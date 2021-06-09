Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210609/snezhinka-1736338106.html
Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области - РИА Новости, 09.06.2021
Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
Госкомиссия по вопросам развития Арктики приняла решение построить две международные арктические станции "Снежинка": в ЯНАО и Мурманской области, сообщил... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:20
2021-06-09T17:20
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
арктика
ямал
арктический совет
мурманская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736337339_6:0:943:527_1920x0_80_0_0_3fa38da37324c9998e275cf6c5d48c0d.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госкомиссия по вопросам развития Арктики приняла решение построить две международные арктические станции "Снежинка": в ЯНАО и Мурманской области, сообщил журналистам по итогам комиссии вице-премьер Юрий Трутнев.Ранее посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов заявил, что Пекин вслед за Сеулом проявляет интерес к сотрудничеству в рамках проекта строительства арктической станции " Снежинка ", в числе прочего готов поставлять оборудование."Сейчас такую позицию будет отрабатывать министерство науки и образования вместе руководством регионов", - добавил он.Международная арктическая станция "Снежинка" должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). Станция будет состоять из нескольких зданий купольного типа, соединенных переходами. Расположение зданий сверху напоминает снежинку, потому проект станции и получил такое название.
https://ria.ru/20210601/aktivnost-1734886866.html
арктика
ямал
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736337339_186:0:889:527_1920x0_80_0_0_6bb78fa98548b5415163939d8de75c5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ямало-ненецкий автономный округ (янао), арктика, ямал, арктический совет, мурманская область, общество

Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области

17:20 09.06.2021
 
© Институт арктических технологий МФТИПроект международной арктической станции "Снежинка"
Проект международной арктической станции Снежинка
© Институт арктических технологий МФТИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госкомиссия по вопросам развития Арктики приняла решение построить две международные арктические станции "Снежинка": в ЯНАО и Мурманской области, сообщил журналистам по итогам комиссии вице-премьер Юрий Трутнев.
Ранее посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов заявил, что Пекин вслед за Сеулом проявляет интерес к сотрудничеству в рамках проекта строительства арктической станции " Снежинка ", в числе прочего готов поставлять оборудование.
"Мы рассматривали вопросы, связанные со строительством станций "Снежинка" для образования и для науки. Приняли решения попробовать такие станции построить на территории Ямало-Ненецкого округа и на территории Мурманской области",- сказал Трутнев по итогам совещания.
"Сейчас такую позицию будет отрабатывать министерство науки и образования вместе руководством регионов", - добавил он.
Международная арктическая станция "Снежинка" должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). Станция будет состоять из нескольких зданий купольного типа, соединенных переходами. Расположение зданий сверху напоминает снежинку, потому проект станции и получил такое название.
Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ по международному сотрудничеству в Арктике, старшее должностное лицо в Арктическом совете Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 10:00
Николай Корчунов: военная активность России в Арктике никому не угрожает
 
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)АрктикаЯмалАрктический советМурманская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки
09:02В Польше арестовали журналиста по обвинению в шпионаже в пользу России
09:01Вилла Ла Гранж в Женеве станет местом встречи Путина и Байдена
08:57Стрелявший по группе велосипедистов красноярец хотел их "вразумить"
08:49Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 12
08:47Хабаровского экс-министра строительства задержали по делу о взятке
08:38Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина
08:26В Хабаровске десять машин сгорели при пожаре в автосервисе
08:25В Приморье завели дело против мужчины, напавшего на медика скорой помощи
08:25Главный архитектор Москвы рассказал, когда ТЦ в столице станет меньше
08:20Россияне рассказали, куда поедут отдыхать с детьми летом
08:07Стали известны подробности о погибших в ДТП с автобусом на Урале
08:02Гобелены Рафаэля оказались в опасности из-за голубей
08:01Синоптики ожидают в Москве кратковременные дожди и до плюс 20
08:00В еврейской общине рассказали, почему дают иноверцам деньги под проценты
07:59В Узбекистане трое рабочих погибли при прокладке водопровода
07:51В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
07:40В Свердловской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
07:37У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
07:35Названы самые счастливые города России
Лента новостейМолния