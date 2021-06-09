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"Литва краснеет от стыда". В сейме высказались о розыгрыше пранкерами
"Литва краснеет от стыда". В сейме высказались о розыгрыше пранкерами - РИА Новости, 09.06.2021
"Литва краснеет от стыда". В сейме высказались о розыгрыше пранкерами
Член оппозиционной партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" Робертас Шарницкас заявил, что Литва краснеет от стыда после розыгрыша председателя парламентского... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T12:25
2021-06-09T17:15
россия
гитанас науседа
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
союз отечества - литовские христианские демократы
литва
в мире
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ВИЛЬНЮС, 9 июн — РИА Новости. Член оппозиционной партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" Робертас Шарницкас заявил, что Литва краснеет от стыда после розыгрыша председателя парламентского комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилениса российскими пранкерами Вованом и Лексусом.Ранее известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли Павилениса, представившись соратником Алексея Навального Леонидом Волковым. Запись была выложена на YouTube-канале пранкеров. На записи Павиленис в том числе говорит о том, что может соединить с кубинской и латиноамериканской мафией, которые, по его словам, являются "вторыми по силе" в конгрессе США.Как пишет Sputnik Литва, Шарницкас призвал правящих "сделать что-нибудь, потому что Литва краснеет от стыда"."В опубликованном разговоре Павиленис продолжает срамить международную арену. На этот раз он вышел за все возможные рамки приличия. &lt;...&gt; В конце видео Павиленис призывает собеседника-самозванца не обращать внимания на позицию президента Гитанаса Науседы, поскольку правит их большинство в сейме (партия "Союз Отечества — Литовские христианские демократы", в которой состоит Павиленис. — Прим. ред.)", — цитирует агентство Шарницкаса.По словам депутата, Павиленис — первый председатель комитета по иностранным делам, который всего за полгода сумел опозориться на международной арене и стал объектом насмешек. Он отметил, что власти должны сделать выводы, поскольку "так продолжаться не может".
https://ria.ru/20210527/prankery-1734453008.html
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россия, гитанас науседа, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), союз отечества - литовские христианские демократы, литва, в мире

"Литва краснеет от стыда". В сейме высказались о розыгрыше пранкерами

12:25 09.06.2021 (обновлено: 17:15 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Надежда КульбинеВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Надежда Кульбине
Читать ria.ru в
ВИЛЬНЮС, 9 июн — РИА Новости. Член оппозиционной партии "Союз крестьян и зеленых Литвы" Робертас Шарницкас заявил, что Литва краснеет от стыда после розыгрыша председателя парламентского комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилениса российскими пранкерами Вованом и Лексусом.
Ранее известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли Павилениса, представившись соратником Алексея Навального Леонидом Волковым. Запись была выложена на YouTube-канале пранкеров. На записи Павиленис в том числе говорит о том, что может соединить с кубинской и латиноамериканской мафией, которые, по его словам, являются "вторыми по силе" в конгрессе США.
Скриншот видео розыгрыша пранкерами голландских парламентариев
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Как пишет Sputnik Литва, Шарницкас призвал правящих "сделать что-нибудь, потому что Литва краснеет от стыда".
"В опубликованном разговоре Павиленис продолжает срамить международную арену. На этот раз он вышел за все возможные рамки приличия. <...> В конце видео Павиленис призывает собеседника-самозванца не обращать внимания на позицию президента Гитанаса Науседы, поскольку правит их большинство в сейме (партия "Союз Отечества — Литовские христианские демократы", в которой состоит Павиленис. — Прим. ред.)", — цитирует агентство Шарницкаса.
По словам депутата, Павиленис — первый председатель комитета по иностранным делам, который всего за полгода сумел опозориться на международной арене и стал объектом насмешек. Он отметил, что власти должны сделать выводы, поскольку "так продолжаться не может".
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