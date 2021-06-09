https://ria.ru/20210609/skorost-1736366396.html

В Совфеде оценили необходимость ограничения скорости движения в городах

В Совфеде оценили необходимость ограничения скорости движения в городах - РИА Новости, 09.06.2021

В Совфеде оценили необходимость ограничения скорости движения в городах

Снижение скорости движения в Москве и других российских городах с нынешних 60 километров в час до 30 километров в час можно было бы ввести на определенных... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T20:07

2021-06-09T20:07

2021-06-09T20:07

александр башкин

михаил черников

авто

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Снижение скорости движения в Москве и других российских городах с нынешних 60 километров в час до 30 километров в час можно было бы ввести на определенных улицах столицы и других городов с большим количеством пешеходных переходов, особенно нерегулируемых, а также с детскими учреждениями, считает сенатор Александр Башкин.Ранее в ГИБДД Москвы отметили, что было бы разумно ввести ограничение скорости на некоторых улицах столицы в 30 километров в час. В свою очередь, глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил РИА Новости, что МВД выступает категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 километров в час.Он отметил, что во многих странах скорость движения в центре города ограничена 30 километрами в час для безопасности пешеходов.Вместе с тем сенатор подчеркнул, что к вопросу установления скорости движения в населенных пунктах необходимо подходить дифференцировано. "На тихих улицах снижать порог скорости до 30 километров в час, на других - до 50, а на современных магистралях, автомобильных хордах без перекрестков и пешеходных переходов, наоборот, можно и увеличить до 80 километров в час", - убежден Башкин.По его мнению, это вопрос следует передать в ведение органов местного самоуправления.

https://ria.ru/20210609/skorost-1736267652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр башкин, михаил черников, авто, совет федерации рф, общество