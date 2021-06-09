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В Петербурге ограничат скорость самокатов до десяти километров в час
В Петербурге ограничат скорость самокатов до десяти километров в час - РИА Новости, 09.06.2021
В Петербурге ограничат скорость самокатов до десяти километров в час
Власти Петербурга ограничат скорость самокатов до 10 километров в час на улицах с плотным туристическим потоком, на время проведения ЕВРО-2020 движение... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T16:16
2021-06-09T16:16
2021-06-09T16:16
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Власти Петербурга ограничат скорость самокатов до 10 километров в час на улицах с плотным туристическим потоком, на время проведения ЕВРО-2020 движение самокатов будет ограничено в границах размещения фан-зон и стадиона, сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту."В рамках проведения ЕВРО-2020 движение самокатов будет ограничено в границах улиц размещения фан-зон, стадиона и мест отправки и прибытия шаттлов, перевозящих болельщиков. Ограничение скорости до 10 километров на улицах с плотным туристическим потоком, в том числе прилегающих к Невскому проспекту", - говорится в сообщении.Отмечается, что данные пункты включены в соглашение с сервисами аренды самокатов, которое планируется подписать в среду на совещании рабочей группы. Также в соглашение входят пункты о полном запрете движения самокатов на Невском проспекте и Дворцовой площади."В перечень с ограничениями также внесены территории вблизи основных достопримечательностей. Всего порядка 20 улиц. Список будет дополняться с учетом мнения горожан", - уточняется в сообщении.В среду сервис аренды электросамокатов Whoosh приостановил работу в Петербурге до урегулирования и согласования всех вопросов работы кикшеринга с администрацией города. Также служба поддержки сервиса Whoosh сообщила о приостановке аренды электросамокатов в Петербурге на неопределенный срок, остальные кикшеринговые компании также рассылают уведомления о приостановке деятельности.Ранее обыски проходили в Санкт-Петербурге в сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других после случаев с наездами клиентов на пешеходов. СК сообщал, что двое молодых людей, взяв электросамокаты в аренду у Whoosh, сбивали прохожих на Невском проспекте, а одного мужчину еще и избили. Оба они арестованы, против них возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В отношении сервиса, как информировало ведомство, заведено дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
https://ria.ru/20210603/elektrosamokat-1735274723.html
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санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Власти Петербурга ограничат скорость самокатов до 10 километров в час на улицах с плотным туристическим потоком, на время проведения ЕВРО-2020 движение самокатов будет ограничено в границах размещения фан-зон и стадиона, сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.
"В рамках проведения ЕВРО-2020 движение самокатов будет ограничено в границах улиц размещения фан-зон, стадиона и мест отправки и прибытия шаттлов, перевозящих болельщиков. Ограничение скорости до 10 километров на улицах с плотным туристическим потоком, в том числе прилегающих к Невскому проспекту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данные пункты включены в соглашение с сервисами аренды самокатов, которое планируется подписать в среду на совещании рабочей группы. Также в соглашение входят пункты о полном запрете движения самокатов на Невском проспекте и Дворцовой площади.
"В перечень с ограничениями также внесены территории вблизи основных достопримечательностей. Всего порядка 20 улиц. Список будет дополняться с учетом мнения горожан", - уточняется в сообщении.
В среду сервис аренды электросамокатов Whoosh приостановил работу в Петербурге до урегулирования и согласования всех вопросов работы кикшеринга с администрацией города. Также служба поддержки сервиса Whoosh сообщила о приостановке аренды электросамокатов в Петербурге на неопределенный срок, остальные кикшеринговые компании также рассылают уведомления о приостановке деятельности.
Ранее обыски проходили в Санкт-Петербурге
в сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других после случаев с наездами клиентов на пешеходов. СК
сообщал, что двое молодых людей, взяв электросамокаты в аренду у Whoosh, сбивали прохожих на Невском проспекте, а одного мужчину еще и избили. Оба они арестованы, против них возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ
(хулиганство). В отношении сервиса, как информировало ведомство, заведено дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).