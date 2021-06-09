Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210609/mishulina-1736279335.html
Дочь Спартака Мишулина рассказала о нервном срыве
Дочь Спартака Мишулина рассказала о нервном срыве - РИА Новости, 09.06.2021
Дочь Спартака Мишулина рассказала о нервном срыве
Дочь Спартака Мишулина, Карина, призналась, что у нее был нервный срыв. Об этом она рассказала в своей книге, отрывки из которой опубликовал "СтарХит". РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T13:42
2021-06-09T13:42
шоубиз
тимур еремеев
знаменитости
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736267927_0:108:3073:1836_1920x0_80_0_0_11ba022483a2636c97bedabb46bf2035.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Дочь Спартака Мишулина, Карина, призналась, что у нее был нервный срыв. Об этом она рассказала в своей книге, отрывки из которой опубликовал "СтарХит". Карина раскрыла, что не смогла справиться с эмоциями на съемках ток-шоу, в котором обсуждалось, есть ли у нее единокровный брат."Да, я не сумела совладать с собой. Да, моя эмоциональность взяла верх над разумом. Потому что я была не подготовлена, потому что обстоятельства и люди вокруг были настроены против меня, а я никогда до этого не была в таких ситуациях. Да, я захлебывалась от лжи и несправедливости вокруг. От негативной энергетики и от того, что выворачивают правду наизнанку", — пишет Мишулина. Она сожалеет, что сорвалась, однако считает, что ее реакция не давала "никому права уничтожать и топтать" ее. Карина также отметила, что ее удивило поведение физиогномиста на шоу. По ее словам, за несколько дней до передачи она переписывалась с ней, и специалист ей ответил: "Он не сын!", однако на шоу говорила уже другое. Спартак Мишулин умер 17 июля 2005 года. Информация о том, что Тимур Еремеев — его внебрачный сын, появилась в прессе летом 2017 года. Мемуары наследницы знаменитого актера называются "Спартак Мишулин. Правда под запретом". В них Карина вспоминает о своем детстве и о том, как изменилась ее жизнь после того, как СМИ заговорили, что у ее есть брат по линии отца. "СтарХит" отмечает, что в книге имя ведущего изменено, однако легко понять, о ком идет речь.
https://ria.ru/20210604/friske-1735627329.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736267927_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8584982030a0e991d00948e7701ade44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тимур еремеев, знаменитости, семья

Дочь Спартака Мишулина рассказала о нервном срыве

13:42 09.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Карина Мишулина
Актриса Карина Мишулина - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Дочь Спартака Мишулина, Карина, призналась, что у нее был нервный срыв. Об этом она рассказала в своей книге, отрывки из которой опубликовал "СтарХит".
Карина раскрыла, что не смогла справиться с эмоциями на съемках ток-шоу, в котором обсуждалось, есть ли у нее единокровный брат.
"Да, я не сумела совладать с собой. Да, моя эмоциональность взяла верх над разумом. Потому что я была не подготовлена, потому что обстоятельства и люди вокруг были настроены против меня, а я никогда до этого не была в таких ситуациях. Да, я захлебывалась от лжи и несправедливости вокруг. От негативной энергетики и от того, что выворачивают правду наизнанку", — пишет Мишулина.
Она сожалеет, что сорвалась, однако считает, что ее реакция не давала "никому права уничтожать и топтать" ее. Карина также отметила, что ее удивило поведение физиогномиста на шоу. По ее словам, за несколько дней до передачи она переписывалась с ней, и специалист ей ответил: "Он не сын!", однако на шоу говорила уже другое.
Спартак Мишулин умер 17 июля 2005 года. Информация о том, что Тимур Еремеев — его внебрачный сын, появилась в прессе летом 2017 года.
Мемуары наследницы знаменитого актера называются "Спартак Мишулин. Правда под запретом". В них Карина вспоминает о своем детстве и о том, как изменилась ее жизнь после того, как СМИ заговорили, что у ее есть брат по линии отца. "СтарХит" отмечает, что в книге имя ведущего изменено, однако легко понять, о ком идет речь.
Телеведущий Дмитрий Шепелев перед началом торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2019 в Московском театре мюзикла - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 15:10Шоубиз
Шепелев выиграл в суде у родителей Жанны Фриске
 
ШоубизТимур ЕремеевЗнаменитостиСемья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:39В МИД Украины заявили о готовности к разговору в "нормандской формате"
17:38В Воронеже мужчина сломал нос полицейскому из-за замечания
17:37Кубанец взыскал деньги с больницы за ошибочно удаленную часть кишечника
17:35Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус"
17:33Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat
17:31Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
17:30В Германии назвали условие для завершения "Северного потока — 2"
17:29Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
17:29Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
17:20В Татарстане оштрафовали женщину, упавшую с годовалым ребенком с самоката
17:19ГД приняла закон о компенсациях семьям погибших пожарных и таможенников
17:17В Якутии возбудили дела после случаев издевательств в школе-интернате
17:13МИД заявил о готовности работать с США над новым уравнением безопасности
17:08Парламент Албании вынес вотум недоверия президенту
Лента новостейМолния