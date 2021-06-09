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В Петербурге остановили работу сервисов аренды электросамокатов Whoosh
В Петербурге остановили работу сервисов аренды электросамокатов Whoosh - РИА Новости, 09.06.2021
В Петербурге остановили работу сервисов аренды электросамокатов Whoosh
Аренду электросамокатов в Санкт-Петербурге приостановили на неопределенный срок, сообщил сервис Whoosh. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:50
2021-06-09T14:54
россия
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Аренду электросамокатов в Санкт-Петербурге приостановили на неопределенный срок, сообщил сервис Whoosh."Причины уточнить не можем. Приносим извинения", — сказали РИА Новости в службе поддержки компании.В мобильных приложениях других сервисов по прокату электросамокатов также появились объявления о временной приостановке работы.Некоторые СМИ писали, что силовики изымают самокаты у петербургских кикшеринговых компаний. В региональном главке МВД опровергли сообщения о том, что в этом участвует полиция.Тем не менее на прошлой неделе в Whoosh, Molnia и других кикшеринговых компаниях прошли обыски. Поводом стали случаи наезда клиентов этих компаний на пешеходов. Так, по данным Следственного комитета, два молодых человека, взявшие самокаты в аренду у Whoosh, сбивали прохожих на Невском проспекте, а одного мужчину еще и избили. Обоих арестовали, против них возбудили дело о хулиганстве, а против Whoosh — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736118889.html
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60
россия, санкт-петербург, общество

В Петербурге остановили работу сервисов аренды электросамокатов Whoosh

10:50 09.06.2021 (обновлено: 14:54 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМолодой человек едет на самокате по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Молодой человек едет на самокате по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Аренду электросамокатов в Санкт-Петербурге приостановили на неопределенный срок, сообщил сервис Whoosh.
"Причины уточнить не можем. Приносим извинения", — сказали РИА Новости в службе поддержки компании.
Молодой человек катается на самокате - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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В ГИБДД рассказали, сколько людей гибнет в ДТП с электросамокатами
В мобильных приложениях других сервисов по прокату электросамокатов также появились объявления о временной приостановке работы.
Некоторые СМИ писали, что силовики изымают самокаты у петербургских кикшеринговых компаний. В региональном главке МВД опровергли сообщения о том, что в этом участвует полиция.
Тем не менее на прошлой неделе в Whoosh, Molnia и других кикшеринговых компаниях прошли обыски. Поводом стали случаи наезда клиентов этих компаний на пешеходов. Так, по данным Следственного комитета, два молодых человека, взявшие самокаты в аренду у Whoosh, сбивали прохожих на Невском проспекте, а одного мужчину еще и избили. Обоих арестовали, против них возбудили дело о хулиганстве, а против Whoosh — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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