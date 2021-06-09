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Суд отказался привлекать Навального свидетелем по делу ФБК*
Суд отказался привлекать Навального свидетелем по делу ФБК* - РИА Новости, 09.06.2021
Суд отказался привлекать Навального свидетелем по делу ФБК*
Мосгорсуд отказался привлекать Алексея Навального в качестве свидетеля к рассмотрению иска столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией*"... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T13:57
2021-06-09T13:57
россия
леонид волков
алексей навальный
иван павлов
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мосгорсуд отказался привлекать Алексея Навального в качестве свидетеля к рассмотрению иска столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией*" экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в правозащитной организации "Команда 29"."Ходатайство о вызове Алексея Навального в суд как свидетеля было отклонено", - сказали в организации, адвокат которой Иван Павлов представляет интересы ФБК*.О желании Навального участвовать в процессе Павлов сообщил в конце апреля.Слушания по делу ФБК* проходят в закрытом режиме, так как некоторым поступившим в суд материалам присвоен гриф "секретно".По мнению прокуратуры, ФБК* и две другие связанные с Навальным структуры, "Фонд защиты прав граждан*" и "Штабы Навального**", "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".В рамках утвержденных Мосгорсудом "мер предварительной защиты", указанным структурам Навального уже запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а с банками можно взаимодействовать только по узкому кругу вопросов.На этом фоне соратник Навального Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов блогера, сославшись на то, что сохранение структуры "немедленно будет подведено под статью об экстремизме".По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.* Некоммерческие организации, выполняющие функции иноагента.**Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210607/navalnyy-1735961524.html
https://ria.ru/20210531/navalnyy-1734994882.html
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россия, леонид волков, алексей навальный, иван павлов, общество

Суд отказался привлекать Навального свидетелем по делу ФБК*

13:57 09.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мосгорсуд отказался привлекать Алексея Навального в качестве свидетеля к рассмотрению иска столичной прокуратуры о признании "Фонда борьбы с коррупцией*" экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в правозащитной организации "Команда 29".
"Ходатайство о вызове Алексея Навального в суд как свидетеля было отклонено", - сказали в организации, адвокат которой Иван Павлов представляет интересы ФБК*.
Сотрудники правоохранительных органов у исправительной колонии No 2 в городе Покрове Владимирской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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Навальный вернулся в исправительную колонию в Покрове
О желании Навального участвовать в процессе Павлов сообщил в конце апреля.
Слушания по делу ФБК* проходят в закрытом режиме, так как некоторым поступившим в суд материалам присвоен гриф "секретно".
По мнению прокуратуры, ФБК* и две другие связанные с Навальным структуры, "Фонд защиты прав граждан*" и "Штабы Навального**", "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".
В рамках утвержденных Мосгорсудом "мер предварительной защиты", указанным структурам Навального уже запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а с банками можно взаимодействовать только по узкому кругу вопросов.
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Адвокат рассказал о состоянии Навального в колонии
На этом фоне соратник Навального Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов блогера, сославшись на то, что сохранение структуры "немедленно будет подведено под статью об экстремизме".
По словам опрошенных РИА Новости экспертов, экстремистский статус сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.
* Некоммерческие организации, выполняющие функции иноагента.
**Террористическая организация, запрещенная в России.
 
РоссияЛеонид ВолковАлексей НавальныйИван ПавловОбщество
 
 
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