https://ria.ru/20210609/sanktsii-1736241890.html

В Италии заявили, что санкции против России не дали результата

В Италии заявили, что санкции против России не дали результата - РИА Новости, 09.06.2021

В Италии заявили, что санкции против России не дали результата

Санкции против России не принесли результата, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T09:31

2021-06-09T09:31

2021-06-09T11:34

петербургский международный экономический форум

россия

винченцо трани

итало-российская торговая палата

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

италия

экономика

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Санкции против России не принесли результата, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.По его словам, если взглянуть на положение дел сегодня и семь лет назад, то можно увидеть, как страна вернулась на уровень до ограничений.Трани отметил, что система управления российского государства очень быстро реагировала на угрозу санкций и смогла развить сельское хозяйство."Мы видим, что импортозамещение работает в полной мере. И на самом деле те проекты, которые Минпромторг хотел реализовать в 2014 году — и все на самом деле ожидали, что будет нереально выполнить те задачи, которые Минпромторг ставит, — на самом деле вы сейчас видите, что они выполнены", — сказал он, приведя в пример производство сыров.Трани назвал такой подход "правильным лекарством", которое было нужно российской экономике, а ограничения просто ускорили этот процесс."Раз санкции не дали никакого результата, это все видят, я думаю, можно на сегодняшний день посмотреть другой подход к решению таких проблем. Подход диалога в первую очередь", — добавил президент Итало-Российской торговой палаты.Отношения России с Западом ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Москва отреагировала зеркально. Россия взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке ограничений контрпродуктивно.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером ПМЭФ.Читайте полный текст интервью Винченцо Трани >>

https://ria.ru/20210525/sanktsii-1733890043.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210602/sanktsii-1735187203.html

https://ria.ru/20210512/importozameschenie-1731900498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, винченцо трани, итало-российская торговая палата, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), италия, экономика