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В СК объяснили задержание блогера Хованского
В СК объяснили задержание блогера Хованского - РИА Новости, 09.06.2021
В СК объяснили задержание блогера Хованского
Задержанный блогер Юрий Хованский исполнил песню с "публичными призывами к терроризму", имея целью "формирование идеологии терроризма", сообщает СК РФ. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T12:12
2021-06-09T14:47
задержание юрия хованского
юрий хованский
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Задержанный блогер Юрий Хованский исполнил песню с "публичными призывами к терроризму", имея целью "формирование идеологии терроризма", сообщает СК РФ.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что Хованского задержали в Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" в отношении Юрия Хованского 1990 года рождения, являющегося блогером... Хованский задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - говорится в сообщении на сайте СК.По данным следствия, подозреваемый не позднее 3 июля 2020 года "с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности" исполнил в интернете песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, признаки угроз и унижения по признаку национальности, а "также призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий (террористических актов)".
https://ria.ru/20210609/khovanskiy-1736256657.html
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задержание юрия хованского, юрий хованский, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)

В СК объяснили задержание блогера Хованского

12:12 09.06.2021 (обновлено: 14:47 09.06.2021)
 
© Стоп-кадр из видео с ютьюб-канала Юрия ХованскогоВидеоблогер Юрий Хованский
Видеоблогер Юрий Хованский
© Стоп-кадр из видео с ютьюб-канала Юрия Хованского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Задержанный блогер Юрий Хованский исполнил песню с "публичными призывами к терроризму", имея целью "формирование идеологии терроризма", сообщает СК РФ.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что Хованского задержали в Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности.
Скриншот видео задержания блогера Хованского
11:14
Опубликовано видео задержания блогера Хованского
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" в отношении Юрия Хованского 1990 года рождения, являющегося блогером... Хованский задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - говорится в сообщении на сайте СК.
По данным следствия, подозреваемый не позднее 3 июля 2020 года "с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности" исполнил в интернете песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, признаки угроз и унижения по признаку национальности, а "также призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий (террористических актов)".
Видеоблогер Эдвард Бил, задержанный после ДТП на Смоленской площади, на заседании Тверского районного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
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Задержание Юрия ХованскогоЮрий ХованскийСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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