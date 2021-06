https://ria.ru/20210609/importozameschenie-1736118411.html

Винченцо Трани: российской замены пармезану нет

Глава Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Полине Чернице о том, достигли ли результата западные... РИА Новости, 09.06.2021

Глава Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Полине Чернице о том, достигли ли результата западные санкции против РФ, как он оценивает политику импортозамещения России, удалось ли нашей стране "клонировать пармезан", и будут ли перебои с поставками итальянского вина на российский рынок. – Как вы относитесь к тому, что Петербургский международный экономический форум, несмотря на пандемию, прошел очно?– Для меня стало большим сюрпризом увидеть, что действительно форум запустился точно так же, как на самом деле до пандемии. Эффект, я уверен, от этого очень положительный, во-первых, с психологической точки зрения для любого предпринимателя, любого бизнесмена, любого чиновника: да, мы понимаем, что были сложные времена, но сейчас уже время выйти из дома и устанавливать нормальный бизнес-контакт. Это первый эффект. Второй важный эффект – это, конечно, эффект стратегического планирования, функцию которого всегда выполняет форум. Любой участник приезжает сюда, с одной стороны, с ожиданиями понимать лучше динамику ближайшего года и стратегические цели, в том числе, и государства. И более расширенно – стратегические цели мира. А с другой стороны, приезжают сюда с конкретными желаниями встретиться и решить свои бизнес-вопросы, и больше понимать, как своя стратегия должна развиваться по отношению к общей мировой стратегии и страны, в частности. Когда форум проводится онлайн, нет возможности получить такой эффект, потому что вы слышите только одного человека, у вас нет возможности одновременно разговаривать с другими коллегами, с другими людьми. Поэтому получается монолог, а не диалог. И, кроме того, вы не получаете обратную связь от других сторон. Поэтому я думаю, что очень важно, что был выбран такой формат.И добавлю, что с точки зрения системы проверки как раз на COVID, которая делается два раза в течение форума, это, конечно, очень полезно и очень эффективно. И надо иметь в виду, что это как раз возможно сделать, потому что все-таки в России есть инструмент для решения вопроса с COVID – есть вакцины. Да, уже три вакцины. Поэтому для тех людей, которые на самом деле могут или хотят, они, конечно, могут во пользоваться вакциной, чтобы обезопасить себя.– Традиционно форум – это площадка для заключения новых контрактов. Между Россией и Италией экономические связи очень прочные. Но на них все-таки оказывают влияние санкции. Как вы с читаете, насколько сильным было это влияние? Насколько оно усилилось в пандемию? Посол Италии, в частности, говорил, что можно внести изменения в список контрсанкций, например, вывести из-под него пармезан. Как вы оцениваете такие идеи? Нужно ли сейчас говорить об отмене взаимных санкций?– Смотрите. Я думаю, что Россия доказала в течение этих семи лет, что санкции не дали никакого результата. Если вы посмотрите на положение дел сегодня и семь лет назад, вы увидите, что Россия вернулась на уровень до санкций. С точки зрения и экономики, и стабилизации финансового рынка проблем особых нет. Есть и аспект импортозамещения. Вы поймите правильно, я это говорю как итальянец. Вы видите, что система управления российского государства очень эффективна. И быстро реагировала на очень серьезные появившиеся угрозы – угрозы санкций. И на сегодняшний день мы с вами видим страну, которая смогла развить сельское хозяйство, а раньше сельское хозяйство для любого предпринимателя было последним объектом для инвестиций. Мы видим, что импортозамещение работает в полной мере. И на самом деле те проекты, которые Минпромторг хотел реализовать в 2014 году, – и все на самом деле ожидали, что будет нереально выполнить те задачи, которые Минпромторг ставит, – на самом деле вы сейчас видите, что они выполнены.И это очень важно с точки зрения экономики России. Почему? Потому что Россия была очень сильно зависима от импорта. И импортозамещение – это было правильное лекарство, которое необходимо для развития страны, надо было его как раз запустить. Санкции просто ускорили этот процесс. И сейчас что получается? Конечно, России никогда не стать независимой от международной экономики, и соответственно, мы не можем думать, что Россия может жить одна. Конечно, изолироваться она не может, и на сегодняшний день во времена глобализации в принципе изоляция – это не логично. Но Россия может производить внутри достаточное количество определенных товаров. И в том числе, последние санкции против госдолга как раз показывали: если вы сейчас смотрите, кто больше всего инвестировал в госдолг, то на самом деле из-за границы было достаточно маленькое число инвесторов.Поэтому я думаю, что надо стараться делать многие вещи совместно, это и есть международное развитие. Раз санкции не дали никакого результата, это все видят, я думаю, можно на сегодняшний день посмотреть на другой подход к решению таких проблем. Подход диалога в первую очередь. Но при этом я думаю, что преждевременно говорить о каких-то изменениях в политике контрсанкций, потому что встречные санкции – это была реакция.– Но вы как итальянцец были бы не против, если бы пармезан вернулся на российский рынок?– Да, мы действительно не против возвращения пармезана на российский рынок. Но логика есть логика.– Вы пробовали российские замены?– Российской замены пармезана нет, это реальность. Но на самом деле мы видим конкретные сыры хорошего качества, которые производятся в России, в том числе в регионах, не только в больших городах. При этом мы видим – и я лично пробовал и очень люблю – отдельные сыры, которые производят маленькие предприниматели. Это еще важнее, потому что это – шанс, который маленькие предприниматели имеют и которого до этого у них не было. Моя любимая фирма сыра как раз находится в Костроме. Не могу озвучить название, но на самом деле это очень хороший пример импортозамещения. Очень-очень-очень высокого качества сыр. Конечно, это – не пармезан, но и пармезан не нужно клонировать, он уже есть. Зачем клонировать? Можно сделать шикарный сыр, очень вкусный.– Вы сказали, что у России есть механизм, чтобы успешно бороться с COVID-19. Но у российского "Спутника V" сейчас есть преграды для того, чтобы, допустим, проникать на европейский рынок. Как вы к этому относитесь?– Вы знаете, для меня это личная болезненная тема, поскольку я как раз организовал запуск в Италии – и первым в Европе – производства российской вакцины. Мы как Итало-российская торговая палата познакомили компанию Adienne с РФПИ. И до сих пор она является единственной компанией в Европе, которая ведет этот процесс по производству. Однако когда мы начали эту работу, я был уверен, что европейский рынок не является целевым рынком для России. Почему? Потому что конкуренция высокая, есть другие вакцины, и потому что на самом деле очень сложно как раз получить все разрешения в Европе. Существует некая защита своего собственного продукта в Европе, которая особенно сильно видна как раз на примере вакцины.Но при этом вы видите, что даже без Европы "Спутник V" является второй вакциной по распространению в мире. Это значит, что все-таки в России этот бизнес можно делать, ориентируясь не только на Европу. И если Европа предпочитает другой продукт, а не российский, я думаю, что каждая страна свободна принимать свои решения. Но я критикую это решение, потому что я считаю, что поскольку "Спутник V" запустился первый, можно было бы на самом деле спасти очень много жизней ,и можно было на самом деле Европе выбраться из этой экономической ямы намного раньше. Это не удалось, но главное сейчас, что какая-то вакцина хотя бы есть. На сегодняшний день уровень вакцинации в Италии растет, хотя не теми темпами, которыми все-таки хотелось.– Вы сказали, что процесс идет по поводу ваших договоренностей с РФПИ. То есть получается, если ЕМА разрешит, то Италия сможет сразу запустить производство для Европы?– Производство "Спутника V" в Италии происходит и без разрешения ЕМА. Это означает, что итальянская компания отдельно может производить и продавать везде, где хочет, кроме Европы. Продажа в Европе не может происходить, пока нет разрешения ЕМА. И на самом деле я понимаю прекрасно, что на сегодняшний день спрос на "Спутник V" намного больше, чем существующее предложение. Поэтому важно производить эту вакцину. И компания Adienne в Италии это делает. И, конечно, учредители компании Adienne, в том числе, конечно, получают большой плюс от размещения такого заказа. Потому что в такие тяжелые времена иметь большой заказ – это все-таки важно. И итальянская экономика на самом деле получает большой плюс от того факта, что РФПИ решил производить "Спутник V", в том числе, в Италии. Поэтому я думаю, что мы все благодарны, особенно и я как президент Итало-российской торговой палаты благодарен, конечно, РФПИ, который поддерживал эту возможность для развития итальянской экономики, в том числе, и в этом направлении.– Я хотела спросить о концепции Made with Italy. Это тот проект, который может поднять сотрудничество двух стран на другой уровень. О каких уже компаниях или совместных результатах можно вести речь на данный момент? Кто уже работает?– На самом деле, одна из причин, по которой я сильно продвигал вперед "Спутник V" – то, что это как раз хороший пример, как говорится, "Сделано с Россией" (Made with Russia). Состав и формула самой вакцины – русские, но при этом производство итальянское. Вот это хороший пример Made with Russia в Италии. Обратный процесс – это Made with Italy в России. Такие компании, которые работают в этом направлении, их действительно очень много. Например, на сегодняшний день на 45% мебельное производство делается в логике Made with Italy, когда в Италии делаются какие-то части, а уже собирается целиком мебель здесь, в России. На самом деле если вы посмотрите, подход Made with Italy в значительной мере применяется, в том числе, в области проектов в металлургии, на некоторых более сложных высокотехнологических производствах. Есть много примеров совместной работы за последние несколько лет, которые действительно выведут наши страны на совершенно другой уровень сотрудничества. И я думаю, что намного больше можно сделать и надо делать.– Ваш холдинг владеет каршеринговыми сервисами, в том числе Anytime, который сейчас активно развивается по франшизе. Планируете ли вы франшизу Anytime в России?– Мы работаем с франшизой, активно даже работаем, но работаем с франшизой Anytime за пределами России. В России мы не развиваем франчайзинг-историю. В России мы развиваемся только сами.– В конце прошлого года было объявлено о заключении партнерства Делимобиля и интернет-магазина Lamoda. Расскажите о первых результатах этого сотрудничества, планируете ли заключать подобные соглашения с другими крупными маркетплейсами?– Мы заключили партнерство не только с Lamoda, мы ведем сотрудничество с X5, Самокатом и Пятерочкой. Это большие сети, с которыми у нас заключены контракты. Мы очень удовлетворены результатами и будем продолжать развивать это дополнительное, но важное направление.– Если говорить о трендах в восстановлении экономики после пандемии, какие новые драйверы, с вашей точки зрения, могут быть определяющими для восстановления товарооборота между Италией и Россией, учитывая все вызовы и преимущества, которые вы обозначили?– Вы знаете, я думаю, вы правильно упомянули тему маркетплейса. Во времена, когда есть санкции, ограничения, лимиты, после пандемии очень хотелось бы видеть наоборот развитие безлимитного, безграничного бизнеса. И маркетплейс на самом деле является реальной бизнес-моделью для развития международного бизнеса, именно свободного от границ. Поэтому я думаю, что это направление может быть очень интересным. На сегодняшний день мы видим очень много разных маркетплейсов, которые продают, в том числе, итальянские товары. И можно на самом деле и надо наверняка ожидать возможности продавать российские товары на европейском и мировом рынках через маркетплейсы. Я вижу большой потенциал именно в этой логике: маркетплейс как решение вопроса ограничений, пограничных и таможенных ограничений. Поэтому очень хорошо бы было на самом деле посмотреть на это направление.И, кроме того, конечно, я уверен, что после любой пандемии есть определенные направления бизнеса, которые всегда развиваются активно, как, например, сельское хозяйство, как, например, пищевая продукция и все, что с ней связано.– Были прогнозы, что в связи с различными проблемами может снизиться производство вина, в том числе, в традиционных регионах. Могут быть проблемы с поставками в Россию итальянского вина?– Смотрите, на самом деле однозначно будет снижение производства вина. И не только вина, Я бы сказал, сельскохозяйственной продукции из Италии в целом. Причины разные. Во-первых, потому что очень много сельскохозяйственной продукции производилось мигрантами, а в период пандемии мигранты не могли въехать в Италию. Второй эффект – это то, что производство, и особенно производство вина, имеет свой ритм, и когда вы нарушаете этот ритм, мы не можем просто быстро запустить его еще раз. Поэтому да, могут быть такие проблемы, пока это не видно, но есть вероятность, что это может появиться в ближайшее время.– А когда может восстановиться?– Я думаю, что хороший запуск мы ожидаем этим летом. Поэтому с сентября месяца мы ожидаем вернуться на прежний уровень, хотя бы по производству.

