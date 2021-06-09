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Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области - РИА Новости, 09.06.2021
Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
Госкомиссия по вопросам развития Арктики приняла решение построить две международные арктические станции "Снежинка": в ЯНАО и Мурманской области, сообщил... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:20
2021-06-09T17:20
2021-06-09T17:20
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госкомиссия по вопросам развития Арктики приняла решение построить две международные арктические станции "Снежинка": в ЯНАО и Мурманской области, сообщил журналистам по итогам комиссии вице-премьер Юрий Трутнев.Ранее посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов заявил, что Пекин вслед за Сеулом проявляет интерес к сотрудничеству в рамках проекта строительства арктической станции " Снежинка ", в числе прочего готов поставлять оборудование."Сейчас такую позицию будет отрабатывать министерство науки и образования вместе руководством регионов", - добавил он.Международная арктическая станция "Снежинка" должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). Станция будет состоять из нескольких зданий купольного типа, соединенных переходами. Расположение зданий сверху напоминает снежинку, потому проект станции и получил такое название.
https://ria.ru/20210601/aktivnost-1734886866.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), арктика, ямал, арктический совет, мурманская область, общество