В Италии заявили, что санкции против России не дали результата
09:31 09.06.2021 (обновлено: 11:34 09.06.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Санкции против России не принесли результата, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.
По его словам, если взглянуть на положение дел сегодня и семь лет назад, то можно увидеть, как страна вернулась на уровень до ограничений.
Трани отметил, что система управления российского государства очень быстро реагировала на угрозу санкций и смогла развить сельское хозяйство.
"Мы видим, что импортозамещение работает в полной мере. И на самом деле те проекты, которые Минпромторг хотел реализовать в 2014 году — и все на самом деле ожидали, что будет нереально выполнить те задачи, которые Минпромторг ставит, — на самом деле вы сейчас видите, что они выполнены", — сказал он, приведя в пример производство сыров.
Трани назвал такой подход "правильным лекарством", которое было нужно российской экономике, а ограничения просто ускорили этот процесс.
"Раз санкции не дали никакого результата, это все видят, я думаю, можно на сегодняшний день посмотреть другой подход к решению таких проблем. Подход диалога в первую очередь", — добавил президент Итало-Российской торговой палаты.
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