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https://ria.ru/20210609/samokat-1736288325.html
В СК призвали ускорить разработку регламента для электросамокатов
В СК призвали ускорить разработку регламента для электросамокатов - РИА Новости, 09.06.2021
В СК призвали ускорить разработку регламента для электросамокатов
Следственный комитет РФ призвал МВД и Минтранс ускорить разработку регламентов по использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ - электросамокаты,... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T13:35
2021-06-09T13:36
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
москва
общество
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Следственный комитет РФ призвал МВД и Минтранс ускорить разработку регламентов по использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ - электросамокаты, сигвеи, моноколеса), а также готовит свои предложения по устранению пробелов в законодательстве, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко."Следственный комитет России призывает министерство транспорта и министерство внутренних дел России ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования указанных средств индивидуальной мобильности. В настоящее время СК России также готовит предложения по устранению пробелов в действующем законодательстве", - сказала Петренко.По ее словам, в ведомстве проанализировали статистику МВД, согласно которой в России за два года в ходе происшествий со средствами индивидуальной мобильности погибли 10 человек. Помимо этого, зафиксированы многочисленные случаи травмирования граждан - как тех, кто пользуется электросамокатом, так и случайных прохожих в пешеходных зонах, где свободно передвигаются граждане на самокатах."Полагаем необходимым оценивать проблему комплексно, обращая внимание также на действия компаний, которые предоставляют электросамокаты в аренду. Такая работа уже активно ведется в некоторых субъектах, в частности, только в Санкт-Петербурге зафиксировано восемь происшествий, по шести из которых возбуждены и расследуются уголовные дела. В профилактических целях принимаются меры", - уточнила Петренко.Тема травматизма с участием электросамокатов и необходимость ограничения их скорости в последнее время широко обсуждаются в обществе. Так, в Совфеде предложили продавать в РФ электросамокаты со встроенным лимитом скорости. В СПЧ рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить быстроту передвижения на электросамокатах в общественных пространствах 15 километрами в час.
https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736183635.html
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россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), москва, общество

В СК призвали ускорить разработку регламента для электросамокатов

13:35 09.06.2021 (обновлено: 13:36 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭлектросамокат на улице Москвы
Электросамокат на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Следственный комитет РФ призвал МВД и Минтранс ускорить разработку регламентов по использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ - электросамокаты, сигвеи, моноколеса), а также готовит свои предложения по устранению пробелов в законодательстве, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Следственный комитет России призывает министерство транспорта и министерство внутренних дел России ускорить разработку мер, направленных на регламентацию использования указанных средств индивидуальной мобильности. В настоящее время СК России также готовит предложения по устранению пробелов в действующем законодательстве", - сказала Петренко.
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По ее словам, в ведомстве проанализировали статистику МВД, согласно которой в России за два года в ходе происшествий со средствами индивидуальной мобильности погибли 10 человек. Помимо этого, зафиксированы многочисленные случаи травмирования граждан - как тех, кто пользуется электросамокатом, так и случайных прохожих в пешеходных зонах, где свободно передвигаются граждане на самокатах.
"Полагаем необходимым оценивать проблему комплексно, обращая внимание также на действия компаний, которые предоставляют электросамокаты в аренду. Такая работа уже активно ведется в некоторых субъектах, в частности, только в Санкт-Петербурге зафиксировано восемь происшествий, по шести из которых возбуждены и расследуются уголовные дела. В профилактических целях принимаются меры", - уточнила Петренко.
Тема травматизма с участием электросамокатов и необходимость ограничения их скорости в последнее время широко обсуждаются в обществе. Так, в Совфеде предложили продавать в РФ электросамокаты со встроенным лимитом скорости. В СПЧ рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить быстроту передвижения на электросамокатах в общественных пространствах 15 километрами в час.
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РоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)МоскваОбщество
 
 
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