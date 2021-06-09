https://ria.ru/20210609/post-1736256274.html

Председатель Народного Собрания Дагестана Шихсаидов ушел в отставку

Председатель Народного Собрания Дагестана Шихсаидов ушел в отставку - РИА Новости, 09.06.2021

Председатель Народного Собрания Дагестана Шихсаидов ушел в отставку

Председатель Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидов ушёл в отставку, решение приняли депутаты дагестанского парламента в среду в ходе очередной сессии,... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:11

2021-06-09T11:11

2021-06-09T11:11

россия

республика дагестан

хизри шихсаидов

единая россия

политика

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МАХАЧКАЛА, 9 июн – РИА Новости. Председатель Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидов ушёл в отставку, решение приняли депутаты дагестанского парламента в среду в ходе очередной сессии, прямой эфир велся на сайте собрания."За" проголосовали 64 депутата, два выступили против, один воздержался.В понедельник Хизри Шихсаидов сообщил РИА Новости, что в ближайшее время намерен покинуть пост. Источник в парламенте Дагестана сообщил, что временно исполнять обязанности руководителя будет первый заместитель Сайгидахмед Ахмедов.Шихсаидов занял пост руководителя парламента республики 7 февраля 2013 года. Ранее являлся депутатом Государственной думы V и VI созывов от "Единой России", председателем правительства Дагестана.Выборы в парламент Дагестана нового созыва должны состояться осенью 2021 года.

https://ria.ru/20210602/putin-1735288228.html

россия

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2021

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россия, республика дагестан, хизри шихсаидов, единая россия, политика