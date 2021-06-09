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Глава Минобороны Шойгу запустил программу обновления военкоматов
Глава Минобороны Шойгу запустил программу обновления военкоматов - РИА Новости, 09.06.2021
Глава Минобороны Шойгу запустил программу обновления военкоматов
Министр обороны Сергей Шойгу объявил о запуске проекта по приведению военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны к современным требованиям. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T13:10
2021-06-09T15:40
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безопасность
россия
игорь руденя
сергей шойгу
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ТВЕРЬ, 9 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу объявил о запуске проекта по приведению военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны к современным требованиям.По его словам, это нужно для того, чтобы в эти учреждения приходили не по принуждению или по повестке, а по желанию."Военкоматы в армии — это как гардероб в театре", — добавил глава ведомства.Шойгу во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей задал вопрос, хватит ли года на реализацию проекта. Тот заверил, что его регион может уложиться и в более короткие сроки.Ранее сообщалось, что Шойгу устроил внезапную проверку одного из военкоматов в Москве. Он остался недоволен отсутствием там компьютеров и отчитал работников за это.С 1 апреля по 15 июля в России идет весенний призыв на военную службу. В прошлом году в армию пошли 135 тысяч человек. В 2021 году ожидается примерно столько же новобранцев — 134 тысячи.
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москва, безопасность, россия, игорь руденя, сергей шойгу, тверская область

Глава Минобороны Шойгу запустил программу обновления военкоматов

13:10 09.06.2021 (обновлено: 15:40 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТВЕРЬ, 9 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу объявил о запуске проекта по приведению военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны к современным требованиям.
По его словам, это нужно для того, чтобы в эти учреждения приходили не по принуждению или по повестке, а по желанию.
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"Военкоматы в армии — это как гардероб в театре", — добавил глава ведомства.
Шойгу во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей задал вопрос, хватит ли года на реализацию проекта. Тот заверил, что его регион может уложиться и в более короткие сроки.

"Игорь Михайлович, металла в голосе не слышу", — пошутил министр обороны.

Ранее сообщалось, что Шойгу устроил внезапную проверку одного из военкоматов в Москве. Он остался недоволен отсутствием там компьютеров и отчитал работников за это.
С 1 апреля по 15 июля в России идет весенний призыв на военную службу. В прошлом году в армию пошли 135 тысяч человек. В 2021 году ожидается примерно столько же новобранцев — 134 тысячи.
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МоскваБезопасностьРоссияИгорь РуденяСергей ШойгуТверская область
 
 
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