https://ria.ru/20210609/larin-1736365528.html
СМИ сообщили о задержании блогера Дмитрия Ларина
СМИ сообщили о задержании блогера Дмитрия Ларина - РИА Новости, 09.06.2021
СМИ сообщили о задержании блогера Дмитрия Ларина
В Санкт-Петербурге задержали блогера Дмитрия Ларина, сообщил Пятый канал со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T20:02
2021-06-09T20:02
2021-06-09T20:02
дмитрий ларин
задержание юрия хованского
юрий хованский
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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В Петербурге задержали блогера Дмитрия Ларина
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали блогера Дмитрия Ларина, сообщил Пятый канал со ссылкой на источники.Отмечается, что это связано с делом Юрия Хованского, которого подозревают в публичных призывах к террористической деятельности. Сам Хованский уже признал вину и заявил, что "полностью раскаивается" в исполнении песни с оправданием терроризма.Дмитрий Ларин в Telegram косвенно подтвердил свое задержание."Докладываю обстановку: СК, допрос, свидетель", — написал он.Официальных комментариев пока не поступало.
https://ria.ru/20210609/khovanskiy-1736256657.html
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РИА Новости
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дмитрий ларин, задержание юрия хованского, юрий хованский, россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия