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В СК объяснили задержание блогера Хованского
В СК объяснили задержание блогера Хованского - РИА Новости, 09.06.2021
В СК объяснили задержание блогера Хованского
Задержанный блогер Юрий Хованский исполнил песню с "публичными призывами к терроризму", имея целью "формирование идеологии терроризма", сообщает СК РФ. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T12:12
2021-06-09T12:12
2021-06-09T14:47
задержание юрия хованского
юрий хованский
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Задержанный блогер Юрий Хованский исполнил песню с "публичными призывами к терроризму", имея целью "формирование идеологии терроризма", сообщает СК РФ.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что Хованского задержали в Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" в отношении Юрия Хованского 1990 года рождения, являющегося блогером... Хованский задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - говорится в сообщении на сайте СК.По данным следствия, подозреваемый не позднее 3 июля 2020 года "с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности" исполнил в интернете песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, признаки угроз и унижения по признаку национальности, а "также призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий (террористических актов)".
https://ria.ru/20210609/khovanskiy-1736256657.html
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задержание юрия хованского, юрий хованский, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)