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России и США нужно расширить круг вопросов для обсуждения, заявили в МИД
России и США нужно расширить круг вопросов для обсуждения, заявили в МИД - РИА Новости, 09.06.2021
России и США нужно расширить круг вопросов для обсуждения, заявили в МИД
России и США нужно расширить список вопросов для поиска переговорных решений, иначе не избежать взаимной подозрительности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T18:03
2021-06-09T18:03
2021-06-09T18:03
россия
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сша
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. России и США нужно расширить список вопросов для поиска переговорных решений, иначе не избежать взаимной подозрительности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нам нужно стараться расширить набор вопросов, по которым обе стороны ищут переговорные решения. Это задача сложнейшая, особенно с учетом крайне низкого уровня взаимного доверия и отсутствия навыка искать переговорные решения в последние годы. Но другого пути я не вижу, иначе мы будем оставаться в замкнутом круге взаимной подозрительности и неспособности предложить конструктивную альтернативу, хотя бы фрагментарно, по сегментам, по отдельным направлениям", - сказал Рябков, выступая в ходе "Примаковских чтений".
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