https://ria.ru/20210609/pmef-1736262661.html

Губернатор Амурской области подвел итоги работы на ПМЭФ

Губернатор Амурской области подвел итоги работы на ПМЭФ - РИА Новости, 09.06.2021

Губернатор Амурской области подвел итоги работы на ПМЭФ

Губернатор Амурской области Василий Орлов подвёл итоги работы на Петербургском экономическом форуме и сообщил, что в регионе в проработке находятся пять... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:40

2021-06-09T11:40

2021-06-09T11:40

петербургский международный экономический форум

россия

василий орлов (губернатор)

петербургский международный экономический форум (фонд)

амурская область

сковородино

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов подвёл итоги работы на Петербургском экономическом форуме и сообщил, что в регионе в проработке находятся пять инвестиционных проектов на общую сумму 340 миллиардов рублей."У нас на сегодняшний день в проработке находится пять инвестиционных проектов на общую сумму 340 миллиардов рублей – это предварительные проекты в сфере глубокой переработки полимеров, уксусной кислоты, водорода, биоразлагаемого пластика. Я считаю, что это очень перспективная в мировом масштабе интересная тема. Задача нашей команды на форуме (ПМЭФ) была встретиться и максимально полно обсудить эти проекты с инвесторами, которые потенциально могут их реализовать", - рассказал Орлов, которого цитирует правительство Приамурья.Он добавил, что общий объем инвестиций в экономику региона – более 2 триллионов рублей. "В 2024 году в Приамурье на полную мощность выйдут сразу три крупных промышленных предприятия. "Сила Сибири" запущена в 2019 году, первые две технологические линии Амурского газоперерабатывающего завода будут запущены в ближайшие несколько дней, третья (из шести) – до конца этого года. Третий проект – газохимический комплекс "Сибура", который будет синхронизирован с запуском шестой технологической линии ГПЗ", - уточняет правительство Приамурья.Кроме крупных инвесторов, работающих в регионе, делегация Приамурья на Петербургском международном экономическом форуме встретилась с потенциальными инвесторами: с руководителями компаний Роснано и ЕСН, последняя планирует реализовывать проект метанольного завода в Сковородино."С коллегами из других регионов обсудили возможность привлечения средств в рамках дальневосточной концессии. По этому проекту Приамурье планирует строить очистные сооружения в Сковородино. Стоимость работ оценивается в 1,4 миллиарда рублей", - добавил Орлов.Глава Приамурья отметил как наиболее важное событие прошедшего форума подписание меморандума с ВЭБ.РФ о строительстве канатной дороги Благовещенск-Хэйхэ, а также реализацию проекта Сковородинского метанольного завода."ВЭБ.РФ предоставляет льготное финансирование по более низким ставкам – это может облегчить всю экономику проекта, заменить дорогие кредиты на более дешёвые. Считаю, это очень хороший инструмент поддержки для важных для нас проектов. Ещё хочу акцентировать – у нас сегодня действует соглашение ещё с одним важным стратегическим инвестором – компанией "Транснефть". Оно истекает в текущем году, и в ходе встречи с руководством компании договорились, что на Восточном экономическом форуме в сентябре мы подпишем новое соглашение, рассчитанное до 2025 года", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20210604/priamure-1735541276.html

https://ria.ru/20210526/glava-1733928523.html

https://ria.ru/20210601/sobstvennost-1735082679.html

россия

амурская область

сковородино

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россия, василий орлов (губернатор), петербургский международный экономический форум (фонд), амурская область, сковородино, экономика