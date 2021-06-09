https://ria.ru/20210609/sk-1736269552.html

В СК объяснили задержание блогера Хованского

В СК объяснили задержание блогера Хованского - РИА Новости, 09.06.2021

В СК объяснили задержание блогера Хованского

Задержанный блогер Юрий Хованский исполнил песню с "публичными призывами к терроризму", имея целью "формирование идеологии терроризма", сообщает СК РФ. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T12:12

2021-06-09T12:12

2021-06-09T14:47

задержание юрия хованского

юрий хованский

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Задержанный блогер Юрий Хованский исполнил песню с "публичными призывами к терроризму", имея целью "формирование идеологии терроризма", сообщает СК РФ.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что Хованского задержали в Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" в отношении Юрия Хованского 1990 года рождения, являющегося блогером... Хованский задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - говорится в сообщении на сайте СК.По данным следствия, подозреваемый не позднее 3 июля 2020 года "с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности" исполнил в интернете песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, признаки угроз и унижения по признаку национальности, а "также призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий (террористических актов)".

https://ria.ru/20210609/khovanskiy-1736256657.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210531/bil-1734977398.html

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