Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210609/post-1736256274.html
Председатель Народного Собрания Дагестана Шихсаидов ушел в отставку
Председатель Народного Собрания Дагестана Шихсаидов ушел в отставку - РИА Новости, 09.06.2021
Председатель Народного Собрания Дагестана Шихсаидов ушел в отставку
Председатель Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидов ушёл в отставку, решение приняли депутаты дагестанского парламента в среду в ходе очередной сессии,... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:11
2021-06-09T11:11
россия
республика дагестан
хизри шихсаидов
единая россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736028926_0:10:512:298_1920x0_80_0_0_11e07162faa9c11e4d38e4310ec5499e.jpg
МАХАЧКАЛА, 9 июн – РИА Новости. Председатель Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидов ушёл в отставку, решение приняли депутаты дагестанского парламента в среду в ходе очередной сессии, прямой эфир велся на сайте собрания."За" проголосовали 64 депутата, два выступили против, один воздержался.В понедельник Хизри Шихсаидов сообщил РИА Новости, что в ближайшее время намерен покинуть пост. Источник в парламенте Дагестана сообщил, что временно исполнять обязанности руководителя будет первый заместитель Сайгидахмед Ахмедов.Шихсаидов занял пост руководителя парламента республики 7 февраля 2013 года. Ранее являлся депутатом Государственной думы V и VI созывов от "Единой России", председателем правительства Дагестана.Выборы в парламент Дагестана нового созыва должны состояться осенью 2021 года.
https://ria.ru/20210602/putin-1735288228.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736028926_5:0:469:348_1920x0_80_0_0_4522257aaa783b3cb90de5ada873cc02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, республика дагестан, хизри шихсаидов, единая россия, политика

Председатель Народного Собрания Дагестана Шихсаидов ушел в отставку

11:11 09.06.2021
 
© Фото : Народное собрание Республики ДагестанПредседатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов
Председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Фото : Народное собрание Республики Дагестан
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 9 июн – РИА Новости. Председатель Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидов ушёл в отставку, решение приняли депутаты дагестанского парламента в среду в ходе очередной сессии, прямой эфир велся на сайте собрания.
"За" проголосовали 64 депутата, два выступили против, один воздержался.
В понедельник Хизри Шихсаидов сообщил РИА Новости, что в ближайшее время намерен покинуть пост. Источник в парламенте Дагестана сообщил, что временно исполнять обязанности руководителя будет первый заместитель Сайгидахмед Ахмедов.
Шихсаидов занял пост руководителя парламента республики 7 февраля 2013 года. Ранее являлся депутатом Государственной думы V и VI созывов от "Единой России", председателем правительства Дагестана.
Выборы в парламент Дагестана нового созыва должны состояться осенью 2021 года.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с руководством Единой России - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 16:35
Путин оценил работу "Единой России"
 
РоссияРеспублика ДагестанХизри ШихсаидовЕдиная РоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:42Посол США в Белоруссии анонсировала новые санкции против республики
17:40В США проверят иностранные приложения на наличие угроз нацбезопасности
17:39В МИД Украины заявили о готовности к разговору в "нормандской формате"
17:38В Воронеже мужчина сломал нос полицейскому из-за замечания
17:37Кубанец взыскал деньги с больницы за ошибочно удаленную часть кишечника
17:35Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус"
17:33Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat
17:31Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
17:30В Германии назвали условие для завершения "Северного потока — 2"
17:29Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
17:29Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
17:20В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката
17:19ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
17:17В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате
Лента новостейМолния