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Дочь Спартака Мишулина рассказала о нервном срыве
Дочь Спартака Мишулина рассказала о нервном срыве - РИА Новости, 09.06.2021
Дочь Спартака Мишулина рассказала о нервном срыве
Дочь Спартака Мишулина, Карина, призналась, что у нее был нервный срыв. Об этом она рассказала в своей книге, отрывки из которой опубликовал "СтарХит". РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T13:42
2021-06-09T13:42
2021-06-09T13:42
шоубиз
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знаменитости
семья
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Дочь Спартака Мишулина, Карина, призналась, что у нее был нервный срыв. Об этом она рассказала в своей книге, отрывки из которой опубликовал "СтарХит". Карина раскрыла, что не смогла справиться с эмоциями на съемках ток-шоу, в котором обсуждалось, есть ли у нее единокровный брат."Да, я не сумела совладать с собой. Да, моя эмоциональность взяла верх над разумом. Потому что я была не подготовлена, потому что обстоятельства и люди вокруг были настроены против меня, а я никогда до этого не была в таких ситуациях. Да, я захлебывалась от лжи и несправедливости вокруг. От негативной энергетики и от того, что выворачивают правду наизнанку", — пишет Мишулина. Она сожалеет, что сорвалась, однако считает, что ее реакция не давала "никому права уничтожать и топтать" ее. Карина также отметила, что ее удивило поведение физиогномиста на шоу. По ее словам, за несколько дней до передачи она переписывалась с ней, и специалист ей ответил: "Он не сын!", однако на шоу говорила уже другое. Спартак Мишулин умер 17 июля 2005 года. Информация о том, что Тимур Еремеев — его внебрачный сын, появилась в прессе летом 2017 года. Мемуары наследницы знаменитого актера называются "Спартак Мишулин. Правда под запретом". В них Карина вспоминает о своем детстве и о том, как изменилась ее жизнь после того, как СМИ заговорили, что у ее есть брат по линии отца. "СтарХит" отмечает, что в книге имя ведущего изменено, однако легко понять, о ком идет речь.
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тимур еремеев, знаменитости, семья
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Дочь Спартака Мишулина, Карина, призналась, что у нее был нервный срыв. Об этом она рассказала в своей книге, отрывки из которой опубликовал
"СтарХит".
Карина раскрыла, что не смогла справиться с эмоциями на съемках ток-шоу, в котором обсуждалось, есть ли у нее единокровный брат.
"Да, я не сумела совладать с собой. Да, моя эмоциональность взяла верх над разумом. Потому что я была не подготовлена, потому что обстоятельства и люди вокруг были настроены против меня, а я никогда до этого не была в таких ситуациях. Да, я захлебывалась от лжи и несправедливости вокруг. От негативной энергетики и от того, что выворачивают правду наизнанку", — пишет Мишулина.
Она сожалеет, что сорвалась, однако считает, что ее реакция не давала "никому права уничтожать и топтать" ее. Карина также отметила, что ее удивило поведение физиогномиста на шоу. По ее словам, за несколько дней до передачи она переписывалась с ней, и специалист ей ответил: "Он не сын!", однако на шоу говорила уже другое.
Спартак Мишулин умер
17 июля 2005 года. Информация о том, что Тимур Еремеев — его внебрачный сын, появилась в прессе летом 2017 года.
Мемуары наследницы знаменитого актера называются "Спартак Мишулин. Правда под запретом". В них Карина вспоминает о своем детстве и о том, как изменилась ее жизнь после того, как СМИ заговорили, что у ее есть брат по линии отца. "СтарХит" отмечает, что в книге имя ведущего изменено, однако легко понять, о ком идет речь.