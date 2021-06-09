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В Совфеде оценили необходимость ограничения скорости движения в городах
В Совфеде оценили необходимость ограничения скорости движения в городах - РИА Новости, 09.06.2021
В Совфеде оценили необходимость ограничения скорости движения в городах
Снижение скорости движения в Москве и других российских городах с нынешних 60 километров в час до 30 километров в час можно было бы ввести на определенных... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T20:07
2021-06-09T20:07
александр башкин
михаил черников
авто
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Снижение скорости движения в Москве и других российских городах с нынешних 60 километров в час до 30 километров в час можно было бы ввести на определенных улицах столицы и других городов с большим количеством пешеходных переходов, особенно нерегулируемых, а также с детскими учреждениями, считает сенатор Александр Башкин.Ранее в ГИБДД Москвы отметили, что было бы разумно ввести ограничение скорости на некоторых улицах столицы в 30 километров в час. В свою очередь, глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил РИА Новости, что МВД выступает категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 километров в час.Он отметил, что во многих странах скорость движения в центре города ограничена 30 километрами в час для безопасности пешеходов.Вместе с тем сенатор подчеркнул, что к вопросу установления скорости движения в населенных пунктах необходимо подходить дифференцировано. "На тихих улицах снижать порог скорости до 30 километров в час, на других - до 50, а на современных магистралях, автомобильных хордах без перекрестков и пешеходных переходов, наоборот, можно и увеличить до 80 километров в час", - убежден Башкин.По его мнению, это вопрос следует передать в ведение органов местного самоуправления.
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александр башкин, михаил черников, авто, совет федерации рф, общество

В Совфеде оценили необходимость ограничения скорости движения в городах

20:07 09.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТретье транспортное кольцо
Третье транспортное кольцо - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Снижение скорости движения в Москве и других российских городах с нынешних 60 километров в час до 30 километров в час можно было бы ввести на определенных улицах столицы и других городов с большим количеством пешеходных переходов, особенно нерегулируемых, а также с детскими учреждениями, считает сенатор Александр Башкин.
Ранее в ГИБДД Москвы отметили, что было бы разумно ввести ограничение скорости на некоторых улицах столицы в 30 километров в час. В свою очередь, глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил РИА Новости, что МВД выступает категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 километров в час.

"Я полагаю, такое снижение действительно необходимо в ряде случаев, в первую очередь, в центре городов, а также на нешироких улицах, где есть пешеходные переходы, перекрестки, расположены детские учреждения", - сказал Башкин.

Он отметил, что во многих странах скорость движения в центре города ограничена 30 километрами в час для безопасности пешеходов.
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Вместе с тем сенатор подчеркнул, что к вопросу установления скорости движения в населенных пунктах необходимо подходить дифференцировано. "На тихих улицах снижать порог скорости до 30 километров в час, на других - до 50, а на современных магистралях, автомобильных хордах без перекрестков и пешеходных переходов, наоборот, можно и увеличить до 80 километров в час", - убежден Башкин.
По его мнению, это вопрос следует передать в ведение органов местного самоуправления.
 
Александр БашкинМихаил ЧерниковАвтоСовет Федерации РФОбщество
 
 
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