прибывший на место ЧП наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
6 из 8

На стрелявшего завели уголовное дело.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
7 из 8

В постройках, из-за которых произошел конфликт, в 2019 году произошел пожар с 11 погибшими.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
8 из 8

Строения, по предварительным данным, были признаны в суде самовольными и должны были быть снесены.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
 
ГУМВДприставыКраснодарский крайСочиПроисшествия
 
 
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