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Создатели вакцины "Спутник V" получили госпремию по науке

Создатели вакцины "Спутник V" получили госпремию по науке - РИА Новости, 09.06.2021

Создатели вакцины "Спутник V" получили госпремию по науке

Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий за 2020 год указом президента России присуждена создателям вакцины от коронавируса... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:16

2021-06-09T11:16

2021-06-09T11:39

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

открытия - риа наука

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий за 2020 год указом президента России присуждена создателям вакцины от коронавируса "Спутник V".Премия досталась директору НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александру Гинцбургу, заместителю директора Центра по научной работе Денису Логунову и начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу.Имена лауреатов на брифинге в МИА "Россия сегодня" в четверг огласил помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко.Также госпремию получили еще два коллектива ученых. Санкт-Петербургских исследователей Евгения Александрова и Валерия Запасского наградили за новые подходы в исследовании полупроводников, которые могут быть, в том числе, использованы в производстве квантовых компьютеров.Госпремия досталась и ученым-медикам за исследования новых способов борьбы с онкологией головы и шеи. Премию получили академик РАН Евгений Чойнзонов, член-корреспондент РАН Игорь Решетов и Садулла Абакаров.

https://ria.ru/20210415/vaktsinatsiya-1728289025.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, открытия - риа наука