https://ria.ru/20210609/shoygu-1736281808.html

Глава Минобороны Шойгу запустил программу обновления военкоматов

Глава Минобороны Шойгу запустил программу обновления военкоматов - РИА Новости, 09.06.2021

Глава Минобороны Шойгу запустил программу обновления военкоматов

Министр обороны Сергей Шойгу объявил о запуске проекта по приведению военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны к современным требованиям. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T13:10

2021-06-09T13:10

2021-06-09T15:40

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безопасность

россия

игорь руденя

сергей шойгу

тверская область

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ТВЕРЬ, 9 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу объявил о запуске проекта по приведению военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны к современным требованиям.По его словам, это нужно для того, чтобы в эти учреждения приходили не по принуждению или по повестке, а по желанию."Военкоматы в армии — это как гардероб в театре", — добавил глава ведомства.Шойгу во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей задал вопрос, хватит ли года на реализацию проекта. Тот заверил, что его регион может уложиться и в более короткие сроки.Ранее сообщалось, что Шойгу устроил внезапную проверку одного из военкоматов в Москве. Он остался недоволен отсутствием там компьютеров и отчитал работников за это.С 1 апреля по 15 июля в России идет весенний призыв на военную службу. В прошлом году в армию пошли 135 тысяч человек. В 2021 году ожидается примерно столько же новобранцев — 134 тысячи.

https://ria.ru/20210602/bloger-1735312067.html

https://ria.ru/20210405/armiya-1604214906.html

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москва, безопасность, россия, игорь руденя, сергей шойгу, тверская область