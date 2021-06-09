https://ria.ru/20210609/larin-1736365528.html

СМИ сообщили о задержании блогера Дмитрия Ларина

СМИ сообщили о задержании блогера Дмитрия Ларина - РИА Новости, 09.06.2021

СМИ сообщили о задержании блогера Дмитрия Ларина

В Санкт-Петербурге задержали блогера Дмитрия Ларина, сообщил Пятый канал со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T20:02

2021-06-09T20:02

2021-06-09T20:02

дмитрий ларин

задержание юрия хованского

юрий хованский

россия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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В Петербурге задержали блогера Дмитрия Ларина

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали блогера Дмитрия Ларина, сообщил Пятый канал со ссылкой на источники.Отмечается, что это связано с делом Юрия Хованского, которого подозревают в публичных призывах к террористической деятельности. Сам Хованский уже признал вину и заявил, что "полностью раскаивается" в исполнении песни с оправданием терроризма.Дмитрий Ларин в Telegram косвенно подтвердил свое задержание."Докладываю обстановку: СК, допрос, свидетель", — написал он.Официальных комментариев пока не поступало.

https://ria.ru/20210609/khovanskiy-1736256657.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий ларин, задержание юрия хованского, юрий хованский, россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия