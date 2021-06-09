https://ria.ru/20210609/samokaty-1736251951.html

В Петербурге остановили работу сервисов аренды электросамокатов Whoosh

В Петербурге остановили работу сервисов аренды электросамокатов Whoosh - РИА Новости, 09.06.2021

В Петербурге остановили работу сервисов аренды электросамокатов Whoosh

Аренду электросамокатов в Санкт-Петербурге приостановили на неопределенный срок, сообщил сервис Whoosh. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T10:50

2021-06-09T10:50

2021-06-09T14:54

россия

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Аренду электросамокатов в Санкт-Петербурге приостановили на неопределенный срок, сообщил сервис Whoosh."Причины уточнить не можем. Приносим извинения", — сказали РИА Новости в службе поддержки компании.В мобильных приложениях других сервисов по прокату электросамокатов также появились объявления о временной приостановке работы.Некоторые СМИ писали, что силовики изымают самокаты у петербургских кикшеринговых компаний. В региональном главке МВД опровергли сообщения о том, что в этом участвует полиция.Тем не менее на прошлой неделе в Whoosh, Molnia и других кикшеринговых компаниях прошли обыски. Поводом стали случаи наезда клиентов этих компаний на пешеходов. Так, по данным Следственного комитета, два молодых человека, взявшие самокаты в аренду у Whoosh, сбивали прохожих на Невском проспекте, а одного мужчину еще и избили. Обоих арестовали, против них возбудили дело о хулиганстве, а против Whoosh — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736118889.html

https://ria.ru/20210603/elektrosamokat-1735274723.html

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россия, санкт-петербург, общество