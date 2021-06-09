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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210609/sanktsii-1736241890.html
В Италии заявили, что санкции против России не дали результата
В Италии заявили, что санкции против России не дали результата - РИА Новости, 09.06.2021
В Италии заявили, что санкции против России не дали результата
Санкции против России не принесли результата, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T09:31
2021-06-09T11:34
петербургский международный экономический форум
россия
винченцо трани
итало-российская торговая палата
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
италия
экономика
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Санкции против России не принесли результата, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.По его словам, если взглянуть на положение дел сегодня и семь лет назад, то можно увидеть, как страна вернулась на уровень до ограничений.Трани отметил, что система управления российского государства очень быстро реагировала на угрозу санкций и смогла развить сельское хозяйство."Мы видим, что импортозамещение работает в полной мере. И на самом деле те проекты, которые Минпромторг хотел реализовать в 2014 году — и все на самом деле ожидали, что будет нереально выполнить те задачи, которые Минпромторг ставит, — на самом деле вы сейчас видите, что они выполнены", — сказал он, приведя в пример производство сыров.Трани назвал такой подход "правильным лекарством", которое было нужно российской экономике, а ограничения просто ускорили этот процесс."Раз санкции не дали никакого результата, это все видят, я думаю, можно на сегодняшний день посмотреть другой подход к решению таких проблем. Подход диалога в первую очередь", — добавил президент Итало-Российской торговой палаты.Отношения России с Западом ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Москва отреагировала зеркально. Россия взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке ограничений контрпродуктивно.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером ПМЭФ.Читайте полный текст интервью Винченцо Трани &gt;&gt;
https://ria.ru/20210525/sanktsii-1733890043.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210602/sanktsii-1735187203.html
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россия, винченцо трани, итало-российская торговая палата, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), италия, экономика

В Италии заявили, что санкции против России не дали результата

09:31 09.06.2021 (обновлено: 11:34 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани
Президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Санкции против России не принесли результата, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.
По его словам, если взглянуть на положение дел сегодня и семь лет назад, то можно увидеть, как страна вернулась на уровень до ограничений.
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Трани назвал такой подход "правильным лекарством", которое было нужно российской экономике, а ограничения просто ускорили этот процесс.
"Раз санкции не дали никакого результата, это все видят, я думаю, можно на сегодняшний день посмотреть другой подход к решению таких проблем. Подход диалога в первую очередь", — добавил президент Итало-Российской торговой палаты.
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Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером ПМЭФ.
Читайте полный текст интервью Винченцо Трани >>
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Петербургский международный экономический форумРоссияВинченцо ТраниИтало-российская торговая палатаПетербургский международный экономический форум (фонд)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ИталияЭкономика
 
 
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