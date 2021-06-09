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Ленобласти вошла в ТОП-3 рейтинга качества управления лесами
Ленобласти вошла в ТОП-3 рейтинга качества управления лесами - РИА Новости, 09.06.2021
Ленобласти вошла в ТОП-3 рейтинга качества управления лесами
Ленинградская область заняла второе место в рейтинге "Рослесхоза" по эффективности ведения лесного хозяйства, рейтинг определяется по 36 критериям, включающим... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:43
2021-06-09T15:43
2021-06-09T15:43
ленинградская область
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
экология
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн —РИА Новости. Ленинградская область заняла второе место в рейтинге "Рослесхоза" по эффективности ведения лесного хозяйства, рейтинг определяется по 36 критериям, включающим лесовосстановление, проведение лесопожарного сезона, экономическую деятельность, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, по итогам 2020 года в Ленинградской области лесовосстановление выполнено на площади 19,1 тысяч га (108% плану), при этом мероприятия по искусственному лесовосстановлению проведены на площади 8,9 тысячи гектаров (101%). Это пятое место среди всех субъектов Федерации."В 2020 году в области было зафиксировано 264 лесных пожара (на 6,4% меньше чем в 2019 году) на площади 90,4 га. Средняя площадь одного пожара составила всего 0,34 гектара — один из самых низких показателей среди регионов России. По итогам года Ленинградская область вошла в число субъектов РФ, где все лесные пожары были ликвидированы в первые сутки обнаружения", — сказал собеседник агентства.Годовая сумма арендной платы за использование лесов в 2020 году составила 3,1 миллиарда рублей, рост 15% к 2019 году. Показатель фактических поступлений на один гектар в Ленинградской области в четыре раза превышает средний показатель по Северо-Западному федеральному округу.Мероприятия по сохранению лесов проходят в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".
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федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), экология
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн —РИА Новости
. Ленинградская область заняла второе место в рейтинге "Рослесхоза
" по эффективности ведения лесного хозяйства, рейтинг определяется по 36 критериям, включающим лесовосстановление, проведение лесопожарного сезона, экономическую деятельность, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, по итогам 2020 года в Ленинградской области лесовосстановление выполнено на площади 19,1 тысяч га (108% плану), при этом мероприятия по искусственному лесовосстановлению проведены на площади 8,9 тысячи гектаров (101%). Это пятое место среди всех субъектов Федерации.
"В 2020 году в области было зафиксировано 264 лесных пожара (на 6,4% меньше чем в 2019 году) на площади 90,4 га. Средняя площадь одного пожара составила всего 0,34 гектара — один из самых низких показателей среди регионов России. По итогам года Ленинградская область вошла в число субъектов РФ, где все лесные пожары были ликвидированы в первые сутки обнаружения", — сказал собеседник агентства.
Годовая сумма арендной платы за использование лесов в 2020 году составила 3,1 миллиарда рублей, рост 15% к 2019 году. Показатель фактических поступлений на один гектар в Ленинградской области в четыре раза превышает средний показатель по Северо-Западному федеральному округу.
Мероприятия по сохранению лесов проходят в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".