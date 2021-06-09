https://ria.ru/20210609/sochi-1736284437.html

В администрации Сочи рассказали детали конфликта жителей с приставами

В администрации Сочи рассказали детали конфликта жителей с приставами - РИА Новости, 09.06.2021

В администрации Сочи рассказали детали конфликта жителей с приставами

В самовольных постройках Сочи, из-за которых произошел конфликт с приставами, в 2018 году был пожар, унесший жизни 11 человек, сообщает администрация города. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T13:20

2021-06-09T13:20

2021-06-09T17:07

гумвд

приставы

краснодарский край

сочи

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736324109_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_7f07f6921ec42adcd92b6f35c74efd8f.jpg

КРАСНОДАР, 9 июн – РИА Новости. В самовольных постройках Сочи, из-за которых произошел конфликт с приставами, в 2018 году был пожар, унесший жизни 11 человек, сообщает администрация города.Днем в среду ГУМВД по Краснодарскому краю сообщило о задержании в Адлерском районе Сочи подозреваемого, который согласно поступившему сообщению открыл стрельбу по приставам во время выселения жителей из многоквартирного дома. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте. Оперативно прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть."Три года назад, летом 2018 года, в самовольных постройках барачного типа по адресу улица Просвещения 81/2 произошел пожар, в котором погибло 11 человек. Администрацией города Сочи в 2019 году было подано исковое заявление о признании строений капитального строительства, расположенных на земельном участке по адресу г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, уч,. 81/2, самовольными постройками. Это одноэтажные строения барачного типа, расположенные в первой санитарной зоне рядом с железной дорогой. 17 сентября 2020 года решением Адлерского районного суда дело исковое заявление администрации Сочи удовлетворено", - сказано в сообщении.В конце февраля этого года Краснодарский краевой суд оставил данное решение без изменений.

https://ria.ru/20210530/strelba-1734846187.html

краснодарский край

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места преступления в Сочи, где застрелены приставы Кадры с места преступления в Сочи, где застрелены приставы 2021-06-09T13:20 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, приставы, краснодарский край, сочи, происшествия