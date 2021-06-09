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Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР - РИА Новости, 09.06.2021
Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
Мосгорсуд в среду признал законным наказание в шесть лет колонии общего режима, назначенное бывшему аспиранту МГУ им. М.В. Ломоносова Азату Мифтахову по делу о... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:21
2021-06-09T17:40
россия
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным наказание в шесть лет колонии общего режима, назначенное бывшему аспиранту МГУ им. М.В. Ломоносова Азату Мифтахову по делу о поджоге офиса партии "Единая Россия", сообщили РИА Новости в суде.Головинский суд Москвы 18 января приговорил Мифтахова к шести годам колонии по обвинению в хулиганстве. Два других фигуранта, Елена Горбань и Андрей Ейкин, получили четыре и два года условно соответственно.Как выяснило следствие, молодые люди в январе 2018 года разбили окно в офисе партии на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку. Всего в этой акции участвовали шесть человек, трое из них оказались на скамье подсудимых.Мифтахов, как следует из приговора, следил за обстановкой, чтобы предупредить других о возможной опасности, Горбань разбила окно, Ейкин снимал происходящее на видео. Аспиранта задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге вменили хулиганство группой лиц по предварительному сговору.Сам Мифтахов утверждает, что его преследуют за политические взгляды. Он признает, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицает.Перед оглашением приговора по первой инстанции в поддержку Мифтахова выступили более 50 членов и членов-корреспондентов Российской академии наук. Как сообщала РИА Новости защита молодого человека, в письме ученые выразили мнение, что почти два года содержания в СИЗО "и без того является чрезмерным [наказанием]", а запрошенные прокуратурой шесть лет колонии "вызывают возмущение".
https://ria.ru/20210601/golosovanie-1735078956.html
https://ria.ru/20210609/napadenie-1736280346.html
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россия, московский городской суд, происшествия

Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР

17:21 09.06.2021 (обновлено: 17:40 09.06.2021)
 
© АГН "Москва" / Александр АвиловАспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным наказание в шесть лет колонии общего режима, назначенное бывшему аспиранту МГУ им. М.В. Ломоносова Азату Мифтахову по делу о поджоге офиса партии "Единая Россия", сообщили РИА Новости в суде.
"Московский городской суд постановил исключить из осуждения применение предмета, используемого в качестве оружия, в виде "дымового пиротехнического факела" (фальшфейер). В остальном приговор оставлен без изменения", - сказали в суде.
Головинский суд Москвы 18 января приговорил Мифтахова к шести годам колонии по обвинению в хулиганстве. Два других фигуранта, Елена Горбань и Андрей Ейкин, получили четыре и два года условно соответственно.
Как выяснило следствие, молодые люди в январе 2018 года разбили окно в офисе партии на севере Москвы и бросили внутрь дымовую шашку. Всего в этой акции участвовали шесть человек, трое из них оказались на скамье подсудимых.
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Мифтахов, как следует из приговора, следил за обстановкой, чтобы предупредить других о возможной опасности, Горбань разбила окно, Ейкин снимал происходящее на видео. Аспиранта задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге вменили хулиганство группой лиц по предварительному сговору.
Сам Мифтахов утверждает, что его преследуют за политические взгляды. Он признает, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицает.
Перед оглашением приговора по первой инстанции в поддержку Мифтахова выступили более 50 членов и членов-корреспондентов Российской академии наук. Как сообщала РИА Новости защита молодого человека, в письме ученые выразили мнение, что почти два года содержания в СИЗО "и без того является чрезмерным [наказанием]", а запрошенные прокуратурой шесть лет колонии "вызывают возмущение".
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