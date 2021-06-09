https://ria.ru/20210609/luna-1736327643.html

В России представили проект спутника для съемок следов высадки американцев на Луне

В России представили проект спутника для съемок следов высадки американцев на Луне - РИА Новости, 09.06.2021

В России представили проект спутника для съемок следов высадки американцев на Луне

Группа российских инженеров и энтузиастов космонавтики подготовила проект микроспутника для съемки следов высадки американских астронавтов на Луне, советских... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T16:32

2021-06-09T16:32

2021-06-09T16:32

луна

космос - риа наука

российская академия наук

роскосмос

московский планетарий

общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Группа российских инженеров и энтузиастов космонавтики подготовила проект микроспутника для съемки следов высадки американских астронавтов на Луне, советских посадочных станций и луноходов, передает корреспондент РИА Новости из Московского планетария, в котором началась презентация проекта.Начало проекта было объявлено в 2015 году, на него собрали более 1,5 миллионов рублей в интернете с помощью краудфандинга. Как пояснили разработчики, сейчас завершен аванпроект спутника, облик которого был представлен в 2019 году в Музее космонавтики."Сейчас исторический интерес представляют следы первых исследователей: не найдена "Луна-9" - советский аппарат первым совершивший мягкую посадку на Луну. Интересно посмотреть на наши "Луноходы" и, конечно же, следы астронавтов. Я уверен, что такой запуск привлечет внимание всего мира, поэтому мы надеемся найти поддержку тех, кому важно такое внимание. Мы хотим предложить меценатам и спонсорам новую возможность - сделать вклад в освоение космоса", - сказал РИА Новости инициатор проекта Виталий Егоров.Лунный микроспутник массой менее 100 кг предлагается запускать попутно на одной из российских ракет. Аппарат должен оснащаться фотокамерой с телескопом, чтобы рассмотреть детали поверхности Луны размером до 25 см с высоты 50 км.Задачи космического аппарата предполагают разведку прошлых, настоящих и будущих мест посадок на Луну - как по отечественным, так и по иностранным программам. Спутник сможет картографировать с высокой детализацией наиболее интересные для ученых участки Луны.По оценке авторов проекта, полная стоимость разработки, производства, наземных и летных испытаний космического аппарата потребует около 750 миллионов рублей - это без учета стоимости запуска. Разработчики надеются заинтересовать проектом частных спонсоров и инвесторов, институты РАН и "Роскосмос", чтобы получить необходимое финансирование."Спонсоры, например, смогут дать название аппарату, чтобы увековечить свой вклад в программу. На поверхность аппарата планируется размещать рекламные логотипы и доставлять к Луне символический груз: послания землян, вымпелы и образцы продукции компаний-спонсоров. С лунной орбиты возможна трансляция музыкальных композиций и проведение съемки в интересах телевизионных компаний", - пояснили разработчики аппарата способы финансирования проекта.Для реализации проекта разработчики основали компанию "Орбитальный Экспресс".

https://ria.ru/20210603/raketa-1735349655.html

https://ria.ru/20210601/luna-1735115347.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос, московский планетарий, общество