https://ria.ru/20210609/mishulina-1736279335.html

Дочь Спартака Мишулина рассказала о нервном срыве

Дочь Спартака Мишулина рассказала о нервном срыве - РИА Новости, 09.06.2021

Дочь Спартака Мишулина рассказала о нервном срыве

Дочь Спартака Мишулина, Карина, призналась, что у нее был нервный срыв. Об этом она рассказала в своей книге, отрывки из которой опубликовал "СтарХит". РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T13:42

2021-06-09T13:42

2021-06-09T13:42

шоубиз

тимур еремеев

знаменитости

семья

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Дочь Спартака Мишулина, Карина, призналась, что у нее был нервный срыв. Об этом она рассказала в своей книге, отрывки из которой опубликовал "СтарХит". Карина раскрыла, что не смогла справиться с эмоциями на съемках ток-шоу, в котором обсуждалось, есть ли у нее единокровный брат."Да, я не сумела совладать с собой. Да, моя эмоциональность взяла верх над разумом. Потому что я была не подготовлена, потому что обстоятельства и люди вокруг были настроены против меня, а я никогда до этого не была в таких ситуациях. Да, я захлебывалась от лжи и несправедливости вокруг. От негативной энергетики и от того, что выворачивают правду наизнанку", — пишет Мишулина. Она сожалеет, что сорвалась, однако считает, что ее реакция не давала "никому права уничтожать и топтать" ее. Карина также отметила, что ее удивило поведение физиогномиста на шоу. По ее словам, за несколько дней до передачи она переписывалась с ней, и специалист ей ответил: "Он не сын!", однако на шоу говорила уже другое. Спартак Мишулин умер 17 июля 2005 года. Информация о том, что Тимур Еремеев — его внебрачный сын, появилась в прессе летом 2017 года. Мемуары наследницы знаменитого актера называются "Спартак Мишулин. Правда под запретом". В них Карина вспоминает о своем детстве и о том, как изменилась ее жизнь после того, как СМИ заговорили, что у ее есть брат по линии отца. "СтарХит" отмечает, что в книге имя ведущего изменено, однако легко понять, о ком идет речь.

https://ria.ru/20210604/friske-1735627329.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимур еремеев, знаменитости, семья