https://ria.ru/20210609/samokat-1736288325.html

В СК призвали ускорить разработку регламента для электросамокатов

В СК призвали ускорить разработку регламента для электросамокатов - РИА Новости, 09.06.2021

В СК призвали ускорить разработку регламента для электросамокатов

Следственный комитет РФ призвал МВД и Минтранс ускорить разработку регламентов по использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ - электросамокаты,... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T13:35

2021-06-09T13:35

2021-06-09T13:36

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

москва

общество

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Следственный комитет РФ призвал МВД и Минтранс ускорить разработку регламентов по использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ - электросамокаты, сигвеи, моноколеса), а также готовит свои предложения по устранению пробелов в законодательстве, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко."Следственный комитет России призывает министерство транспорта и министерство внутренних дел России ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования указанных средств индивидуальной мобильности. В настоящее время СК России также готовит предложения по устранению пробелов в действующем законодательстве", - сказала Петренко.По ее словам, в ведомстве проанализировали статистику МВД, согласно которой в России за два года в ходе происшествий со средствами индивидуальной мобильности погибли 10 человек. Помимо этого, зафиксированы многочисленные случаи травмирования граждан - как тех, кто пользуется электросамокатом, так и случайных прохожих в пешеходных зонах, где свободно передвигаются граждане на самокатах."Полагаем необходимым оценивать проблему комплексно, обращая внимание также на действия компаний, которые предоставляют электросамокаты в аренду. Такая работа уже активно ведется в некоторых субъектах, в частности, только в Санкт-Петербурге зафиксировано восемь происшествий, по шести из которых возбуждены и расследуются уголовные дела. В профилактических целях принимаются меры", - уточнила Петренко.Тема травматизма с участием электросамокатов и необходимость ограничения их скорости в последнее время широко обсуждаются в обществе. Так, в Совфеде предложили продавать в РФ электросамокаты со встроенным лимитом скорости. В СПЧ рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить быстроту передвижения на электросамокатах в общественных пространствах 15 километрами в час.

https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736183635.html

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россия

москва

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россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), москва, общество