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Лавров предупредил США об опасности поддержки сепаратистов в Сирии

Лавров предупредил США об опасности поддержки сепаратистов в Сирии - РИА Новости, 09.06.2021

Лавров предупредил США об опасности поддержки сепаратистов в Сирии

США на вырученные от разграбления Сирии деньги поддерживают сепаратистов в этой стране, это может плохо кончиться, завил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T10:17

2021-06-09T10:17

2021-06-09T10:17

россия

сергей лавров

сирия

сша

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. США на вырученные от разграбления Сирии деньги поддерживают сепаратистов в этой стране, это может плохо кончиться, завил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы, естественно, подчёркиваем каждый раз незаконность, нелегитимность присутствия США на сирийской земле, тем более что это присутствие сопровождается разграблением природных богатств Сирийско-Арабской Республики, они экспортируют нефтяные месторождения, сельскохозяйственные угодья, на вырученные деньги поддерживают, всем очевидно, всем известно, сепаратистские тенденции на восточном берегу Ефрата, заигрываясь с очень опасной проблемой. Я имею ввиду курдскую проблему, и эти игры могут плохо кончиться", - сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях" в среду."Примаковские чтения" проводятся с 2015 года Национальным исследовательским Институтом мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук. В 2021 году проект пройдет при поддержке Фонда президентских грантов, Центра внешнеполитического сотрудничества имени Примакова, Центра международной торговли и Торгово-промышленной палаты РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210606/siriya-1735887126.html

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сирия

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россия, сергей лавров, сирия, сша