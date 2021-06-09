https://ria.ru/20210609/litva-1736272352.html

"Литва краснеет от стыда". В сейме высказались о розыгрыше пранкерами

"Литва краснеет от стыда". В сейме высказались о розыгрыше пранкерами - РИА Новости, 09.06.2021

"Литва краснеет от стыда". В сейме высказались о розыгрыше пранкерами

Член оппозиционной партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" Робертас Шарницкас заявил, что Литва краснеет от стыда после розыгрыша председателя парламентского... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T12:25

2021-06-09T12:25

2021-06-09T17:15

россия

гитанас науседа

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

союз отечества - литовские христианские демократы

литва

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ВИЛЬНЮС, 9 июн — РИА Новости. Член оппозиционной партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" Робертас Шарницкас заявил, что Литва краснеет от стыда после розыгрыша председателя парламентского комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилениса российскими пранкерами Вованом и Лексусом.Ранее известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли Павилениса, представившись соратником Алексея Навального Леонидом Волковым. Запись была выложена на YouTube-канале пранкеров. На записи Павиленис в том числе говорит о том, что может соединить с кубинской и латиноамериканской мафией, которые, по его словам, являются "вторыми по силе" в конгрессе США.Как пишет Sputnik Литва, Шарницкас призвал правящих "сделать что-нибудь, потому что Литва краснеет от стыда"."В опубликованном разговоре Павиленис продолжает срамить международную арену. На этот раз он вышел за все возможные рамки приличия. <...> В конце видео Павиленис призывает собеседника-самозванца не обращать внимания на позицию президента Гитанаса Науседы, поскольку правит их большинство в сейме (партия "Союз Отечества — Литовские христианские демократы", в которой состоит Павиленис. — Прим. ред.)", — цитирует агентство Шарницкаса.По словам депутата, Павиленис — первый председатель комитета по иностранным делам, который всего за полгода сумел опозориться на международной арене и стал объектом насмешек. Он отметил, что власти должны сделать выводы, поскольку "так продолжаться не может".

https://ria.ru/20210527/prankery-1734453008.html

https://ria.ru/20210521/prankery-1733300381.html

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россия, гитанас науседа, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), союз отечества - литовские христианские демократы, литва, в мире