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Создатели вакцины "Спутник V" получили госпремию по науке
Создатели вакцины "Спутник V" получили госпремию по науке - РИА Новости, 09.06.2021
Создатели вакцины "Спутник V" получили госпремию по науке
Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий за 2020 год указом президента России присуждена создателям вакцины от коронавируса... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:16
2021-06-09T11:39
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
открытия - риа наука
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий за 2020 год указом президента России присуждена создателям вакцины от коронавируса "Спутник V".Премия досталась директору НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александру Гинцбургу, заместителю директора Центра по научной работе Денису Логунову и начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу.Имена лауреатов на брифинге в МИА "Россия сегодня" в четверг огласил помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко.Также госпремию получили еще два коллектива ученых. Санкт-Петербургских исследователей Евгения Александрова и Валерия Запасского наградили за новые подходы в исследовании полупроводников, которые могут быть, в том числе, использованы в производстве квантовых компьютеров.Госпремия досталась и ученым-медикам за исследования новых способов борьбы с онкологией головы и шеи. Премию получили академик РАН Евгений Чойнзонов, член-корреспондент РАН Игорь Решетов и Садулла Абакаров.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, открытия - риа наука

Создатели вакцины "Спутник V" получили госпремию по науке

11:16 09.06.2021 (обновлено: 11:39 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий за 2020 год указом президента России присуждена создателям вакцины от коронавируса "Спутник V".
Премия досталась директору НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александру Гинцбургу, заместителю директора Центра по научной работе Денису Логунову и начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу.
Пациенты во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 08:00Наука
"Немножко не угадали". Ученый раскрыл детали создания вакцин от COVID-19
Имена лауреатов на брифинге в МИА "Россия сегодня" в четверг огласил помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко.
Также госпремию получили еще два коллектива ученых. Санкт-Петербургских исследователей Евгения Александрова и Валерия Запасского наградили за новые подходы в исследовании полупроводников, которые могут быть, в том числе, использованы в производстве квантовых компьютеров.
Госпремия досталась и ученым-медикам за исследования новых способов борьбы с онкологией головы и шеи. Премию получили академик РАН Евгений Чойнзонов, член-корреспондент РАН Игорь Решетов и Садулла Абакаров.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа 2020, 13:36Инфографика
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Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургОткрытия - РИА Наука
 
 
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