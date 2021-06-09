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Глава ЛНР рассказал о контактах с Белоруссией по делу Протасевича
Глава ЛНР рассказал о контактах с Белоруссией по делу Протасевича - РИА Новости, 09.06.2021
Глава ЛНР рассказал о контактах с Белоруссией по делу Протасевича
Правоохранители самопровозглашенной Луганской народной республики уже контактировали с властями Белоруссии по поводу дела Романа Протасевича (основателя... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:11
2021-06-09T17:47
софия сапега
ryanair
кгб белоруссии
киев
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
луганская народная республика
минск
белоруссия
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ЛИВАДИЯ (Крым), 9 июн — РИА Новости. Правоохранители самопровозглашенной Луганской народной республики уже контактировали с властями Белоруссии по поводу дела Романа Протасевича (основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским), не исключено, что они уже находятся в Минске, заявил журналистам в Ялте глава ЛНР Леонид Пасечник.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что не против опроса арестованного в Белоруссии Протасевича по возбужденному уголовному делу в связи с событиями в Донбассе, пригласил ведущих это дело следователей ЛНР в Минск. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Киев сделает "больно" Лукашенко, если тот пустит следователей ЛНР в страну для проведения следственных действий с Протасевичем.Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с подозреваемым Протасевичем. Согласно законодательству ЛНР Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за "организацию массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка России Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
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луганская народная республика
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софия сапега, ryanair, кгб белоруссии, киев, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, луганская народная республика, минск, белоруссия, безопасность, в мире

Глава ЛНР рассказал о контактах с Белоруссией по делу Протасевича

10:11 09.06.2021 (обновлено: 17:47 09.06.2021)
 
© REUTERS / StringerРоман Протасевич
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© REUTERS / Stringer
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ЛИВАДИЯ (Крым), 9 июн — РИА Новости. Правоохранители самопровозглашенной Луганской народной республики уже контактировали с властями Белоруссии по поводу дела Романа Протасевича (основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским), не исключено, что они уже находятся в Минске, заявил журналистам в Ялте глава ЛНР Леонид Пасечник.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что не против опроса арестованного в Белоруссии Протасевича по возбужденному уголовному делу в связи с событиями в Донбассе, пригласил ведущих это дело следователей ЛНР в Минск. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Киев сделает "больно" Лукашенко, если тот пустит следователей ЛНР в страну для проведения следственных действий с Протасевичем.

"Насколько я знаю, контакты были. По моему, наши следователи — хотя я не знаю, я уже уехал в этот момент — должны были поехать в Белоруссию для его допроса по нашему уголовному делу. Но это не точно. Но контакты, созвоны были — 100 процентов", — сказал Пасечник.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с подозреваемым Протасевичем. Согласно законодательству ЛНР Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за "организацию массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка России Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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София СапегаRyanairКГБ БелоруссииКиевЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичЛуганская Народная РеспубликаМинскБелоруссияБезопасностьВ мире
 
 
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