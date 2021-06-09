https://ria.ru/20210609/protasevich-1736246037.html

Глава ЛНР рассказал о контактах с Белоруссией по делу Протасевича

Глава ЛНР рассказал о контактах с Белоруссией по делу Протасевича - РИА Новости, 09.06.2021

Глава ЛНР рассказал о контактах с Белоруссией по делу Протасевича

Правоохранители самопровозглашенной Луганской народной республики уже контактировали с властями Белоруссии по поводу дела Романа Протасевича (основателя... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T10:11

2021-06-09T10:11

2021-06-09T17:47

софия сапега

ryanair

кгб белоруссии

киев

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

луганская народная республика

минск

белоруссия

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ЛИВАДИЯ (Крым), 9 июн — РИА Новости. Правоохранители самопровозглашенной Луганской народной республики уже контактировали с властями Белоруссии по поводу дела Романа Протасевича (основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским), не исключено, что они уже находятся в Минске, заявил журналистам в Ялте глава ЛНР Леонид Пасечник.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что не против опроса арестованного в Белоруссии Протасевича по возбужденному уголовному делу в связи с событиями в Донбассе, пригласил ведущих это дело следователей ЛНР в Минск. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Киев сделает "больно" Лукашенко, если тот пустит следователей ЛНР в страну для проведения следственных действий с Протасевичем.Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с подозреваемым Протасевичем. Согласно законодательству ЛНР Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за "организацию массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка России Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.

https://ria.ru/20210604/putin-1735685764.html

киев

луганская народная республика

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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