https://ria.ru/20210609/snezhinka-1736338106.html

Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области

Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области - РИА Новости, 09.06.2021

Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области

Госкомиссия по вопросам развития Арктики приняла решение построить две международные арктические станции "Снежинка": в ЯНАО и Мурманской области, сообщил... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T17:20

2021-06-09T17:20

2021-06-09T17:20

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

арктика

ямал

арктический совет

мурманская область

общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госкомиссия по вопросам развития Арктики приняла решение построить две международные арктические станции "Снежинка": в ЯНАО и Мурманской области, сообщил журналистам по итогам комиссии вице-премьер Юрий Трутнев.Ранее посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов заявил, что Пекин вслед за Сеулом проявляет интерес к сотрудничеству в рамках проекта строительства арктической станции " Снежинка ", в числе прочего готов поставлять оборудование."Сейчас такую позицию будет отрабатывать министерство науки и образования вместе руководством регионов", - добавил он.Международная арктическая станция "Снежинка" должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). Станция будет состоять из нескольких зданий купольного типа, соединенных переходами. Расположение зданий сверху напоминает снежинку, потому проект станции и получил такое название.

https://ria.ru/20210601/aktivnost-1734886866.html

арктика

ямал

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), арктика, ямал, арктический совет, мурманская область, общество